သိပ္ပံပညာရှင်များသည် Quasiparticle-Powered Super-bright Light Sources များကို အဆိုပြုသည်။

ပေါ်တူဂီရှိ Instituto Superior Técnico (IST) မှ သိပ္ပံပညာရှင်များ၊ University of Rochester၊ the University of California, Los Angeles နှင့် ပြင်သစ်ရှိ Laboratoire d'Optique Appliquée တို့မှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အလွန်တောက်ပသော quasiparticles များကို ဖန်တီးရန် quasiparticles ကိုအသုံးပြုရန် အဆိုပြုထားသည့် Nature Photonics တွင် လေ့လာမှုတစ်ခုကို ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ အလင်းအရင်းအမြစ်များ။ အီလက်ထရွန်များစွာ၏ ထပ်တူကျသော ရွေ့လျားမှုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဆိုပါ quasiparticles များသည် ၎င်းတို့အား အလင်းထက် ပိုမြန်သည့်တိုင် မည်သည့်အမြန်နှုန်းဖြင့်မဆို သွားလာနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သော တွန်းအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

Quasiparticles များသည် အမှုန်တစ်ခုချင်းစီကို အုပ်ချုပ်သည့် ရူပဗေဒနိယာမများဖြင့် တားမြစ်ထားသော နည်းလမ်းများဖြင့် ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းရှိသည်။ သုတေသီများသည် ပလာစမာရှိ quasiparticles များ၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို လေ့လာရန်အတွက် စူပါကွန်ပြူတာများပေါ်တွင် ခေတ်မီကွန်ပြူတာစူပါကွန်ပြူတာစဥ်းစားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် ဗိုင်းရပ်စ်စကင်န်ဖတ်ခြင်းအတွက် အဖျက်မဟုတ်သောပုံရိပ်ဖော်ခြင်း၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်များကိုနားလည်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာချစ်ပ်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်ဘုံရှိ အရာဝတ္ထုများ၏အပြုအမူများကို ရှာဖွေခြင်းအပါအဝင် quasiparticle-based light source အတွက် အလားအလာရှိသော application များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

အဆိုပြုထားသည့် quasiparticle-based အလင်းရင်းမြစ်များသည် အခမဲ့အီလက်ထရွန်လေဆာများကဲ့သို့သော လက်ရှိပုံစံများထက် အားသာချက်များစွာရှိသည်။ Quasiparticle-based အရင်းအမြစ်များသည် ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ဆေးရုံများနှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုသေးငယ်ပြီး လက်တွေ့ကျသည်။ ခရီးသွားရန် အနည်းငယ်မျှသာ အကွာအဝေးဖြင့်၊ quasiparticles များသည် မယုံနိုင်လောက်အောင် တောက်ပသော အလင်းရောင်ကို ထုတ်ပေးနိုင်ပြီး သိသာထင်ရှားသော သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

ဤသုတေသနသည် ဓာတ်ရောင်ခြည် ရူပဗေဒနယ်ပယ်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကို ပွင့်စေပြီး အလင်းရင်းမြစ်များကို တော်လှန်နိုင်ကာ သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အသုံးချမှုများစွာကို ကျယ်ပြန့်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။

အရင်းအမြစ်- University of Rochester