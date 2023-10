မွမ်းမံထားသော ဆွဲငင်အားသီအိုရီက နဝမမြောက်ဂြိုဟ်တည်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ဟု အကြံပြုထားသည်။

By

သုတေသီ Harsh Mathur နှင့် Katherine Brown တို့က နဝမမြောက် ဂြိုလ်ကို ရှာဖွေရန် လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အပြင်ဆိုလာစနစ်တွင် တွေ့ရှိရသော ပတ်လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကွဲလွဲချက်များကို ပြုပြင်ထားသော ဆွဲငင်အား ဥပဒေဖြင့် ရှင်းပြနိုင်ကြောင်း သုတေသီများက အဆိုပြုခဲ့သည်။ Modified Newtonian Dynamics (MOND) ဟုခေါ်သော မွမ်းမံထားသောသီအိုရီသည် နယူတန်၏ဆွဲငင်အားနိယာမသည် ကွဲပြားသောဆွဲငင်အားတစ်ခုထက်ကျော်လွန်၍ တစ်စုံတစ်ရာသောအချက်တစ်ခုအထိ တရားဝင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။

MOND သည် ဂလက်ဆီစကေးပေါ်တွင် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို ရှင်းပြရာတွင် အောင်မြင်ခဲ့ပြီး အချို့သော သိပ္ပံပညာရှင်များက အမှောင်ဒြပ်ထု၏ အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် ယူဆပါသည်။ သို့သော်၊ Mathur နှင့် Brown တို့သည် 2016 ခုနှစ်တွင် နဝမမြောက်ဂြိုဟ်ဖြစ်နိုင်ခြေကို သိပ္ပံပညာရှင်များက ကြေညာပြီးနောက် ပြင်ပနေအဖွဲ့အစည်းအပေါ် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုများကို စူးစမ်းလိုကြသည်။

သုတေသီများသည် နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီ၏ ဆွဲငင်အားနယ်ပယ်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော နဝမမြောက် ဂြိုလ်ဒေတာအစုမှ အရာဝတ္ထုများ၏ ပတ်လမ်းကြောင်းကို ကြံစည်သောအခါတွင် သိသိသာသာ ညှိယူမှုကို တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ MOND ၏ အဆိုအရ နှစ်သန်းပေါင်း များစွာကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပြင်ပဆိုလာစနစ်ရှိ အရာဝတ္ထုအချို့သည် ဂလက်ဆီ၏ ဆွဲငင်အားနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆွဲငင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

လက်ရှိဒေတာအတွဲသည် သေးငယ်ပြီး အခြားဖြစ်နိုင်ချေများကို ဖယ်ထုတ်၍မရသော်လည်း လေ့လာမှုသည် မြေဆွဲအားစမ်းသပ်မှုနှင့် ရူပဗေဒဆိုင်ရာ အခြေခံပြဿနာများကို လေ့လာရန်အတွက် ပြင်ပဆိုလာစနစ်အတွက် အလားအလာကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤသုတေသနပြုချက်သည် ပြင်ပဆိုလာစနစ်တွင် နဝမမြောက်ဂြိုလ်တည်ရှိမှုကို စိန်ခေါ်ပြီး လေ့လာတွေ့ရှိထားသော ပတ်လမ်းကြောင်းကွဲလွဲချက်များကို ပြုပြင်ထားသော ဆွဲငင်အားသီအိုရီဖြင့် ရှင်းပြနိုင်သည်ဟု အကြံပြုထားသည်။

အရင်းအမြစ်- Case Western Reserve တက္ကသိုလ်

အဓိပ္ပာယ်:

– Modified Newtonian Dynamics (MOND)- နယူတန်၏ဆွဲငင်အားနိယာမကိုတင်ပြသော မွမ်းမံထားသောဆွဲငင်အားသီအိုရီတစ်ခုသည် မတူညီသောဆွဲငင်အားတစ်ခုထက်ကျော်လွန်သည့်အချက်တစ်ခုအထိမှန်ကန်သည်။

- Dark Matter : ဆွဲငင်အားသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း မည်သည့်အလင်းမှ ထုတ်လွှတ်ခြင်းမရှိသည့် ဟန်ချက်ညီသောရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်။

- Milky Way - ကျွန်ုပ်တို့၏ နေအဖွဲ့အစည်း ပါဝင်သော ဂလက်ဆီ။

(အရင်းအမြစ်- Katherine Brown et al၊ Modified Newtonian Dynamics သည် Planet Nine Hypothesis၊ The Astronomical Journal (2023))