၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှတဆင့် အခြားသူများကို နားလည်ခြင်း- AI အတွက် သက်ရောက်မှုရှိသော လူသား၏ သိမြင်မှု၏ အဓိက ရှုထောင့်တစ်ခု

တစ်စုံတစ်ယောက်၏ လုပ်ရပ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သတိပြုမိသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်များသည် ၎င်းတို့၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ပုံဖော်ရန် လျင်မြန်စွာ လုပ်ဆောင်ပါသည်။ Johns Hopkins တက္ကသိုလ်မှ ခံယူချက် သုတေသီများ က ပြုလုပ်သော သုတေသန သည် လူများသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အခြားသူများ သင်ယူရန် မည်ကဲ့သို့ နားလည်နိုင်သည် ကို အလင်းပြခဲ့သည်။ Proceedings of the National Academy of Sciences ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ဤအဆန်းကြယ်သောလေ့လာမှုသည် ဉာဏ်ရည်တု (AI) စနစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သိသာထင်ရှားသော သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ လူ့သိမြင်မှု၏ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုထားသော အသွင်အပြင်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။

တစ်စုံတစ်ဦး၏ ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းပါ၀င်သည့် လက်တွေ့ကျသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် မတူဘဲ၊ လေ့လာမှုသည် "ကူးစက်ရောဂါများ" ကို အာရုံစိုက်ထားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် အချက်အလက်စုဆောင်းရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်း လေ့လာရန်ကြိုးစားသောအခါတွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သည်။ လူတို့သည် လက်တွေ့ကျသော လုပ်ရပ်များကို တိကျစွာ ဖော်ထုတ်နိုင်သည်ဟု ယခင်သုတေသနများက ပြသခဲ့သော်လည်း၊ ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ လုပ်ရပ်များကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ နားလည်သဘောပေါက်ကြောင်း မသိသာပါ။

ပါဝင်သူ 500 ပါ၀င်သော စမ်းသပ်မှု ဆက်တိုက်တွင် သုတေသီများသည် လူတစ်ဦးချင်းစီအား သေတ္တာလှုပ်နေသော ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများသည် ဘောက်စ်အတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုအရေအတွက်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် သို့မဟုတ် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အရာဝတ္ထုများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို သိရှိရန်- shaker ၏ပန်းတိုင်များကို ပိုင်းခြားနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ လုပ်ရပ်များမှတစ်ဆင့် အခြားသူတစ်ဦး၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို ရိပ်မိနိုင်မှုမှာ အလိုလိုသိမြင်နိုင်သော စွမ်းရည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်များ အားစိုက်ထုတ်လုပ်ဆောင်သည့် ရှုပ်ထွေးသော သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။

ဤတွေ့ရှိချက်များသည် AI ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနယ်ပယ်အတွက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ လူသားများသည် အခြားသူတစ်ဦး၏ ရည်မှန်းချက်များကို လုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့် မည်ကဲ့သို့ ကောက်ချက်ချသည်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့်၊ သုတေသီများသည် လူသားတို့၏ အပြုအမူကို အပြန်အလှန် တုံ့ပြန်နားလည်နိုင်စေရန် ပိုမိုကောင်းမွန်သော တပ်ဆင်ထားသော AI စနစ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ AI စွမ်းအင်သုံး စက်ရုပ်လက်ထောက်သည် ဖောက်သည်တစ်ဦး၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်အရာကို ခန့်မှန်းနိုင်ကာ ပိုမို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်ပြီး ထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်၊ Johns Hopkins အဖွဲ့သည် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လက်တွေ့ကျသော ရည်ရွယ်ချက်တို့ကြား ခြားနားချက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် စီစဉ်ထားသည်။ လူ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင် ဤစူးစမ်းလေ့လာရေးစွမ်းရည်များ ပေါ်ပေါက်လာချိန်နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်တို့ကြား ဆက်နွယ်မှုကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေရန်အတွက် တွက်ချက်မှုပုံစံများကို တည်ဆောက်နိုင်မှုရှိမရှိကိုလည်း ၎င်းတို့က စူးစမ်းလေ့လာရန်လည်း စိတ်ဝင်စားကြသည်။

ဤသုတေသနသည် လူသားတို့၏ သိမြင်နားလည်မှုဆိုင်ရာ တန်ဖိုးရှိသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးစွမ်းရုံသာမက လူသား၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ထိထိရောက်ရောက် အဓိပ္ပာယ်ပြန်ဆိုရာတွင် AI နည်းပညာအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကိုပါ ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။ ဤအသိပညာကို အသုံးချခြင်းဖြင့် အနာဂတ် AI စနစ်များသည် လူသားများ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် ဆန္ဒများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး တုံ့ပြန်ရာတွင် ပိုမိုကျွမ်းကျင်လာပါသည်။

အမေးအဖြေများ

မေး- လက်တွေ့ကျသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အဘယ်နည်း။

လက်တွေ့ကျသောလုပ်ဆောင်မှုများသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ချက်ချင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းပါ၀င်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရည်ညွှန်းပြီး တစ်စုံတစ်ဦးသည် အချက်အလက်စုဆောင်းရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းတစ်ခုခုလေ့လာရန်ကြိုးစားနေချိန်တွင် ကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သည်။

မေး- သုတေသီတွေက သူတို့ရဲ့ စမ်းသပ်မှုတွေကို ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ခဲ့လဲ။

သုတေသီများသည် တစ်စုံတစ်ဦးသည် သေတ္တာတစ်လုံးကို လှုပ်ခါနေသည့် ဗီဒီယိုများကို ကြည့်ရှုရန် ပါဝင်သူ ၅၀၀ ကို တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ပါဝင်သူများသည် Shaker သည် သေတ္တာအတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုအရေအတွက် သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုများ၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကို တွက်ချက်ရန် ကြိုးစားနေခြင်းရှိမရှိ ဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။

မေး- AI အတွက် ဒီသုတေသနရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေက ဘာတွေလဲ။

လုပ်ဆောင်ချက်များမှတစ်ဆင့် အခြားသူများ၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို လူသားများက မည်သို့ ရိပ်မိကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းဖြင့်၊ AI စနစ်များသည် လူသားတို့၏ အပြုအမူနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရေးကို ပိုမိုနားလည်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စက်ရုပ်လက်ထောက်တစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအပေါ်အခြေခံ၍ ဖောက်သည်ရှာဖွေနေသောအရာကို တိကျစွာ ခန့်မှန်းနိုင်သည်။