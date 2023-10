Global Climate Models များတွင် ကာဗွန်အနက်ရောင်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ကိုယ်စားပြုခြင်းအတွက် မော်ဒယ်အသစ်

By

သုတေသီများသည် လက်ရှိကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပုံစံများ (GCMs) တွင် လေထုလေထု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည့် အနက်ရောင်ကာဗွန် (BC) ၏ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ Chen et al မှမကြာသေးမီကလေ့လာမှုတစ်ခု။ ၎င်း၏ ဓါတ်ရောင်ခြည်သက်ရောက်မှုအပေါ် လွှမ်းမိုးသော BC ၏ မိုက်ခရိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အလင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ဆန်းစစ်ပြီး အဆိုပါ ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော aerosol optical ပုံစံကို အဆိုပြုပါသည်။

BC သည် ၎င်း၏ ပြင်းထန်သော အလင်းစုပ်ယူနိုင်စွမ်းနှင့် ရာသီဥတု ပူနွေးလာစေရန် ပံ့ပိုးကူညီမှုကြောင့် လူသိများသည်။ သို့ရာတွင်၊ BC ၏ ရှုပ်ထွေးသောရောစပ်သောနိုင်ငံများ၏ လုံလောက်သောကိုယ်စားပြုမှုမလုံလောက်ခြင်းကြောင့် GCMs တွင် aerosols ၏စုပ်ယူမှုထိရောက်မှုနှင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုများကို တွက်ချက်ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

Chen et al ။ ၎င်း၏ ဓါတ်ရောင်ခြည်သက်ရောက်မှုများကို သိသာထင်ရှားစွာ သက်ရောက်မှုရှိသော အဓိက BC ဂုဏ်သတ္တိများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အမှုန်အရွယ်အစား ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ရောစပ်မှုအခြေအနေတို့ကို အရင်းအမြစ်ပေါင်းစုံမှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၎င်းတို့သည် လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို အခြေခံ၍ ဤဂုဏ်သတ္တိများအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သော aerosol optical model ကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤအဆင့်မြှင့်မော်ဒယ်ကို GCM တွင် နောက်ပိုင်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။

သုတေသီများသည် ကွင်းဆင်းလေ့လာချက်များကို အသုံးပြု၍ မော်ဒယ်အသစ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ တိုးတက်လာသော ကိုယ်စားပြုမှုများမှ ခန့်မှန်းထားသော BC စုပ်ယူမှုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ BC လေ့လာတွေ့ရှိမှုများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ကိုက်ညီကြောင်း ရလဒ်များက ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် BC ဆိုင်ရာ အဏုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရောစပ်ထားသော ဂုဏ်သတ္တိများ ၏ ပိုမိုတိကျသော ခန့်မှန်းချက်ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် BC ၏ မြှင့်တင်ထားသော ကိုယ်စားပြုမှုသည် ၎င်း၏ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုနှင့် ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို 24 ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချနိုင်ခဲ့ကြောင်း သုတေသီများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရသော ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များအတွက် GCMs တွင် BC ကို တိကျစွာကိုယ်စားပြုခြင်း၏ အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။

ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတုမော်ဒယ်များအတွက် စူးစမ်းလေ့လာမှု-ကန့်သတ်ထားသော အနက်ရောင်ကာဗွန်ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသော aerosol optical module ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ဤလေ့လာမှုကို Journal of Advances in Modeling Earth Systems တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ Chen et al ။ BC ၏ microphysical နှင့် optical ဂုဏ်သတ္တိများတွင် ချို့ယွင်းချက်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက် GCMs တွင် BC ကိုကိုယ်စားပြုရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံစံတစ်ခုကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များသည် ဤမြှင့်တင်ထားသော ကိုယ်စားပြုမှုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော သဘောတူညီချက်ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး BC ၏ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို လျော့ပါးစေကြောင်း သက်သေပြနေသည်။ ဤသုတေသနသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွင် BC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက် အဖိုးတန်ကိရိယာတစ်ခုပေးပါသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (၂၀၂၃)။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရာသီဥတုမော်ဒယ်များအတွက် စောင့်ကြည့်-ကန့်သတ်ထားသော အနက်ရောင်ကာဗွန်ဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသော aerosol optical module တစ်ခု။ Journal of Advances in Modeling Earth Systems၊ 2023၊ e15MS2022။