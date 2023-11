Magnet နည်းပညာတွင် အောင်မြင်မှုတစ်ခု- ကွန်ပြူတာစွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ခြင်း။

By

နည်းပညာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုထိရောက်သော ဒေတာသိုလှောင်မှုနှင့် မြန်ဆန်သော ကွန်ပြူတာစွမ်းရည်များ လိုအပ်ချက်သည် ဆက်လက်ကြီးထွားလာသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သုတေသီများသည် ဤတိုးလာနေသော မျှော်လင့်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော ပစ္စည်းအသစ်များ တီထွင်ရန် နည်းလမ်းများကို အဆက်မပြတ် ရှာဖွေနေကြသည်။ မကြာသေးမီက The University of Texas at El Paso (UTEP) မှ ရူပဗေဒပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများသည် ကွန်ပျူတာ၏အနာဂတ်ကို တော်လှန်နိုင်သည့် သံလိုက်နည်းပညာတွင် သိသာထင်ရှားသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

UTEP ၏ ရူပဗေဒဌာနမှ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Srinivasa Singamaneni ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာနယ်ပယ်တွင် ကတိပေးထားသည့် သံလိုက်အမျိုးအစားသစ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Van der Waals သံလိုက်များဟု လူသိများသော အဆိုပါ သံလိုက်များသည် အလွှာတစ်ခုသာ အထူဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် တွက်ချက်မှုစွမ်းအားအတွက် မယုံနိုင်လောက်အောင် သေးငယ်သော်လည်း အစွမ်းထက်သောကြောင့် ထူးခြားသည်။ သို့သော်လည်း Van der Waals သံလိုက်များ၏ အားနည်းချက်မှာ အပူချိန်နိမ့်နိမ့်တွင် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အမြဲတမ်း ကန့်သတ်ထားသည်။

၎င်းတို့၏ သုတေသနပြုချက်အရ သံလိုက်အလွှာများကြားတွင် ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော tetrabutylammonium ခေါ် အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်း ၎င်းတို့၏ သုတေသနပြုချက်အရ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအောင်မြင်မှုသည် သံလိုက်အား အပူချိန် 170 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး ယခင်ကန့်သတ်ချက်များထက် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေခဲ့သည်။

ဒီရှာဖွေတွေ့ရှိမှုရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေက ကြီးမားပါတယ်။ ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်တွင် လည်ပတ်နိုင်မှုနှင့်အတူ၊ အဆိုပါသံလိုက်များသည် လက်ပ်တော့များ၊ စပီကာများနှင့် MRI စကင်နာများကဲ့သို့သော အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုသော ရိုးရာသံလိုက်များကို အစားထိုးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတို့၏ သေးငယ်သော အရွယ်အစားနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်မှုသည် ၎င်းတို့အား ကွမ်တမ် ကွန်ပြူတာတွင် အသုံးပြုရန် စံနမူနာဖြစ်စေပြီး နေရာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်သည် အရေးကြီးပါသည်။

အဖွဲ့သည် ဓာတ်ခွဲခန်းဆက်တင်တွင် သံလိုက်၏ အလားအလာကို အောင်မြင်စွာ သရုပ်ပြခဲ့သော်လည်း၊ နောက်ထပ် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ Stanford University၊ University of Edinburgh၊ Los Alamos National Lab၊ National Institute of Standards and Technology (NIST) နှင့် Brookhaven National Lab တို့မှ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အဖွဲ့သည် ကွန်ပြူတာတွင် လက်တွေ့အသုံးပြုရန်အတွက် ပစ္စည်းများကို ဆက်လက်ပြီးပြည့်စုံစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

သံလိုက်နည်းပညာနှင့် ကွန်ပြူတာ၏ အနာဂတ်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကို ဖွင့်ပေးသောကြောင့် ဤအောင်မြင်မှုများ၏ အလားအလာသည် သိသာထင်ရှားပါသည်။ van der Waals သံလိုက်များ၏ အပူချိန်အတိုင်းအတာကို ချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့်၊ သုတေသီများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်၏ အမြဲတစေ တိုးတက်နေသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်၏ တောင်းဆိုချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့် ပိုမိုထိရောက်ပြီး အစွမ်းထက်သော ကွန်ပြူတာစနစ်များကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် သိသာထင်ရှားသော ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ကို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

မေး- Van der Waals သံလိုက်ဆိုတာ ဘာလဲ။

A- Van der Waals သံလိုက်များသည် အက်တမ်အလွှာတစ်ခုသာပါဝင်သည့် သံလိုက်အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

မေး- van der Waals သံလိုက်တွေရဲ့ အားသာချက်ကဘာလဲ။

A- Van der Waals သံလိုက်များသည် အလွန်သေးငယ်ပြီး ၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ကွန်ပျူတာတွင် အသုံးပြုရန် အလားအလာကောင်းများရှိသည်။

မေး- သုတေသီများသည် van der Waals သံလိုက်များ၏ အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ကို မည်သို့မြှင့်တင်ခဲ့ကြသနည်း။

A- သုတေသီများသည် သံလိုက်အလွှာများကြားတွင် tetrabutylammonium ဟုခေါ်သော ကုန်ကျစရိတ်နည်းသော အော်ဂဲနစ်ပစ္စည်းများကို မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၎င်းကို ပိုမိုမြင့်မားသောအပူချိန်တွင် လုပ်ဆောင်နိုင်စေခဲ့သည်။

မေး- ဒီအဆင့်မြှင့်ထားတဲ့ သံလိုက်တွေရဲ့ အလားအလာက ဘာတွေလဲ။

A- ဤအဆင့်မြှင့်ထားသော သံလိုက်များသည် လက်တော့ပ်များ၊ စပီကာများနှင့် MRI စကင်နာများကဲ့သို့ အပလီကေးရှင်းအမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုသည့် ရိုးရာသံလိုက်များကို အစားထိုးနိုင်ချေရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် ကွမ်တမ်ကွန်ပြူတာတွင် အသုံးပြုရန်အတွက်လည်း စံပြဖြစ်သည်။

မေး- ဒီသုတေသနမှာ နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။

A- သုတေသနအဖွဲ့သည် ကွန်ပြူတာတွင် လက်တွေ့အသုံးပြုရန်အတွက် ပစ္စည်းများ ဆက်လက်လေ့လာပြီး သန့်စင်ရန် စီစဉ်နေပါသည်။