Flagellated Bacteria ၏ ခိုင်မာသော ရွေ့လျားမှုဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်

Escherichia coli (E. coli) ကဲ့သို့သော Flagellated ဘက်တီးရီးယားများသည် ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ တွန်းပို့ရန်အတွက် helical flagellar အမျှင်များ၏ လည်ပတ်မှုကို အားကိုးသည်။ ဘက်တီးရီးယားတစ်ခုစီတွင် ချည်မျှင်အစုအဝေးအဖြစ် အတူတကွလှည့်ပတ်နေသော flagella အများအပြားပါရှိပြီး ချောမွေ့စွာ လှုပ်ရှားနိုင်စေပါသည်။ အဆိုပါချည်မျှင်များ၏အောက်ခြေတွင်ရှိသော flagellar မော်တာများသည် လှည့်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဘက်တီးရီးယားရေကူးစဉ်တွင် ကြီးမားသောဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကို ခံစားရကြောင်း ကြာမြင့်စွာကတည်းက ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း၊ University of Science and Technology of China (USTC) မှ သုတေသီများက ပြုလုပ်ခဲ့သော မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုက ဤသမားရိုးကျ နားလည်မှုကို စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။

Zhang Rongjing နှင့် Prof. Yuan Junhua ဦးဆောင်သော သုတေသနအဖွဲ့သည် အံ့သြဖွယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘက်တီးရီးယားများ၏ flagellar မော်တာများတွင် အမှန်တကယ်တွင် မပြည့်စုံသော stator ယူနစ်များပါရှိပြီး မော်တာများသည် ရေကူးနေစဉ်အတွင်း မြင့်မားသောဝန်အောက်တွင် အမြဲရှိနေသည်ဟူသော ယခင်ယူဆချက်ကို ချေဖျက်ပေးကြောင်း ၎င်းတို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မော်တာများ၏ torque-speed ဆက်နွယ်မှုသည် ဒူးအမြန်နှုန်းဟု ခေါ်သော လည်ပတ်အမြန်နှုန်း၏ အချို့သောအကွာအဝေးအတွင်း ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အဆက်မပြတ်ရှိနေကာ ဝန်အခြေအနေသည် ယခင်ထင်ထားသလောက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမဟုတ်ကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။

ထို့အပြင်၊ သုတေသီများသည် မော်တာပြန်လည်ရှင်သန်ခြင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မတူညီသော viscosity တွင် torque-speed ဆက်စပ်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ဤစမ်းသပ်ချက်များအရ flagellar မော်တာများသည် အလယ်အလတ် ဝန်အောက်တွင် ရှိနေကြောင်း၊ stator ယူနစ်၏ ထက်ဝက်သာ ရှိနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ပျစ်ခဲမှုမြင့်မားသောပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ ရေကူးဘက်တီးရီးယားများသည် stator ယူနစ်အရေအတွက်ကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် လိုက်လျောညီထွေရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ရွေ့လျားမှုကို ကြံ့ခိုင်နေစေပါသည်။

flagellar လည်ပတ်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို စမ်းသပ်ရန်အတွက် microfluid chamber သည် viscosity ကို လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ရလဒ်များက အလတ်စား viscosity ရုတ်တရက် တိုးလာသောအခါ flagellar လည်ပတ်မှုအရှိန်သည် အစပိုင်းတွင် ကျဆင်းသွားသော်လည်း တဖြည်းဖြည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ဤခံနိုင်ရည်အားသည် ဝန်အခြေအနေများ ပြောင်းလဲသွားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် flagellated ဘက်တီးရီးယားများ၏ စွမ်းရည်ကို အတည်ပြုသည်။

ဤတွေ့ရှိချက်များသည် flagellated ဘက်တီးရီးယားများ၏ခိုင်မာသောရွေ့လျားမှုနောက်ကွယ်ရှိယန္တရားအပေါ်အမြင်သစ်ကိုပေးသည်။ flagellar မော်တာများတွင် မပြည့်စုံသော stator ယူနစ်များသည် မတူညီသောပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လိုက်လျောညီထွေရှိမှုနှင့် ခံနိုင်ရည်အားကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ ဤနားလည်မှုသည် အဏုဇီဝဗေဒနှင့် ဇီဝနည်းပညာ အပါအဝင် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် ဘက်တီးရီးယားများက ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိထိရောက်ရောက် သွားလာနိုင်သော နည်းဗျူဟာများကို အလင်းပေးခြင်းဖြင့် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

တရုတ်နိုင်ငံ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ပြုလုပ်သော လေ့လာမှု၏ အဓိက တွေ့ရှိချက်မှာ အဘယ်နည်း။

သုတေသီများသည် ဘက်တီးရီးယားများ၏ flagellar မော်တာများတွင် မပြည့်စုံသော stator ယူနစ်များပါရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယင်းမော်တာများသည် ရေကူးစဉ်တွင် ဝန်ပိုကြီးနေသည်ဟု ယခင်ယုံကြည်ချက်ကို စိန်ခေါ်ခဲ့သည်။

ရေကူးဘက်တီးရီးယားများသည် ပျစ်ပျစ်မြင့်မားသော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မည်သို့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သနည်း။

ရေကူးဘက်တီးရီးယားများသည် stator ယူနစ်အရေအတွက်ကို တိုးလာစေပြီး ၎င်းတို့အား ပျစ်စွတ်မြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ၎င်းတို့၏ ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပါသည်။

ဒူးအမြန်နှုန်းကဘာလဲ။

ဒူးအမြန်နှုန်းသည် flagellar မော်တာများ၏ မော်တာ torque သည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အဆက်မပြတ်ရှိနေသော လည်ပတ်အမြန်နှုန်းများကို ရည်ညွှန်းသည်။

flagellar လည်ပတ်ခြင်း၏ ယန္တရားကို နားလည်ခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

flagellar လည်ပတ်ခြင်း၏ ယန္တရားကို နားလည်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ထိထိရောက်ရောက် ရွေ့လျားရန်အတွက် ဘက်တီးရီးယားများ အသုံးပြုသည့် နည်းဗျူဟာများကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။ ဤအသိပညာသည် အဏုဇီဝဗေဒနှင့် ဇီဝနည်းပညာအပါအဝင် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။