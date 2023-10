ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးနှင့် စွမ်းဆောင်မှုကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။

By

အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးကို အသိအမှတ်ပြုပြီး ၎င်းတို့၏ကြီးထွားမှုကိုကန့်သတ်သည့်လူမှုရေးအခြေအနေများကိုကျော်ဖြတ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယအာကာသသုတေသနအဖွဲ့ (ISRO) မှ Aditya L1 နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးနေစွမ်းအင်စီမံကိန်းဒါရိုက်တာ Nigar Shaji မှပြောကြားခဲ့သည်။ Tiruchi ရှိ 'Women's Excellence and Enterprise Awards and Knowledge Share' အခမ်းအနားတွင် Shaji မှ အမျိုးသမီး အောင်မြင်သူများကို ချီးကျုးပြီး အမျိုးသမီးများ မိမိတို့ကိုယ်ကို စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၏ အရေးကြီးပုံကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။

Tiruchirappalli Regional Engineering College - Science and Technology Entrepreneurs' Park (TREC-STEP) မှ စီစဉ်ကျင်းပသော အဆိုပါပွဲကို ဥရောပသမဂ္ဂမှ ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော Gender Enabling Network of Innovation of Innovation မှ ပံ့ပိုးကူညီသည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများအား ရာသီဥတုဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးပေးမည့် ပရောဂျက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ စွန့်ဦးတီထွင်သူများ (GENIE)။

Shaji သည် 1 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် L1 Lagrange အမှတ်ဆီသို့ စတင်လည်ပတ်မည့် Aditya L2024 မစ်ရှင်၏ တိုးတက်မှုကို ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ Lagrange အမှတ်များသည် အရာဝတ္ထုများ တည်ငြိမ်နေသည့် အာကာသအတွင်း အနေအထားများဖြစ်သည်။ Shaji ၏မိန့်ခွန်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် ပညာတတ်ရန်၊ ငွေကြေးအရ အမှီအခိုကင်းရန်နှင့် ကျားမမခွဲခြားဘဲ လူတိုင်းကို လေးစားရန် ၎င်းတို့၏ကလေးများကို ပြုစုပျိုးထောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။

ဂေဟစနစ်သဟဇာတနည်းပညာကို ကျင့်သုံးခြင်းနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု၏ အရေးပါမှုကိုလည်း သူမက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ စိန်ခေါ်မှုတွေရှိပေမယ့် အပြောင်းအလဲအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေလည်း ရှိမယ်လို့ Shaji က ပြောပါတယ်။

ISRO ၏အောင်မြင်မှုနောက်ကွယ်တွင် အဖွဲ့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး Shaji သည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ဘဝများကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်နှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ကတိကဝတ်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ တမီလ်နာဒူးနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် အယောက် ၃၀ အား ၎င်းတို့၏ အောင်မြင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြု ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် အခမ်းအနားကို ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားအပြင် အမျိုးသမီးစွန့်ဦးတီထွင်သူများအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်မားကတ်တင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်သင်တန်းကိုလည်း အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

ခြုံငုံပြောရလျှင် အဆိုပါပွဲသည် အမျိုးသမီးများ၏အောင်မြင်မှုများကို ဂုဏ်ပြုရန် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတန်ဖိုးကို ဆုပ်ကိုင်ကာ ကိုယ်ပိုင်နှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တိုးတက်မှုအတွက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးကာ လှုံ့ဆော်ပေးသည့် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

– N/A