မကြာသေးမီက စမ်းသပ်မှုများဖြင့် ပြသထားသော ကမ္ဘာ၏ Core-Mantle နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်

သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အလွန်အမင်းအခြေအနေတွင် ဆီလီကိတ်နှင့် သတ္တုပစ္စည်းများကြားတွင် လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သော အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုအား ကမ္ဘာ၏ ပင်မအဝတ်ဖုံးနယ်နိမိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆန်းကြယ်စွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယခင်က ဤဧရိယာ၏ ဓာတုဒိုင်းနမစ်များအကြောင်းကို အနည်းငယ်သာ သိရှိခဲ့သော်လည်း မကြာသေးမီက စမ်းသပ်မှုများက စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။

သိပ္ပံပညာရှင် Dan Shim၊ Taehyun Kim နှင့် the School of Earth and Space Exploration မှ သိပ္ပံပညာရှင်များ ဦးဆောင်သော Arizona State University မှ သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် Argonne ၏ Advanced Photon Source တွင် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ အပူချိန်မြင့်ခြင်းနှင့် ဖိအားစမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဂျာမနီရှိ Deutsches Elektronen-Synchrotron ၏ အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် PETRA III။

၎င်းတို့၏ စမ်းသပ်မှုများသည် core-mantle နယ်နိမိတ်တွင် တွေ့ရှိရသည့် ပြင်းထန်သော အခြေအနေများကို အတုယူကာ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်မှ ရေများသည် ဂြိုဟ်ထဲသို့ နက်ရှိုင်းစွာ စိမ့်ဝင်နိုင်ကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ နုတ်ယူထားသောရေသည် core-mantle နယ်နိမိတ်သို့ရောက်ရှိသောအခါ၊ ဓာတုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ပြီး ထူးခြားသော ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြွယ်ဝသော၊ ဆီလီကွန်-ကုန်ခမ်းသောအလွှာကို ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ဤအလွှာအသစ်သည် ပြင်ပအူတိုင်၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို သက်ရောက်မှုရှိပြီး ၎င်းကို ဖလင်ကဲ့သို့ တည်ဆောက်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲစေသည်။ ထို့အပြင်၊ တုံ့ပြန်မှုသည် ဆီးလီကာပုံဆောင်ခဲများကို ဝတ်ရုံအတွင်းသို့ မြင့်တက်စေပြီး ပေါင်းစပ်ကာ core-mantle နယ်နိမိတ်ရှိ အပူချိန်အခြေအနေများကို အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။

ဤတွေ့ရှိချက်များသည် ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဝတ်ရုံနှင့် အူတိုင်ကြားတွင် အကန့်အသတ်ရှိသော ပစ္စည်းဖလှယ်မှုရှိကြောင်း ကြာမြင့်စွာ စွဲကိုင်ထားသော ယုံကြည်ချက်ကို စိန်ခေါ်သည်။ နှစ်ဘီလီယံနှင့်ချီသော ရေနက်နက်ထဲ စိမ့်ဝင်မှုကြောင့် များပြားလှသော ပစ္စည်းလဲလှယ်မှု ဖြစ်ပေါ်ပုံရသည်။ အူတိုင်ရှိ ရေနှင့် ဆီလီကွန်ကြား အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ဆီလီကာဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပိုမိုသွက်လက်သော core-mantle ဆက်ဆံရေးကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ယခင်က ထင်ထားသည်ထက် ပိုမိုကြီးမားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေသံသရာကို ညွှန်ပြနေသည်။ နက်ရှိုင်းသောသတ္ထုအူတိုင်နှင့် ရေမျက်နှာပြင်-ရေစက်ဝန်းတို့သည် ဘူမိဓာတုဖြစ်စဉ်များမှတစ်ဆင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်လျက်ရှိပြီး အူတိုင်-မန်တဲလ်နယ်နိမိတ်ရှိ ပြုပြင်ထားသောဒေသမှ သိသိသာသာလွှမ်းမိုးထားသည်။

ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၏ သက်ရောက်မှုများကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေ၏အတွင်းပိုင်းဖြစ်စဉ်များကို အဖိုးတန်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာဂြိုဟ်အတွင်း နက်ရှိုင်းစွာဖြစ်ပေါ်နေသော ရှုပ်ထွေးနက်နဲသော အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို ချဲ့ထွင်ပေးပါသည်။

မေးမြန်းလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:

မေး- အဓိက-ဝတ်ရုံ နယ်နိမိတ်က ဘာလဲ။

core-mantle နယ်နိမိတ်သည် ကမ္ဘာ၏အူတိုင်ကို ပိုင်းခြားထားသော၊ အဓိကအားဖြင့် သွန်းသောသံနှင့် နီကယ်တို့ဖြစ်ပြီး၊ အစိုင်အခဲကျောက်ရုပ်များပါရှိသော ပတ်၀န်းကျင်ရှိ ဝတ်ရုံနှင့် ပိုင်းခြားထားသော ဒေသဖြစ်သည်။

မေး- လတ်တလော စမ်းသပ်မှုတွေရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေက ဘာတွေလဲ။

စမ်းသပ်ချက်များအရ ကမ္ဘာမြေမျက်နှာပြင်မှ ရေသည် နက်ရှိုင်းသောအတွင်းပိုင်းကို စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး ဓာတုတုံ့ပြန်မှုများနှင့် core-mantle နယ်နိမိတ်၏ ဖွဲ့စည်းမှုကို ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ကြောင်း ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် အင်္ကျီနှင့် အူတိုင်ကြားတွင် အကန့်အသတ်ရှိသော ပစ္စည်းလဲလှယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ယူဆချက်များကို စိန်ခေါ်သည်။

မေး- ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုက ကမ္ဘာရဲ့ ရေလည်ပတ်မှုအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နားလည်မှုကို ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲ။

တွေ့ရှိချက်များသည် ယခင်က ထင်ထားသည်ထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရေသံသရာကို ညွှန်ပြပြီး နက်ရှိုင်းသော သတ္တုအူတိုင်နှင့် ရေမျက်နှာပြင်ကြားတွင် နက်ရှိုင်းသော ဆက်သွယ်မှုများ ရှိနေသည်။ core-mantle နယ်နိမိတ်ရှိ ပြောင်းလဲလာသော ဒေသသည် ဤဘူမိဓာတုဖြစ်စဉ်များတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။

မေး- စမ်းသပ်မှုမှာ ဘယ်လိုနည်းပညာတွေကို အသုံးပြုခဲ့လဲ။

စမ်းသပ်မှုများတွင် အပူချိန်မြင့်သော လေဆာဖြင့် အပူပေးထားသော စိန်- anvil cell နည်းပညာများကို အမေရိကန်နှင့် ဂျာမနီရှိ အဆင့်မြင့် အဆောက်အအုံများတွင် အသုံးပြုကာ ကမ္ဘာ၏ core-mantle နယ်နိမိတ်တွင် လွန်ကဲသော အခြေအနေများကို ပုံတူကူးထားသည်။

မေး- သုတေသနနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ထပ် အချက်အလက်တွေကို ဘယ်မှာ ရှာလို့ရမလဲ။

အဆိုပါသုတေသနကို Nature Geoscience ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ [ဒိုမိန်း၏ URL] (ဒိုမိန်း၏ URL ကို ဤနေရာတွင် ထည့်သွင်းပါ) တွင် ဆောင်းပါးကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။