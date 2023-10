ဂြိုလ်တုစွန့်ပစ်ခြင်း- အာကာသထဲတွင် ကြီးထွားလာသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှု

By

၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဘဝ ကုန်ဆုံးသွားသော ဂြိုလ်တုများသည် အာကာသအေဂျင်စီများအတွက် အကျပ်ရိုက်စေပါသည်။ လက်ရှိ အဆိုပါ အာကာသယာဉ်ကို စွန့်ပစ်သည့် နည်းလမ်းများသည် ၎င်းတို့အား ပတ်လမ်းအတွင်း ထားရစ်ကာ လည်ပတ်နေသော ဂြိုလ်တုများနှင့် ဝေးကွာသော သင်္ချိုင်းကုန်းသို့ တွန်းပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား လေထုအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်ရန်အတွက် ကမ္ဘာမြေဆီသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း Purdue University နှင့် NOAA မှ သုတေသီများက ပြုလုပ်သော မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် လေထုအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုသည် အကျိုးဆက်များနှင့် မကင်းကြောင်း ပြသခဲ့သည်။

အစဉ်အလာအားဖြင့်၊ လေထုပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုကို ကမ္ဘာမြေပတ်လမ်းနိမ့် (LEO) တွင် ဂြိုလ်တုများကို စွန့်ပစ်ရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသောနည်းလမ်းအဖြစ် မှတ်ယူထားသည်။ LEO သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ဂြိုလ်တုများဖြင့် ပိုမိုစည်ကားလာသည်နှင့်အမျှ ဤစွန့်ပစ်နည်းသည် ပိုမိုရေပန်းစားလာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Proceedings of the National Academy of Sciences တွင် ထုတ်ဝေသည့် လေ့လာမှုအရ လေထုအတွင်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုသည် ကမ္ဘာ့လေထု၏ အပေါ်ပိုင်းဒေသတွင် အငွေ့ပျံနေသော အာကာသယာဉ်၏ အကြွင်းအကျန်များနှင့် ညစ်ညမ်းသွားကြောင်း ဖော်ပြသည်။

သုတေသနအဖွဲ့သည် လေထုထဲသို့ဝင်ရောက်လာသော ဥက္ကာခဲများနောက်တွင်ကျန်ခဲ့သော အိုင်းယွန်းတိမ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ အဆိုပါ အမှုန်အမွှားများ၏ ဓာတုလက်ဗွေရာ ပြောင်းလဲမှုသည် လေထုထဲသို့ အာကာသယာဉ် အရေအတွက် တိုးများလာခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်ကို အတည်ပြုရန် သုတေသီများသည် လေယာဉ်များထံ ကိရိယာများ ချိတ်တွဲကာ အလက်စကာနှင့် အမေရိကန် တိုက်ကြီးအထက် ၁၂ မိုင်ခန့်အကွာရှိ လေထုကို တိုက်ရိုက်တိုင်းတာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

လေ့လာမှု၏ရလဒ်များသည် လစ်သီယမ်၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီ၊ ခဲ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နှင့် ဆိုဒီယမ် အပါအဝင် လေထုအတွင်းရှိ သတ္တုများ၏ သိသိသာသာ စူးစိုက်မှုကို ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင် သုတေသီများသည် အိုဇုန်းလွှာကို ကာကွယ်ရန် တာဝန်ရှိသော လေမှုန်အမှုန်များ ၏ 10% တွင် အလူမီနီယမ် ပါ၀င်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။

သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပေါ် ဤတွေ့ရှိချက်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အပြည့်အဝ မရှင်းလင်းသေးသော်လည်း ၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ လူသားအာကာသပျံသန်းမှု၏ သိသာထင်ရှားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အလေးပေးသည်ဟု သုတေသီများက ယုံကြည်ကြသည်။ လေထုထဲတွင် သတ္တုပါဝင်မှု များပြားခြင်း၏ အကျိုးဆက်များကို နားလည်ခြင်းသည် ကမ္ဘာ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အိုဇုန်းလွှာနှင့် သက်ရှိများအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အန္တရာယ်များကို အကဲဖြတ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် ဂြိုလ်တုစွန့်ပစ်ခြင်းနည်းလမ်းများ၏ သက်ရောက်မှုများကို အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် ကမ္ဘာ့လေထုညစ်ညမ်းမှုကို လျော့ပါးသက်သာစေရန် အခြားနည်းဗျူဟာများကို စူးစမ်းလေ့လာသင့်သည်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် နောက်ထပ်လေ့လာမှုများ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

– အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်- Low Earth Orbit (LEO) သည် ဂြိုလ်တုများနှင့် နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းအများစုနေထိုင်ရာ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်၏ ကီလိုမီတာ 2000 ခန့်အကွာရှိ အာကာသဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။

– အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်- လေထုပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုဆိုသည်မှာ အာကာသယာဉ် သို့မဟုတ် ဂြိုလ်တုတစ်ခုသည် ၎င်း၏မစ်ရှင်ပြီးဆုံးပြီးနောက် သို့မဟုတ် ၎င်း၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောက် ကမ္ဘာမြေပြင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။