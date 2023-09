သေးငယ်သော သံလိုက်များသည် ကင်ဆာကုသမှု၊ ကွန်ပြူတာနှင့် အခြားအရာများကို တော်လှန်ပြောင်းလဲစေသည်။

By

လူသားဆံပင်ထက် အဆ 1,000 ပိုပါးသော နာနိုသံလိုက်များသည် ကင်ဆာကုသမှု၊ ကွန်ပျူတာနှင့် ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်သည့် ဆေးများပင် ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် သိသာထင်ရှားသော ခြေလှမ်းများ လှမ်းလျက်ရှိသည်။ University of Newcastle မှ သီအိုရီပိုင်းဆိုင်ရာ ရူပဗေဒပညာရှင် ဒေါက်တာ Karen Livesey သည် အဆိုပါ အမိုက်စား နာနိုအရွယ်အစား သံလိုက်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရာတွင် ရှေ့တန်းမှ ဦးဆောင်နေသူဖြစ်သည်။ သူမ၏ သုတေသနနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုသည် သူမအား STEM တွင် မျိုးဆက်သစ်များအား အသိပညာမျှဝေရန်နှင့် အတုယူရန် ရည်ရွယ်သည့် Australian Institute of Physics' Women in Physics Lecture Tour 2023 သို့ စတင်ခဲ့သည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အသုံးချမှုများနှင့်အတူ၊ နာနို-သံလိုက်များသည် ခွဲစိတ်၍မရသောအကျိတ်များကို ကုသရန်နှင့် ကျန်းမာရေးရလဒ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေကြောင်း ကတိပြုထားသည်။ ၎င်းတို့၏ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ သီးခြားနေရာများကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ပစ်မှတ်ထားသော ကုထုံးများကို ပေးပို့နိုင်မှုသည် ကင်ဆာကုသမှုကို တော်လှန်ရန် အလားအလာရှိသည်။ ဤသေးငယ်သော သံလိုက်များ၏ စွမ်းအားကို အသုံးချခြင်းဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ယခင်က မဖြစ်နိုင်ဟု ယူဆခဲ့သော ထိရောက်သော ကုသမှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

နည်းပညာဆိုင်ရာမျက်နှာစာတွင်၊ နာနိုသံလိုက်များသည် ကွန်ပျူတာများ၏ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချရန် အဖြေတစ်ခုပေးသည်။ ဤသံလိုက်များ၏ ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ ကွန်ပျူတာကိရိယာများသည် ပိုမိုထိရောက်စွာလည်ပတ်နိုင်ပြီး ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့သောအနာဂတ်ကို အထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုများရှိလာနိုင်သည့် ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ဆေးသုတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ကွင်းဆင်းလေ့လာသုတေသနပြုထားသည်။

ဒေါက်တာ Livesey ၏ ရူပဗေဒ ခရီးစဉ်သည် သူ့ဘာသာသူ စိတ်အားထက်သန်စေပါသည်။ သူမ၏မိသားစုတွင် ပထမဦးဆုံးသော အထက်တန်းကျောင်းပြီးသူဖြစ်သဖြင့် University of Western Australia တွင် ရူပဗေဒဘာသာရပ်ကို ဝါသနာပါပြီး 2010 ခုနှစ်တွင် PhD ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူမသည် Colorado Springs ရှိ University of Colorado တွင် ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း နယ်ပယ်သို့ သိသိသာသာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် နယူးကာဆယ်၊ နယူးဆောက်ဝေးလ်သို့ မပြောင်းရွှေ့မီ။

သူမ၏ အောင်မြင်မှုများကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ဒေါက်တာ Livesey အား Australian Institute of Physics မှ 2023 Women in Physics Lecturer အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမသည် 2023-24 ခုနှစ်အတွက် STEM ၏စူပါစတားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏ ထူးခြားချက်ကိုလည်း ရရှိထားသူဖြစ်ပြီး ကျားမရေးရာပုံစံများကို စိန်ခေါ်ကာ သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် မတူကွဲပြားမှုများကို အားပေးရန် ရည်ရွယ်သည်။

Women in Physics Lecture Tour 2023 ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဒေါက်တာ Livesey သည် စက်တင်ဘာ ၂၂ ရက် သောကြာနေ့တွင် တက်စမေးနီးယားတက္ကသိုလ်တွင် နာနိုအမှုန်များအကြောင်း အခမဲ့လူထုဟောပြောပွဲကို ဟောပြောမည်ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရော Zoom မှတစ်ဆင့်ပါ တက်ရောက်ရန် အားလုံးကို ကြိုဆိုလိုက်ပြီး ပွဲသည် အသက်အရွယ်မရွေး တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ဉာဏ်အလင်းရစေမည့် အတွေ့အကြုံတစ်ခု ဖြစ်လာမည်ဟု ကတိပြုပါသည်။

နာနိုသံလိုက်များဖြင့် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော နယ်နိမိတ်များကို တွန်းပို့ခြင်းဖြင့် ဒေါက်တာ Livesey သည် ဆေးပညာ၊ နည်းပညာနှင့် လွန်ကဲသော တိုးတက်မှုများအတွက် လမ်းခင်းပေးနေသည်။

