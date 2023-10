သုတေသနအသစ်အရ ပင်လယ်ဘက်တီးရီးယားများ ပျောက်ဆုံးသွားသော Flagella နှင့် အခြားသော လက္ခဏာရပ်များကို သမုဒ္ဒရာသို့ ပြန်ရောက်သောအခါတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

By

US Department of Energy Joint Genome Institute မှ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် University of Nevada၊ Las Vegas မှ သုတေသီများ ပူးပေါင်း၍ phylum Chloroflexota မှ ဘက်တီးရီးယားများနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့အားသင့်ဖွယ်ရာ တွေ့ရှိချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းစေသော ကာဗွန်ကို ချေဖျက်နိုင်စွမ်းရှိသောကြောင့် လူသိများသော ဤဘက်တီးရီးယားများသည် ရေပူစမ်းများတွင် flagella ရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သော်လည်း လွန်ခဲ့သော နှစ်သန်းပေါင်းရာနှင့်ချီသော အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်လာသောအခါတွင် ယင်းအင်္ဂါရပ်ကို ဆုံးရှုံးသွားခဲ့သည်။

သုတေသီများသည် ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် အအေးခန်းများတွင်ပါရှိသော အန္တရာယ်ရှိသော ဓာတုပစ္စည်းများကို ချေဖျက်နိုင်စွမ်းရှိသော Dehalococcoidia ဟုခေါ်သော Chloroflexota အတွင်းရှိ အတန်းတစ်ခုအပေါ် အထူးအာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ ဂျီနိုမ်နှင့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်မှုအားဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် Chloroflexota တွင် ယခင်က မသိခဲ့သော အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် Flagella ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ရေပူစမ်းတွင် နေထိုင်သည့် Dehalococcoidia တွင် တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ ၎င်းတို့၏ သမုဒ္ဒရာအတွင်း နေထိုင်သည့် မိတ်ဖက်များသည် အဏ္ဏဝါပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လိုက်လျောညီထွေ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွင်း ဤအဆောက်အဦများ ပျောက်ဆုံးသွားသည်ဟု အကြံပြုကြသည်။

လေ့လာမှုသည် ရေပူစမ်း Dehalococcoidia ရှိ အခြားသော အံ့သြဖွယ် စရိုက်လက္ခဏာများကိုလည်း ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ အချို့သော စရိုက်လက္ခဏာများသည် သမုဒ္ဒရာထဲတွင် နေထိုင်ရန် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲလာသော ဘက်တီးရီးယားများတွင် ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး အခြားသော အင်္ဂါရပ်များ၏ အကြွင်းအကျန်များ ကျန်ရှိနေခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရေပူစမ်းနှင့် သမုဒ္ဒရာအတွင်း နေထိုင်သည့် Dehalococcoidia နှစ်ခုစလုံးသည် ဆဲလ်နံရံများ ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် အပင်ဒြပ်ပေါင်းများစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် မျိုးဗီဇအတွက် ရှုပ်ထွေးသောဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ပုံစံကို ပြသခဲ့သည်။ ဤဘက်တီးရီးယားများသည် အပင်ထွက်ပစ္စည်းများကို ဖြိုခွဲရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ရပ်ရွာရှိ အခြားသော အဏုဇီဝသက်ရှိများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အားကိုးနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း အကြံပြုထားသည်။

ထို့အပြင်၊ သုတေသီများသည် ရေပူစမ်း Dehalococcoidia တွင် အပင်ဟော်မုန်းများ ပေါင်းစပ်ရန် သို့မဟုတ် ပြိုကွဲစေမည့် အင်ဇိုင်းများ ပါ၀င်ကြောင်း သုတေသီများက တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ မြေနေဖက်များသည် အပင်ကြီးထွားမှုကို ထိန်းညှိပေးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ညွှန်ပြခဲ့သည်။

Chloroflexota ဘက်တီးရီးယားများ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သမိုင်းနှင့် ထူးခြားသောလက္ခဏာများကို နားလည်ခြင်းသည် ဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်ခြင်းကဲ့သို့သော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် အင်ဂျင်နီယာအဏုဇီဝသက်ရှိများအတွက် အရေးကြီးသောသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ ၎င်းတို့၏ မတူကွဲပြားသော ဇီဝဖြစ်စဉ်စွမ်းရည်များကို အသုံးချခြင်းဖြင့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် လုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးတွင် ပိုမိုရေရှည်တည်တံ့ပြီး ထိရောက်သော လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါဘက်တီးရီးယားအပေါ် နောက်ထပ်လေ့လာမှုများက ဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်မှုနှင့် အခြားရေရှည်တည်တံ့သောအသုံးချမှုများတွင် အဏုဇီဝလုပ်ငန်းစဉ်များအသုံးပြုမှုအလားအလာကို အလင်းပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်- Marike Palmer et al၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော လက္ခဏာများနှင့်အတူ Thermophilic Dehalococcoidia သည် မမျှော်လင့်ထားသော အတိတ်ကို မီးလင်းစေသည်၊ The ISME Journal (2023)။