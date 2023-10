NASA မှ လေဆာဆက်သွယ်ရေးစနစ်အား နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်းသို့ လွှတ်တင်မည်ဖြစ်သည်။

By

NASA သည် လာမည့်လတွင် နိုင်ငံတကာအာကာသစခန်း (ISS) သို့ လေဆာဆက်သွယ်ရေးစနစ် ပေးပို့ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ ILLUMA-T ဟုလူသိများသောစနစ်သည် ISS ၏ပြင်ပ module တွင်တပ်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အာကာသစခန်းမှ ဒေတာနှုန်းမြင့်မားသော လေဆာဆက်သွယ်ရေးကို NASA ၏ Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) သို့ ပြသပြီး ဒေတာများကို ကမ္ဘာသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။

LCRD သည် 2021 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး 1.2 Gbps နှုန်းဖြင့် geosynchronous orbit မှ ကမ္ဘာသို့ ဒေတာများ ပေးပို့လျက်ရှိသည်။ relay ဂြိုလ်တုတစ်ခုအနေဖြင့် LCRD သည် အာကာသမစ်ရှင်များအား ၎င်းတို့၏ဒေတာများကို လေဆာလင့်ခ်များမှတစ်ဆင့် ပေးပို့နိုင်ပြီး ၎င်းအား ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မြေပြင်စခန်းများသို့ ပို့လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။ ILLUMA-T နှင့် LCRD ပေါင်းစပ်မှုသည် NASA ၏ ပထမဆုံး နှစ်လမ်းသွား လေဆာဆက်သွယ်ရေး ထပ်လောင်းစနစ်ကို တည်ထောင်မည်ဖြစ်သည်။

သမားရိုးကျ ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများထက် လေဆာစနစ်များ၏ အားသာချက်မှာ ပေါ့ပါးပြီး ပါဝါပိုလိုအပ်ချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် ပိုမိုမြင့်မားသော ဒေတာနှုန်းများကို ပေးဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အာကာသယာဉ်ကို ဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင် အထူးကောင်းမွန်သည်။

Johnson Space Center နှင့် Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN) တို့ ပူးပေါင်း၍ NASA ၏ Goddard Space Flight Center မှ ILLUMA-T payload ကို စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသည်။ လေဆာဆက်သွယ်ရေးစနစ်အား ဖလော်ရီဒါရှိ NASA ၏ Kennedy Space Center မှ SpaceX Dragon အာကာသယာဉ်ပေါ်တွင် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် လွှတ်တင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။

ILLUMA-T မှလွဲ၍ Dragon အာကာသယာဉ်သည် Expedition 70 အဖွဲ့သားများအတွက် အခြားစမ်းသပ်မှုများ၊ ဟာ့ဒ်ဝဲများနှင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုစမ်းသပ်ချက်တစ်ခုမှာ လေထုလှိုင်းများ၏ လက္ခဏာများနှင့် ရွေ့လျားမှုကို တိုင်းတာပေးမည့် Atmospheric Waves Experiment (AWE) ဖြစ်သည်။ AWE သည် ကမ္ဘာကြီး၏ လေထု၊ ရာသီဥတု၊ ရာသီဥတုတို့ကို နားလည်မှု မြှင့်တင်ရန်နှင့် အာကာသရာသီဥတု၏ သက်ရောက်မှုများကို လျော့ပါးစေရန် မဟာဗျူဟာများ ရေးဆွဲရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ရင်းမြစ် - နာဆာ