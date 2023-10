ရေအောက်စက်ရုပ်မှထုတ်ပြသော အန္တာတိတ်ရေခဲစင်များအကြောင်း ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်

Cornell University မှ ဦးဆောင်သည့် ဆန်းသစ်သော လေ့လာမှုတစ်ခုသည် အန္တာတိက ရေခဲစင်များအောက်ရှိ ပင်လယ်ရေများ လည်ပတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ပေးစွမ်းခဲ့သည်။ သုတေသနသည် ယခင်က ရေခဲပြင်များတွင် အက်ကွဲကြောင်းများအဖြစ် ရှုမြင်ထားသော အကွဲကြောင်းများမှ အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး ထိုရေခဲစင်များ၏ တည်ငြိမ်မှုကို လွှမ်းမိုးစေပါသည်။

Icefin ဟုခေါ်သော ဆန်းသစ်သော အဝေးထိန်းစနစ်ဖြင့် လည်ပတ်နေသော ရေအောက်စက်ရုပ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လေ့လာမှုအား ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ထူးထူးခြားခြား စက်ရုပ်သည် Ross Ice Shelf ၏ အောက်ခြေရှိ အတက်အဆင်း အတက်အဆင်းတစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ထိန်းကျောင်းနိုင်ခဲ့ပြီး မြေပြင်ဧရိယာအနီး ပင်လယ်ပြင်အခြေအနေများကို ပထမဆုံး 3D တိုင်းတာမှုကို ဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။

စက်ရုပ်စစ်တမ်း၏ အဓိကတွေ့ရှိချက်တစ်ခုမှာ ယခင်က အမည်မသိသော လည်ပတ်မှုပုံစံကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုတွင် အသိအမှတ်ပြုထားပြီးဖြစ်သည့် မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် နစ်မြုပ်နေသော ရေစီးကြောင်းများနှင့်အတူ ရေကို ဘေးတိုက်မှ ဖြတ်သွားသည့် ဂျက်လေယာဉ်၏ တည်ရှိနေခြင်းကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင် စစ်တမ်းသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲကာ စီးဆင်းမှုနှင့် အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုတို့ကြောင့် မတူညီသော ရေခဲပုံစံများကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ဤတွေ့ရှိချက်များသည် မြေစိုက်ဇုန်များရှိ ရေခဲစင်များ၏ အရည်ပျော်မှုနှင့် အေးခဲမှုနှုန်းကို ခန့်မှန်းနိုင်သည့် ရှိပြီးသားမော်ဒယ်လ်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ရန်အတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ရရှိထားသည်။ ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမှုတွင် ၎င်းတို့၏ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသော်လည်း ယင်းဇုန်များကို တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလေ့လာခြင်းမှာ ယခုအချိန်အထိ ရှားရှားပါးပါးဖြစ်သည်။

လေ့လာမှုသည် ယခင်က မသိရသေးသော မော်ဒယ်များတွင် ထည့်မတွက်သော ရေခဲစင်တစ်ခု၏ ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် ရေသယ်ယူရာတွင် အကွဲအပြဲများ၏ အရေးပါမှုကို အလေးပေးဖော်ပြသည်။ “သမုဒ္ဒရာသည် ဤအင်္ဂါရပ်များကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ၎င်းတို့မှတစ်ဆင့် ရေခဲစင်အပေါက်ကို သင် လေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်သည်” ဟု Cornell မှ ဝင်ရိုးစွန်းပင်လယ်ပြင်ပညာရှင်နှင့် သုတေသနပညာရှင် Peter Washam က ရှင်းပြသည်။

ဤကြီးမားသောသုတေသနကို NASA ၏ဂြိုလ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ Analog Research ပရိုဂရမ်အောက်ရှိ Project RISE UP (Ross Ice Shelf and Europa Underwater Probe) မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးထားပါသည်။ အသေးစိတ်တွေ့ရှိချက်များကို Science Advances ဂျာနယ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ:

မေး- လေ့လာမှုမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ရေအောက်စက်ရုပ်ရဲ့ နာမည်က ဘာလဲ။

A: စက်ရုပ်စစ်တမ်းကို Icefin စက်ရုပ်ကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မေး- အန္တာတိတ်ရေခဲစင်များအောက်ရှိ လည်ပတ်မှုပုံစံများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုက မည်သို့ဖော်ပြသနည်း။

A- လေ့လာမှုသည် သိထားပြီးဖြစ်သည့် မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် နစ်မြုပ်နေသည့် ရေစီးကြောင်းများအပြင် ဘေးဘက်ရှိ ရေဂျက်လေယာဉ်များပါ၀င်သည့် ယခင်အမည်မသိ လည်ပတ်မှုပုံစံကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။

မေး- ဤတွေ့ရှိချက်အသစ်များသည် ရေခဲစင်အရည်ပျော်မှုနှင့် အေးခဲမှုနှုန်းကို ခန့်မှန်းရန်အတွက် လက်ရှိမော်ဒယ်များကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်နည်း။

A- ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုများသည် ရှိပြီးသားမော်ဒယ်များကို သန့်စင်ပေးကာ အထူးသဖြင့် မြေပြင်ဇုန်များတွင် ရေခဲစင်များ၏ အရည်ပျော်မှုနှင့် အေးခဲနှုန်းများကို ပိုမိုတိကျစွာ နားလည်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။

မေး- သုတေသနကို ဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးခဲ့လဲ။

A- သုတေသနကို NASA ၏ Planetary Science and Technology ၏ Analog Research ပရိုဂရမ်မှ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော Ross Ice Shelf and Europa Underwater Probe မှ Project RISE UP (Ross Ice Shelf and Europa Underwater Probe) မှ ရန်ပုံငွေပံ့ပိုးထားပါသည်။

A- အသေးစိတ်တွေ့ရှိချက်များကို Science Advances ဂျာနယ်တွင် တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။