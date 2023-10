NASA ၏ James Webb တယ်လီစကုပ်သည် ဂျူပီတာပေါ်တွင် မြန်နှုန်းမြင့် ဂျက်တိုက်ရေစီးကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။

By

NASA ၏ James Webb အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းမှ ထင်ရှားသော ပေါ်လွင်ချက်တစ်ခု ထွက်ပေါ်လာပြီး ဂျူပီတာ၏ လေထု၏ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော အသွင်အပြင်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဂျူပီတာ၏ အောက်ပိုင်း စထရာတိုစဖီးယားတွင် ကြီးမားသော မြန်နှုန်းမြင့် ဂျက်လေယာဉ်စီးကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊ ဂြိုလ်၏ လေထုအခြေအနေများ၏ ရှုပ်ထွေးသော ရှုပ်ထွေးသော ဒိုင်းနမစ်များကို တန်ဖိုးရှိသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများ ပေးဆောင်သည်။

ထူးထူးခြားခြား တွေ့ရှိမှုကို NASA မှ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကြေညာခဲ့ပြီး တစ်နာရီလျှင် အလျင် ၅၁၅ ကီလိုမီတာဖြင့် လျင်မြန်သော ဂျက်တိုက်လေယာဉ်စီးကြောင်းကို ပြသခဲ့သည်။ ဂျူပီတာ၏ အီကွေတာအထက် ကီလိုမီတာ ၄၀ ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိပြီး အသစ်တွေ့ရှိထားသော ဤဖြစ်စဉ်သည် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အကျယ်အဝန်း ကီလိုမီတာ ၄၈၀၀ ရှိပြီး မူလတိမ်တိုက်အလွှာများအထက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ နေရာယူထားသည်။

စပိန်နိုင်ငံ၊ Basque Country တက္ကသိုလ်မှ ဦးဆောင်သုတေသီ Ricardo Hueso က သူ၏အဖွဲ့သည် ဤမမျှော်လင့်ထားသော တွေ့ရှိမှုတွင် အံ့အားသင့်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ယခင်က NASA ၏ James Webb Telescope ၏ မှတ်သားဖွယ် စွမ်းရည်များကြောင့် ဂျူပီတာ၏ လေထုတွင် တွေ့ရှိရသော မထူးခြားသော အင်္ဂါရပ်များသည် ယခုအခါ ရှင်းလင်းပြီး ခြေရာခံနိုင်လာပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအခါ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဂျူပီတာ၏ လျင်မြန်သောလည်ပတ်မှုနှင့်အတူ အဆိုပါလက္ခဏာများ၏ ရွေ့လျားမှုကို သတိပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။

ဂျူပီတာ၏အောက်ပိုင်းစထရာတိုစဖီးယားတွင်တွေ့ရှိသည့် မြန်နှုန်းမြင့်ဂျက်လေစီးကြောင်းသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ Category 5 ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတစ်ခု၏ ဆက်တိုက်လေတိုက်နှုန်းထက် နှစ်ဆအမြန်နှုန်းကိုပြသထားသည်။ ဤဖွင့်ပြချက်သည် ဂြိုလ်၏လေထုအတွင်း ဒိုင်းနမစ်များအပေါ် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ရှုထောင့်ကို ပေးဆောင်သည်။

သုတေသနအဖွဲ့သည် Webb ၏ အပေါ်ထပ်အလွှာမှ လေတိုက်ခတ်မှုကို Hubble Space Telescope ၏ အောက်အလွှာမှ လေတိုက်ခြင်းဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို နှိုင်းယှဉ်ကာ ၎င်းတို့အား မတူညီသော အမြင့်ပေများတွင် လေတိုက်နှုန်းနှင့် ကွဲပြားမှုများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်စေခဲ့သည်။ ဂျက်တိုက်လေယာဉ်၏ အမြန်နှုန်းနှင့် အမြင့်ပေသည် အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲခြင်း ရှိ၊

Webb ၏ NIRCam ကို အသုံးပြု၍ 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် စုဆောင်းရရှိထားသော အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ University of California၊ Berkeley မှ Imke de Pater နှင့် Paris of the Observatory မှ Thierry Fouchet တို့က 10 နာရီတိုင်း ဂျူပီတာ၏ ရုပ်ပုံများကို ရိုက်ကူးသည့် အစောပိုင်းဖြန့်ချိမှု သိပ္ပံပရိုဂရမ်ကို ကြိုးကိုင်ကြသည်။ ဤထူးခြားသောဖြစ်စဉ်သည် မတူညီသော filter လေးခုပေါင်းစပ်မှုမှ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး တစ်ခုစီသည် ဂျူပီတာ၏လေထု၏ အမြင့်ပေအမျိုးမျိုးတွင် အပြောင်းအလဲများကို အာရုံခံစားနိုင်စေပါသည်။

NASA ၏ Juno နှင့် Cassini ကဲ့သို့သော ယခင်မစ်ရှင်များအပြင် Hubble Space Telescope တို့သည် ဂျူပီတာ၏ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသော ရာသီဥတုပုံစံများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- နာဆာ

- Basque နိုင်ငံ၊ စပိန်တက္ကသိုလ်

- ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်၊ ဘာကလေ

- ပဲရစ်၏ရှုခင်းကြည့်