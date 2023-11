Covid-19 ကပ်ရောဂါကို အစိုးရက ကိုင်တွယ်စစ်ဆေးခြင်းအား ဆေးအရာရှိချုပ်၏ ထွက်ဆိုချက်ဖြင့် ဆက်လက်စစ်ဆေးသည်။

အလွန်မျှော်လင့်ထားသည့် အသွင်အပြင်တွင်၊ ဗြိတိန်၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အရာရှိချုပ် ဆာခရစ် ဝှစ်တီသည် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော Covid-19 စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် ယနေ့ သက်သေပြရန် စီစဉ်ထားသည်။ ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း နိုင်ငံအတွင်း အထင်ရှားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်လာသော ဆာဝှစ်တီသည် အကျပ်အတည်းကို အစိုးရ၏ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမှုတွင် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးရန် အင်္ဂါနေ့တစ်ခုလုံးကို သုံးစွဲမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။

Sir Whitty ထံမှ ဤသက်သေခံချက်သည် ယခင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း Boris Johnson နှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ထိုးထွင်းဉာဏ်ကို ပေးဆောင်ခဲ့သည့် သိပ္ပံဆိုင်ရာ အကြံပေးအရာရှိချုပ်ဟောင်း Sir Patrick Vallance ၏ မကြာသေးမီက ပေါ်ထွက်လာခြင်းအပေါ် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Sir Vallance ၏ ဒိုင်ယာရီ မှတ်တမ်းများသည် ဤစိန်ခေါ်မှုများအတွင်း အစိုးရ၏ အတွင်းပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို ထူးထူးခြားခြား အရိပ်အမြွက် ပြသထားသည်။

စုံစမ်းရေးခေါင်းဆောင် Lady Hallett က မစ္စတာ Johnson သည် သူ့အားတင်ပြထားသော ရှုပ်ထွေးသောဒေတာနှင့် ဂရပ်များကြောင့် “တုပ်နှောင်ခံရသည်” ဟု တနင်္လာနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် သိပ္ပံဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းရန် ရုန်းကန်ခဲ့ရသည့် သာဓကများ ရှိခဲ့ပြီး အစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါအပေါ် တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

ဝေဖန်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည့် အစပျိုးမှုတစ်ခုမှာ စားသောက်ဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များကို ပိတ်ဆို့ပြီးနောက် ပိတ်ထားပြီးနောက် စားသောက်ဆိုင်များနှင့် စားသောက်ဆိုင်များကို ပံ့ပိုးကူညီရန် မစ္စတာ Sunak ၏ "Eat Out to Help Out" အစီအစဉ်ဖြစ်သည်။ Sir Whitty သည် အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ရည်ညွှန်းသည့် ၎င်း၏ယခင်ပုဂ္ဂလိကမှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများကို “ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူညီရန် အပြင်ထွက်စားပါ” ဟု ဖြေဆိုရဖွယ်ရှိသည်။ အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် အစိုးရအစီအမံများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် ထိရောက်မှုကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် ရည်ရွယ်သည်။

စုံစမ်းမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ဆာဝှစ်တီ၏ လက်ထောက်ဖြစ်သူ ဆာဂျိုနသန် ဗန်တမ် သည်လည်း သီတင်းပတ်နှောင်းပိုင်းတွင် အထောက်အထားများ ထုတ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ အဆိုပါ အဓိကပုဂ္ဂိုလ်များ၏ သက်သေခံချက်များသည် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင် Covid-19 ကပ်ရောဂါကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး အစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ် ထင်ရှားစေသည်။

