သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အစွမ်းထက်သော အလင်းရင်းမြစ်များကို သော့ဖွင့်ရန်အတွက် Radiation Physics တွင် သဘောတရားအသစ်များကို စူးစမ်းလေ့လာကြသည်။

Nature Photonics ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် ဆန်းသစ်သော လေ့လာမှုတစ်ခုသည် အလင်းရင်းမြစ်များကို တော်လှန်ရန် ဆန်းသစ်သော နည်းလမ်းများကို အဆိုပြုသောကြောင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သိပ္ပံပညာရှင်များ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဖမ်းစားခဲ့သည်။ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံရှိ Instituto Superior Técnico (IST), University of Rochester, the University of California, Los Angeles နှင့် France's Laboratoire d'Optique Appliquée တို့မှ သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် အလွန်တောက်ပသော အလင်းရင်းမြစ်များကို ရှာဖွေရာတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆိုင်ရာ ရူပဗေဒဆိုင်ရာ ရိုးရာအယူအဆများကို စိန်ခေါ်နေကြသည်။

လေ့လာမှုတွင် အီလက်ထရွန်များစွာသည် ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှုများကို တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်သောအခါတွင် quasiparticles များ၏ သဘောတရားကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဤထူးခြားသော အရာများသည် အလင်းထက် အမြန်နှုန်းဖြင့် ရွေ့လျားနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သော စွမ်းအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိစေသော စွမ်းရည်များရှိသည်။ quasiparticles များ၏ ပါဝါကို အသုံးချခြင်းဖြင့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အရွယ်အစား သိသိသာသာ သေးငယ်သော်လည်း လက်ရှိ ခေတ်မီ အရင်းအမြစ်များ၏ ပြင်းထန်မှုကို ကျော်လွန်နိုင်သည့် အလင်းအရင်းအမြစ်များကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်သည်။

Quasiparticle-based အလင်းရင်းမြစ်များသည် ဧရာမအလားအလာကို ထိန်းထားနိုင်ပြီး ကြီးမားသောအခမဲ့အီလက်ထရွန်လေဆာများကဲ့သို့သော လက်ရှိရွေးချယ်စရာများထက် အားသာချက်များကို ပေးဆောင်သည်။ Quasiparticle နည်းလမ်း၏ရိုးရှင်းမှုသည် လက်ရှိလေဆာနှင့် အရှိန်မြှင့်စက်များအတွင်း လက်တွေ့သရုပ်ပြမှုများအတွက် သင့်လျော်စေသည်။ ဤအောင်မြင်မှုသည် ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသနပြုမှုများတွင် သိသာထင်ရှားသော တိုးတက်မှုများအတွက် အလားအလာများကို ဖွင့်ပေးပါသည်။

“အမှုန်အမွှားတွေရဲ့ စွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး ရှုထောင့်က အမှုန်တစ်ခုချင်းစီကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ရူပဗေဒနိယာမအရ ခွင့်မပြုနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေနဲ့ ရွေ့လျားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်” ဟု လေဆာစွမ်းအင်ဆိုင်ရာ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ အကြီးတန်းသိပ္ပံပညာရှင် John Palastro က ရှင်းပြသည်။ Palastro ၏အဖွဲ့သည် ပလာစမာရှိ quasiparticles များ၏ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် European High-Performance Computing Joint Undertaking မှပံ့ပိုးပေးသော ခေတ်မီစူပါကွန်ပြူတာများကိုအသုံးပြု၍ ကျယ်ပြန့်သောကွန်ပြူတာစူပါကွန်ပြူတာစူပါကွန်ပြူတာများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။

quasiparticle-based light source များ၏ အလားအလာရှိသော အသုံးချမှုများသည် domain များ ကျယ်ပြန့်သည်။ ၎င်းတို့သည် ဗိုင်းရပ်စ်စကင်န်ဖတ်ခြင်းအတွက် အဖျက်သဘောမဟုတ်သော ပုံရိပ်ကို လွယ်ကူချောမွေ့စေကာ၊ အလင်းပြန်ခြင်းကဲ့သို့ ဇီဝဖြစ်စဉ်များကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေရန်၊ အဆင့်မြင့်ကွန်ပြူတာချစ်ပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်နှင့် ကောင်းကင်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများ၏ သဘောသဘာဝကို အလင်းပေးနိုင်ပါသည်။

လေ့လာမှု၏အဓိကစာရေးဆရာနှင့် IST မှပါရဂူကျောင်းသား Bernardo Malaca က "ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သည်အလွန်ကြီးမားသည်။ အီလက်ထရွန်တစ်ခုစီသည် အတော်လေးရိုးရှင်းသော လှုပ်ရှားမှုများကို လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း၊ အီလက်ထရွန်အားလုံးမှ စုစုပေါင်းရောင်ခြည်သည် အလင်းထက်မြန်သော သို့မဟုတ် တုန်လှုပ်နေသောအမှုန်အမွှား၏ အလင်းထက်ပိုမိုမြန်ဆန်သော အီလက်ထရွန်တစ်ခုမျှမရှိသော်လည်း၊ စက်တွင်းရှိ အီလက်ထရွန်တစ်ခုမျှမရှိသော်လည်း၊ ”

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:

Q: Quasiparticles တွေက ဘာတွေလဲ။

A- အလင်းထက် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရွေ့လျားနိုင်ပြီး ပြင်းထန်သော တွန်းအားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော အီလက်ထရွန်များစွာကို တစ်ပြိုင်တည်း ရွေ့လျားသောအခါတွင် Quasiparticles များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

မေး- quasiparticle-based light source တွေရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။

A- Quasiparticle-based အလင်းရင်းမြစ်များသည် အဆင့်မြင့်ရင်းမြစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်သော ပြင်းထန်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း အရွယ်အစားမှာ သိသာစွာသေးငယ်သောကြောင့် သုတေသန၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများအတွက် ပိုမိုလက်တွေ့ဖြစ်စေသည်။

မေး- quasiparticle-based light source တွေရဲ့ အလားအလာက ဘာတွေလဲ။

A- Quasiparticle-based အလင်းရင်းမြစ်များကို အဖျက်သဘောမဟုတ်သော ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း၊ ဇီဝဖြစ်စဉ်များကို နားလည်ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာ ချစ်ပ်များ တီထွင်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်အရာဝတ္ထုများကို ရှာဖွေခြင်းအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မေး- quasiparticles တွေရဲ့ လက္ခဏာတွေကို ဘယ်လိုလေ့လာခဲ့လဲ။

A- သုတေသီများသည် ဥရောပစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော ကွန်ပျူတာပူးတွဲလုပ်ဆောင်မှုမှ ပံ့ပိုးပေးသော စူပါကွန်ပြူတာများကို အသုံးပြု၍ အဆင့်မြင့်ကွန်ပြူတာစူပါကွန်ပြူတာများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

Q- quasiparticle radiation သည် အလင်းထက်မြန်သော သို့မဟုတ် တုန်ခါနေသော အမှုန်များကို မည်သို့တုပသနည်း။

A- အီလက်ထရွန်တစ်ခုစီသည် အလင်း သို့မဟုတ် တုန်ခါမှုထက် မမြန်သော်လည်း၊ တစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ဆောင်ထားသော အီလက်ထရွန်အားလုံးမှ စုစုပေါင်းရောင်ခြည်သည် ယင်းအမှုန်များ၏အပြုအမူကို တုပနိုင်သည်။