ကောင်းကင်ယံတွင် လေထုညစ်ညမ်းမှု မြင့်မားသည်- ကမ္ဘာ၏ စထရာတိုစဖီးယားတွင် တွေ့ရှိရသည့် အာကာသအမှိုက်များ

စထရာတိုစဖီးယားရှိ သုတေသနလေယာဉ်မှ စုဆောင်းရရှိထားသော အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် စွန့်ပစ်ထားသော အာကာသယာဉ်မှ သတ္တုအပိုင်းအစများနှင့် ထူးခြားဆန်းပြားသော ဒြပ်စင်များကို အံ့သြဖွယ်တွေ့ရှိမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Purdue University နှင့် University of Leeds တို့နှင့်အတူ National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) မှ ပြုလုပ်သော သုတေသနတွင် စထရာတိုစဖီးယားရှိ အမှုန်အမွှားများ၏ 10% ခန့်တွင် အလူမီနီယမ်နှင့် အခြားသတ္တုများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မျှော်လင့်မထားသော ဒြပ်စင်များထဲတွင် နီအိုဘီယမ် နှင့် ဟက်ဖ်နီယမ် တို့သည် လေထု၏ ဤဒေသတွင် ပုံမှန်မတွေ့နိုင်သော ရှားပါးဒြပ်စင်များ ဖြစ်သည်။ ဒြပ်စင်များကို အပူဒဏ်ခံနိုင်သော၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် သတ္တုစပ်များတွင် အသုံးပြုသည့် ဂြိုလ်တုများနှင့် ဒုံးပျံများဆီသို့ ပြန်လည်ခြေရာခံသည့်အခါ ၎င်းတို့၏ မူလပဟေဠိကို ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။

သုတေသနလေယာဉ်တွင် တပ်ဆင်ထားသည့် PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) ဟုခေါ်သော အထူးပြုကိရိယာကို အသုံးပြု၍ လေအမှုန်များကို စုစည်းကာ ဓာတုဗေဒနည်းအရ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကို Proceedings of the National Academy of Sciences တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး စထရာတိုစဖီးယားရှိ လေမှုန်များကို လေ့လာရန် ရည်ရွယ်သည်။ ကမ္ဘာ့လေထု၏ ဒုတိယအလွှာဖြစ်သော စထရာတိုစဖီးယားသည် ကမ္ဘာဂြိုဟ်အား အန္တရာယ်ရှိသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ပေးသည့် အိုဇုန်းလွှာ၏ နေအိမ်ဖြစ်သည်။

အာကာသအမှိုက်များမှ လေထုညစ်ညမ်းမှုပမာဏသည် သေးငယ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း လွန်ခဲ့သည့်ငါးနှစ်အတွင်း ဂြိုလ်တုပေါင်း 5,000 ကျော်လွှတ်တင်ခဲ့ပြီး အများစုသည် နောက်ဆုံးတွင် လေထုထဲသို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ထားသော်လည်း ၎င်းသည် စထရာတိုစဖီးယားလေထုများကို မည်ကဲ့သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်ကို နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ OrbitingNow သည် အာကာသအတွင်းမှ အရာဝတ္ထုများကို ခြေရာခံသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာမြေနိမ့်ပိုင်းရှိ အရာဝတ္ထု ၈,၀၀၀ ခန့်ကို နောက်ဆုံးတွင် လေထုထဲတွင် လောင်ကျွမ်းစေမည့် စောင့်ကြည့်နေပါသည်။

ဤသုတေသနသည် ကမ္ဘာမြေ၏ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၏ မမြင်နိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် အာကာသအပျက်အစီးများကို တာဝန်ယူစွန့်ပစ်ခြင်း၏ အရေးကြီးပုံကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ အာကာသအမှိုက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လေထုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိပုံကို နားလည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေကိုကာကွယ်ရန်နှင့် အာကာသနည်းပညာ၏ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- မိုးလေဝသ ချန်နယ် နှင့် NOAA [မရှိသော URL]

- အမျိုးသားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မှုများ [URL မရှိပါ။