ကမ္ဘာ့လေထုဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် အာကာသယာဉ်၏ သက်ရောက်မှု

Proceedings of the National Academy of Sciences တွင် မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ ဂြိုဟ်တုများနှင့် အာကာသယာဉ်များသည် သတ္တုအမြောက်အမြားဖြင့် ကမ္ဘာ့လေထုကို ညစ်ညမ်းစေကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤလေထုညစ်ညမ်းမှုသည် အိုဇုန်းဓာတ်များစွာပါဝင်သည့် စထရာတိုစဖီးယားတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည်။

University of Purdue မှ Dan Cziczo ဦးဆောင်သော သုတေသနအဖွဲ့သည် အမြင့် ၁၂ မိုင်နီးပါးတွင် ပျံသန်းနေသော လေယာဉ်များဖြင့် အချက်အလက်များကို စုဆောင်းခဲ့သည်။ ယင်းကြောင့် ၎င်းတို့အား လေယာဉ်အငွေ့များမှ ညစ်ညမ်းမှုမရှိဘဲ တိကျသောတိုင်းတာမှုများကို ဖမ်းယူနိုင်စေခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်တွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော လစ်သီယမ်၊ ကြေးနီ၊ အလူမီနီယံနှင့် ခဲကဲ့သို့သော သတ္တုများသည် သဘာဝအတိုင်း ဖြစ်ပေါ်နေသည့် စကြာဝဠာဖုန်မှုန့်အဆင့်ထက် ကျော်လွန်နေကြောင်း လေ့လာမှုက တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ထို့အပြင် အိုဇုန်းလွှာကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ဆာလဖူရစ်အက်ဆစ် အမှုန်အမွှားများ၏ 10 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးသည် အာကာသယာဉ်မှ အငွေ့ပျံသော အကြွင်းအကျန်များနှင့် ညစ်ညမ်းနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ နီအိုဘီယမ်ကဲ့သို့ထူးခြားသောဒြပ်စင်များရှိနေခြင်းသည် ဒုံးပျံများတွင် အပူအကာများအသုံးပြုခြင်းကိုဖော်ပြသည်။ ဤအထောက်အထားများသည် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ မပြောင်းလဲခဲ့သော ဥက္ကာခဲများထက် အာကာသယာဉ်မှလာသော လေထုညစ်ညမ်းမှုကို ထောက်ပြသည်။

ဤညစ်ညမ်းမှု၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုကို အပြည့်အဝနားမလည်သေးပါ။ သို့သော်လည်း ပတ်လမ်းအတွင်း ဂြိုလ်တု အရေအတွက် တိုးလာခြင်းကြောင့် အခြေအနေ ပိုဆိုးလာနိုင်သည်။ SpaceX နှင့် Amazon ကဲ့သို့သော ကုမ္ပဏီများက ဦးဆောင်နေပြီး 50,000 ခုနှစ်တွင် နောက်ထပ် ဂြိုဟ်တု 2030 ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ အာကာသစက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာခြင်းသည် စထရာတိုစဖီးယားရှိ လေထုအမှုန်အမွှား ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ နောက်ဆုံးတွင် အာကာသယာဉ်သို့ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းမှ သတ္တုများ ပါဝင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ဤတွေ့ရှိချက်များသည် အာကာသလုပ်ငန်းချဲ့ထွင်မှု၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ တိုးပွားစေသည်။ အာကာသအတွင်း အပျက်အစီးများ စုပုံနေပြီး စထရာတိုစဖီးယားရှိ လူလုပ်ပစ္စည်းများ လွှတ်တင်ခြင်းသည် နောက်ထပ် စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဂြိုလ်တုများနှင့် အာကာသယာဉ်များကို ဆက်လက်မှီခိုအားထားနေရသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏လေထုအပေါ် အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေမည့် ရေရှည်တည်တံ့သောအလေ့အကျင့်များကို ဖော်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

အရင်းအမြစ်- Proceedings of the National Academy of Sciences