ဘုရင်မ ဂစ်တာသမားနှင့် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Brian May သည် NASA မှ ဂြိုဟ်သိမ်နမူနာများ စုဆောင်းရာတွင် ကူညီပေးသည်

Brian May, best known as the guitarist for the rock band Queen, has once again demonstrated his multifaceted talents by assisting NASA in collecting its first-ever asteroid sample. As an astrophysicist, May played a crucial role in the OSIRIS-REx mission, which recently returned a sample from the near-Earth asteroid Bennu.

NASA TV မှထုတ်လွှင့်သည့် ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုတွင် May သည် OSIRIS-REx ၏အဖွဲ့၀င်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူသည် မစ်ရှင်၏ခေါင်းဆောင် Dante Lauuretta နှင့် အဖွဲ့တစ်ခုလုံး၏ မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ Queen ဖျော်ဖြေရေးခရီးစဉ်အတွက် လက်ရှိအစမ်းလေ့ကျင့်နေသည့် May သည် နမူနာပြန်လာခြင်းအတွက် မတက်ရောက်နိုင်သော်လည်း အရေးကြီးသောအချိန်အခါအတွက် ၎င်း၏ထောက်ခံမှုနှင့် စိတ်လှုပ်ရှားမှုတို့ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

OSIRIS-REx အာကာသယာဉ်သည် 2020 ခုနှစ်တွင် Bennu မှနမူနာကို စုဆောင်းခဲ့ပြီး ကမ္ဘာမြေသို့ ပြန်လည်ခရီးစတင်ခဲ့သည်။ မစ်ရှင်အတွက် May ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် အာကာသယာဉ်၏ အချက်အလက်မှ စတီရီယိုစကုပ်ပုံများ ဖန်တီးခြင်း ပါဝင်သည်။ ဤပုံများသည် နမူနာကောက်ယူရန်အတွက် ဘေးကင်းလုံခြုံသော ဆင်းသက်သည့်နေရာကို ရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။

Utah ရှိ နမူနာဆေးတောင့်ကို လွှတ်ချပြီးနောက်၊ OSIRIS-REx သည် Apophis အမည်ရှိ အခြားဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများကို လေ့လာရန် ၎င်း၏ခရီးကို ဆက်လက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုလုပ်ဆောင်နေသော မစ်ရှင်သည် NASA ၏ ကောင်းကင်ယံရုပ်အလောင်းများကို လေ့လာပြီး စကြဝဠာအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေရန်အတွက် ကတိကဝတ်ကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

-CNN