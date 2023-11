သုတေသနအသစ်သည် ကီဝီသီးနှင့် ပျားများကို ကာကွယ်ရန် Nature's Ninjas များကို ကြိုးချည်ထားသည်။

ကီဝီသိပ္ပံပညာရှင်များသည် သဘာဝ၏ ninjas – phage biocontrols ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍရှိ အန္တရာယ်ရှိသော ရောဂါပိုးများကို တိုက်ဖျက်ရန် အမိုက်စားဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ရှာဖွေနေပါသည်။ 'Nature's ninjas' ဟူသော အသုံးအနှုန်းကို Canterbury တက္ကသိုလ်မှ အကြီးတန်း ကထိက ဒေါက်တာ Heather Hendrickson မှ အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားများကို မထိခိုက်စေဘဲ ဗိုင်းရပ်စ်များကို အထူးတလည် တိုက်ခိုက်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်များကို ဖော်ပြရန်အတွက် တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျယ်ပြန့်သော လုပ်ဆောင်ချက်ပါဝင်လေ့ရှိသော ပဋိဇီဝဆေးများနှင့်မတူဘဲ၊ phages များသည် အကန့်အသတ်ရှိသောအိမ်ရှင်အကွာအဝေးရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့ကို ရောဂါပိုးများကို တိုက်ဖျက်ရာတွင် အလွန်ပစ်မှတ်ထားပြီး ထိရောက်မှုရှိစေသည်။

ရှေ့ဆောင်ကြိုးပမ်းမှုတွင် Dr. Hendrickson ၏ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနအဖွဲ့အား အဓိကစိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာပိုးမွှားများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် phage “ကော့တေးများ” ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် 8.9 စီးပွားရေး၊ တီထွင်ဆန်းသစ်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေး ကြိုးပမ်းမှုရန်ပုံငွေမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 2023 သန်း ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ အစပျိုးမှုများသည် ကီဝီသီးစပျစ်ပျစ်ကျိုင်း (Psa) နှင့် ပျားပျားများကို ထိခိုက်စေသော American Foulbrood ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ဖျက်ရန် အဓိကအာရုံစိုက်သည်။

phages ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်မှာ သက်ရှိများ၏ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြားသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများကို ခြွေတာချိန်တွင် ပစ်မှတ်ထားသော ရောဂါပိုးများကို အတိအကျကူးစက်နိုင်မှုတွင် ရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ phage ကို ပျားရည်အား စီမံအုပ်ချုပ်ပါက၊ ၎င်းသည် ပျား၏ အကျိုးပြု ဘက်တီးရီးယားများကို မထိခိုက်စေဘဲ သီးခြားရောဂါပိုးကို တိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မည်ဖြစ်သည်။ ဤတိကျသော ပစ်မှတ်ထားမှု ယန္တရားသည် ကာကွယ်ထားသည့် သက်ရှိများ၏ အလုံးစုံကျန်းမာရေးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည့် အန္တရာယ်ကို နည်းပါးစေသည်။

ဇီဝထိန်းချုပ်မှုကို အသုံးချခြင်းသည် နယူးဇီလန်၏ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအတွက် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သော phage ဖြေရှင်းချက်များကို တီထွင်ခြင်းဖြင့်၊ သုတေသီများသည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အသိဉာဏ်ကို မြှင့်တင်ပေးရင်း အစားအသောက်လုပ်ငန်းတွင် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် လုံခြုံရေးကို မြှင့်တင်ရန် မျှော်လင့်ကြသည်။ ထို့အပြင် ပရောဂျက်သည် ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ဇီဝစက်မှုလုပ်ငန်းကို အားကောင်းစေရန် ရည်ရွယ်ပြီး ကျွမ်းကျင်သော အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးကာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်များသို့ ဝင်ရောက်ရန် လွယ်ကူစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သုတေသန ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် University of Otago၊ အပင်နှင့် အစားအစာ သုတေသန၊ Cawthron Institute၊ BioSouth Ltd နှင့် Apiculture New Zealand တို့ကဲ့သို့ လေးစားရသော အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည်။ Māori သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် သုတေသီများ ဦးဆောင်သော ဌာနေတိုင်းရင်းသား ရှုထောင့်များသည် အထူးသဖြင့် မူလကဏ္ဍတွင် Māori ဦးဆောင်သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပျံ့နှံ့နေခြင်းကြောင့် ပရောဂျက်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (ပတ်ဝန်းကျင်) အတွက် တန်ဖိုးရှိသော ထိုးထွင်းအမြင်များကို ပေးဆောင်ပါသည်။

ဤကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအတွက် ရေရှည်မျှော်မှန်းချက်သည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍထက် ကျော်လွန်ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင် phages ကို ဘေးကင်းစွာ အသုံးချရန် လိုအပ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို တည်ထောင်ခြင်းဖြင့်၊ အစားအစာထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပေါ်ပေါက်လာသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လူတို့၏ ရောဂါပိုးများကိုပင် ပစ်မှတ်ထားနိုင်သည်ဟု ဒေါက်တာ Hendrickson က ယုံကြည်သည်။ ဤသုတေသနသည် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးရှိ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ဇီဝလုံခြုံရေးအတွက် အနာဂတ်အတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ချေများကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။

စီမံကိန်းသည် မြေနမူနာများကို ရက်ရက်ရောရော ပံ့ပိုးပေးသော ပျားမွေးမြူသူများ အပါအဝင် သက်ဆိုင်သူများထံမှ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတင်ကြောင်း အမှတ်အသားတစ်ခုအနေဖြင့် သုတေသီများသည် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော phages များကို ပံ့ပိုးကူညီသူများဟု အမည်ပေးကြပြီး အချို့မှာ Dame Jacinda Ardern၊ Sir Ashley Bloomfield နှင့် ပျားမွေးမြူရေးသမားများပင် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ပင် လူသိများသော ကိန်းဂဏန်းများကို အမည်ပေးခဲ့ကြသည်။

နယူးဇီလန်သည် သဘာဝ၏ နင်ဂျာများ၏ စွမ်းအားကို အသုံးချခြင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးတွင် ရောဂါထိန်းချုပ်မှုကို တော်လှန်ရန်၊ အရေးကြီးသော ဂေဟစနစ်များကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လူသားတို့၏ ရောဂါပိုးများကို တိုက်ဖျက်ရန် ဆန်းသစ်သော ချဉ်းကပ်မှုများအတွက် လမ်းခင်းပေးနိုင်သော အနေအထားရှိသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

phage biocontrols ဆိုတာ ဘာလဲ။

Phage biocontrols များသည် သက်ရှိများရှိ အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများကို အတိအကျ ပစ်မှတ်ထားပြီး တိုက်ခိုက်သည့် ဗိုင်းရပ်စ်များဖြစ်ပြီး ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးတွင် အလွန်ပစ်မှတ်ထားသော ချဉ်းကပ်မှုကို ပေးဆောင်သည်။

Phaages သည် ပဋိဇီဝဆေးများနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။

အန္တရာယ်ရှိသော ဘက်တီးရီးယားများကို ထိခိုက်စေနိုင်သော ပဋိဇီဝဆေးများနှင့် မတူဘဲ၊ phages တွင် အကန့်အသတ်ရှိသော host range ရှိပြီး အကျိုးပြု အဏုဇီဝသက်ရှိများကို မထိခိုက်စေဘဲ သီးခြားရောဂါပိုးများကို ပစ်မှတ်ထားရန် ခွင့်ပြုထားသည်။

သုတေသီများသည် မည်သည့်ရောဂါပိုးများကို ပစ်မှတ်ထားသနည်း။

သုတေသနသည် ပျားပျားများကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်သည့် ကီဝီသီးစပျစ်နွယ်ပင် (Psa) နှင့် American Foulbrood (AFB) ဗိုင်းရပ်စ်ကို တိုက်ဖျက်ရန် အဓိကအာရုံစိုက်ထားသည်။

ဤသုတေသနပြုမှု၏ အလားအလာက အဘယ်နည်း။

သုတေသနသည် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့် လုံခြုံမှုကို မြှင့်တင်ရန် အလားအလာရှိပြီး ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ဇီဝစက်မှုလုပ်ငန်းကို အားကောင်းစေကာ ကျွမ်းကျင်သော အလုပ်အကိုင်များ ဖန်တီးပေးကာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စျေးကွက်များသို့ လွယ်ကူချောမွေ့စွာ ဝင်ရောက်နိုင်စေမည့် အလားအလာရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤသုတေသနသည် အစားအစာထုတ်လုပ်မှုတွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန်နှင့် လူမှ ရောဂါပိုးများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းကိုပင် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။

သုတေသနပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် မည်သူပါဝင်သနည်း။

အဆိုပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် University of Canterbury၊ University of Otago၊ အပင်နှင့် အစားအစာ သုတေသန၊ Cawthron Institute၊ BioSouth Ltd နှင့် Apiculture New Zealand တို့မှ သုတေသီများ ပါဝင်သည်။ Māori သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် သုတေသီများသည်လည်း အဖိုးတန်သော ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၏ အမြင်များကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။