အလင်း- အငွေ့ပျံခြင်းအတွက် အံ့အားသင့်ဖွယ် ဓာတ်ကူပစ္စည်းတစ်ခုနှင့် ၎င်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော သက်ရောက်မှုများ

ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ကောင်းစွာလေ့လာထားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည့် အရည်ရေ၏ အငွေ့ပျံခြင်းသည် ကစားရာတွင် အံ့သြဖွယ်အချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်- အလင်းကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်သည်။ Massachusetts Institute of Technology (MIT) မှ သုတေသီများ ပြုလုပ်ခဲ့သော မကြာသေးမီက စမ်းသပ်ချက်များသည် အပူတစ်ခုတည်းထက် အရည်အပေါ်တွင် ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်သော သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည့် အငွေ့ပျံခြင်း အရင်းအမြစ်အသစ်ကို အလင်းပြခဲ့သည်။ ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ရေစက်ဝန်း၏ လက်ရှိနားလည်မှုကို စိန်ခေါ်ပြီး သိပ္ပံနယ်ပယ်အသီးသီးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကို ဖွင့်ပေးသည်။

သမိုင်းကြောင်းအရ၊ ရေငွေ့ပျံခြင်းဖြစ်စဉ်ကို အပူကြောင့်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ရေငွေ့ပျံနှုန်းများတွင် မကိုက်ညီမှုများသည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း သင်္ချာပညာရှင်များနှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များကို ပဟေဠိဖြစ်စေခဲ့သည်။ 2022 ခုနှစ်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် သုတေသီများသည် အရည်၏အပူကန့်သတ်ချက် 278 ရာခိုင်နှုန်းကို ကျော်လွန်ကာ အငွေ့ပျံနှုန်းကို သုတေသီများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဤတွေ့ရှိချက်များကို အစပိုင်းတွင် သံသယရှိခဲ့သော်လည်း MIT မှ သုတေသီများသည် အစားထိုးရှင်းပြချက်များကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့ကြသည်။ သူတို့ရဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေကနေတဆင့် အလင်းဟာ အပူမရှိရင် အရည်ရဲ့ အငွေ့ပျံမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရေသည် အလင်းမဟုတ်ဘဲ အပူကို အဓိကစုပ်ယူကြောင်း သိထားသောကြောင့် ဤဖွင့်ပြချက်သည် အထူးဆန်းကြယ်ပါသည်။ ရေက ကြည်လင်နေတဲ့အခါ နေရောင်ခြည်က သမုဒ္ဒရာရဲ့ အနက်ကို စိမ့်ဝင်နိုင်တာကြောင့် အပေါ်ကနေ သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်ကို မြင်နိုင်စေတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပါတယ်။

ရောင်စုံမီးများကို ရေဖြင့်ဖြည့်ထားသော ဟိုက်ဒရိုဂျယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်သို့ ညွှန်ပြခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် အငွေ့ပျံခြင်းမှတစ်ဆင့် ဆုံးရှုံးသွားသော ရေပမာဏကို တိုင်းတာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အသုံးပြုထားသော မီးလုံးများသည် အပူထုတ်လွှတ်ခြင်းမှ အကာအကွယ်များ ပေးထားသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပစ္စည်းပေါ်တွင် ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေဆဲဖြစ်သည်။

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ အလားအလာရှိသော အရေးပါမှုများကြောင့် MIT သုတေသီများသည် ဤဖြစ်စဉ်ကို "photomolecular effect" ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အပူမရှိသောအလင်းရောင်သည် ရေငွေ့ပျံခြင်းကို အမှန်ပင်ဖြစ်စေနိုင်လျှင် ၎င်းသည် ရေသန့်စင်ခြင်းကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များအတွက် လေးနက်သောသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဤအသိပညာကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ လက်ရှိကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို သုံးဆ သို့မဟုတ် လေးပုံတစ်ပုံအထိ သိသိသာသာ ပိုမိုထိရောက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရေသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Q: အလင်းသည် အငွေ့ပျံခြင်းကို မည်သို့ဖြစ်စေသနည်း။

A- MIT မှ သုတေသီများသည် အပူမရှိလျှင် အလင်းရောင်တစ်ခုတည်းသည် အရည်၏ အငွေ့ပျံခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ရေသည် အပူစွမ်းအင်ကို အဓိကအားဖြင့် စုပ်ယူသော်လည်း၊ ၎င်းသည် အလင်းရောင်ကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး သီးခြား လှိုင်းအလျားများနှင့် ထိတွေ့သည့်အခါ အငွေ့ပျံသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု ဤလေ့လာမှုက အကြံပြုထားသည်။

မေး- ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှာ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိလဲ။

A- ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ရေငွေ့ပျံခြင်းဆိုင်ရာ အစဉ်အလာနားလည်မှုကို စိန်ခေါ်ပြီး ရေစက်ဝန်းကို ပြန်လည်အကဲဖြတ်ရန် ဦးတည်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် desalination လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အခွင့်အလမ်းသစ်များကို တင်ဆက်ပေးထားပြီး ၎င်းတို့ကို သိသိသာသာ ပိုမိုထိရောက်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။

မေး- ဒီတွေ့ရှိချက်တွေကို အတည်ပြုဖို့ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိပါသလား။

A- ဟုတ်ကဲ့၊ MIT သုတေသီများသည် ၎င်းတို့၏ ရလဒ်များကို အတည်ပြုပြီး ထပ်မံရှာဖွေရန် အခြားကျွမ်းကျင်သူများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။ အခြားသော သုတေသနအဖွဲ့များသည် တွေ့ရှိချက်များကို ထပ်တူပွားရန် ကြိုးပမ်းနေကြပြီး ဤထူးခြားဆန်းကြယ်သော ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို စိစစ်ကာ သီးခြားအတည်ပြုချက်ရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေကြသည်။

မေး- ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုက ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းပုံစံကို ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်လဲ။

A- ရေငွေ့ပျံခြင်းဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်၊ ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မော်ဒယ်လ်ကို မြှင့်တင်ရန် အလားအလာရှိသည်။ တွေ့ရှိချက်များသည် ရေစက်ဝန်း၏ ပိုမိုတိကျသော ခန့်မှန်းချက်များနှင့် အကဲဖြတ်မှုများနှင့် ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပုံစံများအပေါ် ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည်။

မေး- ဒီသုတေသနနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ဘယ်မှာ ရှာတွေ့နိုင်မလဲ။

A- MIT မှ သုတေသီများက ပြုလုပ်သော လေ့လာမှုအား Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) တွင် ဖော်ပြထားသည်။