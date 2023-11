နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များသည် အံ့မခန်းတောက်ပမှုဖြင့် မကြုံစဖူးသော စကြာဝဠာပေါက်ကွဲမှုကို စောင့်ကြည့်ကြသည်။

By

နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် မကြာသေးမီက ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သိပ္ပံပညာရှင်များ စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသည့် ထူးခြားသော စကြဝဠာဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ တောက်ပမြန်ဆန်သော အပြာရောင်အလင်းအကူးအပြောင်း (LFBOT) ဟု လူသိများသော ဤရှားပါးဖြစ်စဉ်ကို ပထမဆုံးအကြိမ် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး သုတေသီများက အဖြေကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။

“Tasmanian Devil” ဟု အမည်ပေးထားသည့် LFBOT သည် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာနှင့် အလင်းနှစ် ၁ ဘီလီယံခန့်ကွာဝေးသော အနီးနားရှိ ဂလက်ဆီတစ်ခုတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ရက်သတ္တပတ်များ သို့မဟုတ် လများအတွင်း တဖြည်းဖြည်း မှိန်ဖျော့သွားသည့် စူပါနိုဗာများနှင့် မတူဘဲ၊ LFBOT များသည် ၎င်းတို့၏ တောက်ပမှု အထွတ်အထိပ်သို့ လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း လျှင်မြန်စွာ လျော့နည်းသွားပါသည်။

Tasmanian Devil ၏ ကြီးမားသော တောက်ပမှုသည် သိပ္ပံပညာရှင်များကို အံ့သြစေခဲ့ပြီး နေ 100 ဘီလီယံနှင့်ညီမျှသော စွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်သည်။ Swinburne University of Technology မှ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Jeff Cooke နှင့် ARC Center of Excellence in Gravitational Wave Discovery (OzGrav) မှ ဩစတေးလျတွင် “ဤကဲ့သို့သော အဖြစ်အပျက်မျိုး ယခင်က တစ်ခါမျှ မမြင်ဖူးခဲ့ပါ။

2018 ခုနှစ်မှစတင်၍ LFBOTs လက်တစ်ဆုပ်စာမျှသာ ကြယ်များ တက်ကြွစွာဖွဲ့စည်းနေသော နဂါးငွေ့တန်းများအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ နက္ခတ္တဗေဒအသိုင်းအဝိုင်းသည် ဤရှားပါးဖြစ်ရပ်များကို တွန်းအားပေးသည့် နောက်ခံယန္တရားနှင့်ပတ်သက်၍ မသေချာပါ။

Cornell တက္ကသိုလ်မှ နက္ခတ္တဗေဒ လက်ထောက် ပါမောက္ခ Anna YQ Ho မှ ဦးဆောင်လေ့လာသူ စာရေးဆရာ Anna YQ Ho က "LFBOT တွေဟာ ထူးဆန်းပြီး ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မျိုး ဖြစ်နေပါပြီ၊ ဒါကြောင့် ဒါက ပိုတောင် ထူးဆန်းပါတယ်။" များပြားလှသော စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှု၏ အရင်းအမြစ်ကို မသိရသေးပါ။

Tasmanian Devil LFBOT ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် ၎င်း၏ ထပ်ခါတလဲလဲ တောက်လောင်မှုများကြောင့် သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက် မေးခွန်းထုတ်စရာများ ရှိလာခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏ တွေ့ရှိချက်ကို မကြာသေးမီက Nature ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ သုတေသီများသည် မီးတောက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အထင်ကြီးလောက်သော မှန်ပြောင်း ၁၅ ခုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

LFBOT ဆိုတာဘာလဲ။

LFBOT သို့မဟုတ် တောက်ပသော အမြန်အပြာရောင်အလင်းပြစက်သည် အပြာရောင်အလင်းတန်းတွင် တောက်ပစွာ ထွန်းလင်းတောက်ပနေသော စကြာဝဠာပေါက်ကွဲမှု အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အထွတ်အထိပ် တောက်ပမှုသို့ ရောက်ရှိပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်း မှိန်သွားသည်။

LFBOT သည် စူပါနိုဗာနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။

မှိန်ရန် ရက်သတ္တပတ် သို့မဟုတ် လများ ကြာနိုင်သည့် စူပါနိုဗာများနှင့် မတူဘဲ LFBOT များသည် ၎င်းတို့၏ တောက်ပမှု အထွတ်အထိပ်သို့ လျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိပြီး အချိန်တိုအတွင်း တောက်ပမှု ကျဆင်းသွားသည်။

Tasmanian Devil LFBOT ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲ။

Tasmanian Devil LFBOT သည် LFBOT ကြိမ်ဖန်များစွာ တောက်လောင်နေသည့် ပထမဆုံးသော တွေ့ရှိချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် နေ 100 ဘီလီယံနှင့် ညီမျှသော အံ့သြဖွယ်စွမ်းအင်ပမာဏကို ထုတ်လွှတ်သည်။

Tasmanian Devil LFBOT ရဲ့ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်က ဘာလဲ။

Tasmanian Devil LFBOT မှ ကြီးမားသော စွမ်းအင်ထုတ်လွှတ်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော အရင်းခံ ယန္တရားအား သိပ္ပံပညာရှင်များသည် လောလောဆယ် သတိမပြုမိသေးပါ။