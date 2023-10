အဆင့်မြင့်နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများအတွက် Molten Salts တွင် အီလက်ထရွန်အပြုအမူကို နားလည်ခြင်း။

By

စွမ်းအင်ဌာန Oak Ridge အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်တို့မှ သုတေသီများသည် ခေတ်မီနျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုများတွင် အီလက်ထရွန်များသွန်းသောဆားများနှင့် တုံ့ပြန်ပုံကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းတွင် သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုများ ရရှိခဲ့သည်။ ဇင့်ကလိုရိုက်ဆားထဲသို့ ပိုလျှံနေသော အီလက်ထရွန်တစ်ခုအား သွန်းလောင်းသော ဇင့်ကလိုရိုက်ဆားအဖြစ် နိဒါန်းပျိုးခြင်းအား တွက်ချက်ပုံတူခြင်းဖြင့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အီလက်ထရွန်ဟု ယူဆနိုင်သော အခြေအနေသုံးခုကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

ပထမအခြေအနေတွင်၊ အီလက်ထရွန်သည် ဇင့်အိုင်းယွန်းနှစ်ခုပါ၀င်သည့် မော်လီကျူးအစွန်းရောက်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည်။ ဒုတိယအခြေအနေတွင်၊ အီလက်ထရွန်သည် ဇင့်အိုင်းယွန်းတစ်ခုတည်းပေါ်တွင် နေရာချထားသည်။ တတိယအခြေအနေတွင်၊ အီလက်ထရွန်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး ဆားအိုင်းယွန်းများစွာအပေါ်တွင် ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။ ဆားလောင်စာသုံး ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ဓါတ်ရောင်ခြည်သက်ရောက်မှုကို ခန့်မှန်းရန်အတွက် ဤတွေ့ရှိချက်များသည် အရေးကြီးပါသည်။

သွန်းသောဆားဓာတ်ပေါင်းဖိုများသည် အနာဂတ်နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် အလားအလာရှိသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ ထို့ကြောင့် မြင့်မားသော ရောင်ခြည်ကို တုံ့ပြန်သော ဆားများ မည်ကဲ့သို့ တုံ့ပြန်သည်ကို နားလည်ရန် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည် ဆားသွန်းသော အိုင်းယွန်းများနှင့် ထိတွေ့သော အီလက်ထရွန်၏ အပြုအမူကို အလင်းပြရန် ရည်ရွယ်သည်။

လေ့လာမှုသည် မေးခွန်းအားလုံးကို မဖြေနိုင်သော်လည်း အီလက်ထရွန်နှင့် အရည်ပျော်သောဆားများကြား အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက် အရေးကြီးသည့်အစမှတ်ကို ပေးပါသည်။ ရေတိုအတွင်း အီလက်ထရွန်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဖော်ထုတ်ထားသော မျိုးစိတ်သုံးမျိုးသည် အချိန်ပိုကြာရှည်လာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသော အမျိုးအစားများကို တုံ့ပြန်နိုင်သည်ဟု သုတေသီများက ယုံကြည်ကြသည်။

လေ့လာမှုတွင် “အပူချိန်လွန်ကဲသော အီလက်ထရွန်များဖြင့် ဆူညံနေသော ဆားများ ဓာတ်ပြုနိုင်ပါသလား။ Case of ZnCl2” ကို The Journal of Physical Chemistry B တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ၎င်းကို ACS တည်းဖြတ်သူများ၏ ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ကျယ်ပြန့်သော အများသူငှာ အကျိုးစီးပွားအတွက် ၎င်း၏ အလားအလာကို ညွှန်ပြခဲ့သည်။

ဤသုတေသနကို Brookhaven အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းမှဦးဆောင်သော DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သုတေသနအဖွဲ့သည် အခြားဆားစနစ်များပေါ်တွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်သက်ရောက်မှုများကို ဆက်လက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းတို့၏ တွက်ချက်မှုဆိုင်ရာ သုတေသနကို Oak Ridge အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် Lawrence Berkeley အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းရှိ အမျိုးသားစွမ်းအင်သုတေသနသိပ္ပံကွန်ပျူတာဌာနတို့အပါအဝင် DOE အသုံးပြုသူအဆောက်အအုံများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

သွန်းသောဆားများတွင် အီလက်ထရွန်များ၏ အပြုအမူကို နားလည်ခြင်းသည် သွန်းသောဆားဓာတ်ပေါင်းဖိုများ တိုးတက်မှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် အနာဂတ်နျူကလီးယားစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက် အလားအလာရှိသော ရွေးချယ်မှုအဖြစ် ယူဆထားသည့် အဆိုပါ ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ထိရောက်မှုကို သေချာစေရန် ကူညီပေးသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- Lawrence Bernard, ORNL