The Twinkle of Stars- 3D သရုပ်ဖော်မှုများနှင့် အသံသည် အတွင်းပိုင်းလျှို့ဝှက်ချက်များကို ထုတ်ဖော်ပြသသည်။

Northwestern University မှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ ကြယ်များကို လေ့လာရာတွင် အထစ်အငေါ့မရှိ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်၊ ၎င်းတို့သည် ကြီးမားသောကြယ်၏အူတိုင်မှ ၎င်း၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်အထိ စွမ်းအင်လှိုင်းတွန့်ခြင်းကို စူးစမ်းသည့် 3D သရုပ်ဖော်မှုများကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤသရုပ်ဖော်မှုများသည် ကြယ်များပိုင်ဆိုင်သည့် မွေးရာပါ “twinkle” အတွက် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ပေးဆောင်သည်။

Stars twinkle not only because of the bending of starlight in our atmosphere but also due to rippling waves of gas on their surfaces. However, these waves are imperceptible to current telescopes. The Northwestern University team’s simulations have allowed them to determine, for the first time, the innate twinkle of stars.

Additionally, the team has converted these waves into sound, enabling listeners to hear the inside of a star and experience its natural twinkle. This breakthrough opens up new possibilities for understanding the processes that occur deep within stars.

ကြယ်အားလုံးတွင် ဓာတ်ငွေ့များ လောင်ကျွမ်းပြီး အပြင်သို့ တွန်းထုတ်သည့် လှိုင်းထသည့်ဇုန်၊ လှိုင်းလေထန်သော ဒေသရှိသည်။ ကြယ်များအတွင်းမှ အငွေ့ပျံမှုသည် အေးမြသောလေများ ကျဆင်းလာခြင်း၊ ပူနွေးလာပြီး တစ်ဖန်ပြန်တက်လာခြင်းနှင့်အတူ မိုးကြိုးမုန်တိုင်းများကို လောင်ကျွမ်းစေသည့် ဖြစ်စဉ်နှင့် ဆင်တူသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကြယ်အလင်းမှိန်ဖျော့သွားစေရန်နှင့် တောက်ပစေသည့် လှိုင်းများကိုထုတ်ပေးပြီး သိမ်မွေ့သော မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။

The team sought to model the hidden convection in the cores of massive stars. By building upon previous studies and including all relevant physics, their simulations accurately predict how a star’s brightness changes depending on convection-generated waves.

မျက်နှာပြင်သို့ရောက်ရှိသောလှိုင်းများကိုခွဲထုတ်ပြီး မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖန်တီးရန်အတွက်၊ အဖွဲ့သည် သရုပ်ဖော်မှုများအတွင်းတွင် လှိုင်းများမည်သို့ခုန်ကြောင်းဖော်ပြသည့် filter တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤ "အသံလုံအောင်ပြုလုပ်ခြင်း" နည်းပညာသည် ၎င်းတို့အား အူမကြီးမှ လှိုင်းများကို မည်သို့ထုတ်ပေးကြောင်းနှင့် ကြယ်တစ်လုံး၏ တောက်ပမှုကို မည်ကဲ့သို့ အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို အတိအကျ တိုင်းတာနိုင်စေပါသည်။

ထို့အပြင်၊ သုတေသီများသည် convective core မှထွက်လာသော လှိုင်းများပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏ filter ကိုအသုံးပြုကာ ကြယ်သည် ဤလှိုင်းများကို မည်သို့ပြောင်းလဲစေသည်ကို တိကျစွာဖော်ပြသည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် ကြယ်အစစ်အမှန်တစ်ခုအတွင်း လှိုင်းလုံးများ မည်သို့ခုန်ထွက်ရမည်ကို ကွဲပြားသော filter တစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤစစ်ထုတ်မှုကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် အားကောင်းသော မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်ရှုပါက လှိုင်းများမည်သို့ပေါ်လာမည်ကိုပြသသည့် သရုပ်ဖော်မှုများကို ဖန်တီးခဲ့သည်။

၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကို နောက်တစ်ဆင့်တက်လှမ်းခြင်းဖြင့်၊ အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့ကို နားဆင်နိုင်စေရန် လှိုင်းကြိမ်နှုန်းများကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် ဤ simulation များကို အသံအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ မတူညီသော အရွယ်အစား သို့မဟုတ် တောက်ပသော ကြယ်များမှ ထွက်လာသော လှိုင်းလုံးများနှင့် ကွဲပြားသော အသံများ။

ဤထူးခြားဆန်းကြယ်သော သုတေသနသည် ကြယ်များ၏ အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ပေးစွမ်းရုံသာမက သက်ရှိများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဒြပ်စင်များဖြစ်ပေါ်လာသည့် အလယ်ပိုင်းဒေသများကို စူးစမ်းလေ့လာရန် အနာဂတ်အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းများအတွက် ဖြစ်နိုင်ချေများကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

