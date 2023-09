ရောဂါရှာဖွေရေးတွင် အောင်မြင်မှုတစ်ခု- CRISPR နည်းပညာသည် မကြုံစဖူးတိကျမှုနှင့် မြန်နှုန်းဖြင့် Monkeypox ဗိုင်းရပ်စ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်

Peter Doherty Institute for Infection and Immunity နှင့် Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research မှ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် MPXV-CRISPR ဟုခေါ်သော တော်လှန်သော ရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာကို တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ The Lancet Microbe တွင် ထုတ်ဝေသည့် ၎င်းတို့၏ ပူးပေါင်းလေ့လာမှုသည် မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ် (MPXV) ကို တိကျမှုနှင့် မြန်နှုန်းဖြင့် ဖော်ထုတ်ရာတွင် CRISPR နည်းပညာ၏ စွမ်းအားကို ပြသထားသည်။

CRISPR သည် ၎င်း၏မျိုးရိုးဗီဇတည်းဖြတ်နိုင်စွမ်းအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လူသိများနေသော်လည်း၊ မကြာသေးမီက ၎င်းကို အလွန်အထိခိုက်မခံသောရောဂါရှာဖွေရေးကိရိယာများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် အသုံးပြုထားသည်။ MPXV-CRISPR သည် "စူပါတိကျသောစုံထောက်" အဖြစ်လုပ်ဆောင်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဆက်စပ်သော သီးခြားမျိုးရိုးဗီဇပစ္စည်းကို လက်တွေ့နမူနာများတွင် လျင်မြန်စွာဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ သုတေသီများသည် ဗိုင်းရပ်စ် DNA နှင့် ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် လိုအပ်သော “လမ်းညွှန်များ” ကို တည်ဆောက်ရန် 523 MPXV ဂျီနိုမ်များ၏ ဒေတာဘေ့စ်ကို အသုံးပြု၍ MPXV ၏ မျိုးရိုးဗီဇအစီအမံများကို ပစ်မှတ်ထားရန် ကိရိယာကို ပရိုဂရမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ဗိုင်းရပ်စ် DNA သည် လက်တွေ့နမူနာတစ်ခုတွင် ရှိနေသောအခါ၊ CRISPR စနစ်သည် ပစ်မှတ်ဆီသို့ ဦးတည်သွားပြီး ဗိုင်းရပ်စ်၏တည်ရှိမှုကို ညွှန်ပြသည့် အချက်ပြမှုတစ်ခု ထုတ်လွှတ်သည်။ MPXV-CRISPR မှရရှိသော အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် တိကျမှုသည် ရွှေစံနှုန်း PCR နည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော်လည်း စမ်းသပ်ချိန် သိသိသာသာ လျှော့ချထားသည်။

MPXV-CRISPR ၏အောင်မြင်မှုအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုမှာရောဂါရှာဖွေခြင်း၏မြန်နှုန်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိမျောက်ကျောက်ရောဂါရှာဖွေရေးတွင် ရလဒ်ရရှိရန် ရက်ပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်သည့် ဗဟိုဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများ ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် MPXV-CRISPR သည် သိသိသာသာ ၄၅ မိနစ်အတွင်း ဗိုင်းရပ်စ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။

ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် သုတေသနအဖွဲ့သည် ဂရုစိုက်ရမည့်နေရာများတွင် နေရာရှာဖွေခြင်းအတွက် MPXV-CRISPR ကို ခရီးဆောင်ကိရိယာအဖြစ် ပြောင်းလဲရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဤနည်းပညာသည် မျောက်ကျောက်ရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုကို တော်လှန်ရန် အလားအလာရှိပြီး အထူးသဖြင့် အရင်းအမြစ်အကန့်အသတ်ရှိသောနှင့် ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသများတွင် တိကျမှန်ကန်သောရောဂါရှာဖွေမှုများကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာဝင်ရောက်နိုင်စေပါသည်။ ကုသမှုကို အရှိန်မြှင့်ပြီး လူနာရလဒ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့်၊ စမ်းသပ်မှုဆီသို့ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချသော ချဉ်းကပ်မှုသည် မျောက်ကျောက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများအတွက် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုများကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

လေ့လာမှုအား Melbourne Sexual Health Center နှင့် Monash University တို့ ပူးပေါင်း၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ MPXV-CRISPR သည် ရောဂါရှာဖွေရေးနယ်ပယ်တွင် ကြီးမားသောတိုးတက်မှုကိုကိုယ်စားပြုပြီး အနာဂါတ်တွင် ရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုကို အသွင်ပြောင်းပေးမည်ဟု သုတေသီများကယုံကြည်ကြသည်။

source:

Lancet Microbe ။ (၂၀၂၃)။ CRISPR-Cas2023a ကြားခံစစ်ဆေးမှု- ဓာတ်ခွဲခန်းအတည်ပြုခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လေ့လာမှုကို အသုံးပြု၍ မျောက်ကျောက်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို လျင်မြန်စွာရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်း။