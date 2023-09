သက်ရှိသစ်ပင်၏ အကိုင်းအခက် တစ်ခုလုံးကို လူသားများ မောင်းနှင်ဆုံးရှုံးစေကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်က သတိပေးသည်။

By

Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS) တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လူသားများသည် “သက်ရှိသစ်ပင်” ၏ အကိုင်းအခက်များအားလုံးကို မျိုးသုဉ်းစေကာ ဆဋ္ဌမမြောက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် မျိုးသုဉ်းမည့်အလားအလာကို စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးပွားလာစေကြောင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ National Autonomous University of Mexico မှ သုတေသီများက ပြုလုပ်သော အဆိုပါ လေ့လာမှုသည် မျိုးစိတ်များနှင့် မိသားစုများကြား အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဖြစ်သည့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံး၏ မျိုးသုဉ်းခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည်။

မျိုးစိတ်တစ်ခုစီ၏ ဆုံးရှုံးခြင်းကိုသာ စစ်ဆေးသော ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်မတူဘဲ၊ ဤသုတေသနသည် မျိုးရိုးတစ်ခုလုံး၏ ပျောက်ဆုံးမှုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည်။ ၎င်းသည် လက်ရှိ မျိုးသုဉ်းမှုနှုန်းကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ထားသောကြောင့် သိသာထင်ရှားသော ပံ့ပိုးကူညီမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ လေ့လာမှု၏တွဲဖက်စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်သည့် ပါမောက္ခ Gerardo Ceballos က မျိုးသုဉ်းခြင်းအကျပ်အတည်းသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျပ်အတည်းကဲ့သို့ပင် ပြင်းထန်သော်လည်း မကြာခဏ သတိမမူမိကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။

International Union for Conservation of Nature (IUCN) ၏ အချက်အလက်များကို ဆန်းစစ်ခြင်းဖြင့် သုတေသန ပညာရှင်များသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ် 73 တွင် မျိုးစိတ်ပေါင်း 500 မျိုး မျိုးသုဉ်းသွားခဲ့ပြီး ရာစုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း အများစုမှာ မျိုးသုဉ်းသွားကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယခင်မျိုးသုဉ်းမှုနှုန်းအပေါ်အခြေခံ၍ တူညီသောအချိန်ကာလတစ်ခုတွင် မျိုးရိုးနှစ်ခုသာ ဆုံးရှုံးသင့်သည်ဟူသည်မှာ စိုးရိမ်စရာကောင်းသည်။

လေ့လာမှုသည် မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်မှု၏ အဓိကအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည့် နေအိမ်များပျက်စီးခြင်း၊ ငါးအလွန်အကျွံဖမ်းခြင်းနှင့် အမဲလိုက်ခြင်းကဲ့သို့သော လူသားများ၏လုပ်ဆောင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ မျိုးရိုးတစ်ခုတည်းပင် ဆုံးရှုံးခြင်းသည် ဂေဟစနစ်အတွက် ကြီးမားသော အကျိုးဆက်များ ရှိနိုင်သည်။ ယဉ်ကျေးမှုများ ထပ်မံဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ပြိုလဲခြင်းတို့ကို ကာကွယ်ရန် အရေးပေါ်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟု သုတေသီများက ယုံကြည်သည်။

လက်ရှိမျိုးသုဉ်းမှုနှုန်းသည် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်နေသည်ဟု ကျွမ်းကျင်သူများအကြား သဘောတူညီမှုရရှိထားသော်လည်း ဆဋ္ဌမမြောက် အစုလိုက်အပြုံလိုက်မျိုးသုဉ်းခြင်းဆိုင်ရာ စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ငြင်းခုံရမည့်အကြောင်းအရာမှာ ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် မျိုးသုဉ်းသွားခြင်းကို အချိန်တိုအတွင်း မျိုးစိတ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံးခြင်းဟု သတ်မှတ်သည်။ သို့သော်လည်း လက်ရှိ မျိုးသုဉ်းမှုနှုန်း ဆက်လက်ရှိနေပါက သို့မဟုတ် တိုးလာပါက အစုလိုက်မျိုးသုဉ်းခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။

လေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများသည် နောက်ထပ်မျိုးသုဉ်းခြင်းမှကာကွယ်ရန် သဘာဝအလျောက်နေထိုင်ရာနေရာများကို ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြသည်။ ချက်ခြင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ပါက မျိုးရိုးများစွာကို ကယ်တင်နိုင်ဆဲဟု ယုံကြည်ကြသည်။

အရင်းအမြစ်များ- အမျိုးသားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ (PNAS)

အဓိပ္ပာယ်:

မျိုးနွယ်စု- သက်ရှိသတ္တဝါများကို အမျိုးအစားခွဲခြားရာတွင် မျိုးစိတ်တစ်ခုသည် မျိုးစိတ်နှင့် မိသားစုကြားတွင် အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။

မျိုးစိတ်များ- ဆင်တူသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများ တူညီပြီး မျိုးပွားနိုင်သော ဇီဝမျိုးကွဲမျိုးပွားနိုင်သည့် သက်ရှိအုပ်စုတစ်စု။

အစုလိုက်အပြုံလိုက် မျိုးသုဉ်းခြင်း- အချိန်တိုအတွင်း မျိုးစိတ်များ၏ သိသာထင်ရှားသော ရာခိုင်နှုန်းကို လျင်မြန်စွာ ဆုံးရှုံးစေပြီး ကြီးမားသော ဂေဟစနစ်နှင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုများကို ဖြစ်စေသည်။

သက်ရှိသစ်ပင်- မတူညီသောမျိုးစိတ်များကြားရှိ ဆက်ဆံရေးကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၎င်းတို့၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းကို သာမန်ဘိုးဘေးတစ်ဦးထံ ပြန်လည်ခြေရာခံသည်။