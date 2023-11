James Webb အာကာသတယ်လီစကုပ်သည် Galactic Center ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပုံရိပ်ကို ရိုက်ကူးသည်။

By

National Aeronautics and Space Administration (NASA) မှ လုပ်ဆောင်သည့် James Webb Space Telescope သည် Sagittarius A* မှ အလင်းနှစ် 300 ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိသော Sagittarius C (Sgr C) ၏ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပုံရိပ်ကို မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နဂါးငွေ့တန်း ဂလက်ဆီ၏ အလယ်ဗဟိုရှိ အလွန်ကြီးမားသော တွင်းနက်ကြီးဖြစ်သည်။ ဤနောက်ဆုံးပေါ်လျှပ်တစ်ပြက်ရိုက်ချက်သည် မကြုံစဖူးအသေးစိတ်နှင့် ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအဆင့်များကို ပေးစွမ်းပြီး ယခင်က တစ်ခါမှမမြင်ဖူးသော အင်္ဂါရပ်များကိုပြသသည်။

ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ကြိုကျောင်းသား Samuel Crowe ၏ အဓိက စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ က “Web တယ်လီစကုပ်မှ ရရှိသော ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့် အာရုံခံနိုင်စွမ်းတို့နှင့်အတူ၊ ဤဒေသအတွက် အင်္ဂါရပ်များစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ မြင်တွေ့နေရပါသည်။ ပထမဆုံး အကြိမ်။" Crowe ၏အကြံပေးပါမောက္ခ Jonathan Tan သည် ကြယ်ဖွဲ့စည်းပုံသီအိုရီများကို ပြင်းထန်စွာစမ်းသပ်နိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂလက်ဆီအတွင်း အဆိုးရွားဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အဖြစ် ဖော်ပြထားသည့် ဂလက်ဆီစင်တာကို လေ့လာခြင်း၏ အရေးပါမှုကို ထပ်လောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။

ပုံအတွင်းတွင်၊ NASA သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖြစ်ပေါ်ဆဲဖြစ်သော ကြယ်များဖြစ်သည့် ပရိုတိုစတားအစုအဝေး ရှိနေကြောင်း အစီရင်ခံပါသည်။ ဤပရိုတိုစတားများသည် အနီအောက်ရောင်ခြည်-အမှောင်တိမ်တိုက်အတွင်း တောက်ပြောင်တောက်ပသော အလင်းရောင်ကို ထုတ်ပေးသည့် အထွက်အထွက်များကို ထုတ်လွှတ်သည်။ ပုံတွင် ရိုက်ကူးထားသော ခန့်မှန်းခြေ ကြယ်ပေါင်း 500,000 တွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ နေ၏ ထုထည် အဆ 30 ကျော် ကြီးမားသော ပရိုတိုစတား သည် ဤလူငယ်အစုအဝေး၏ အလယ်ဗဟိုတွင် လင်းလက်နေပါသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ပရိုတိုစတား-ထွန်းသစ်စတိမ်တိုက်၏ သိပ်သည်းဆသည် အလွန်မြင့်မားသောကြောင့် ၎င်းနောက်တွင်ရှိသော ကြယ်များမှ အလင်းရောင်ကို ပိတ်ဆို့ကာ လူသိပ်မများသောအသွင်အပြင်ကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

James Webb Space Telescope သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီဗဟိုချက်၏ စိန်ခေါ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြယ်များဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များစွာကို သံသယဖြစ်ဖွယ်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်း၏ သာလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းရည်များဖြင့်၊ ၎င်းသည် ယခင် အနီအောက်ရောင်ခြည် ဒေတာကို ကျော်လွန်ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏ စကြာဝဠာ ပတ်၀န်းကျင်၏ ရှုပ်ထွေးမှုများကို နားလည်ခြင်းအတွက် သိပ္ပံပညာရှင်များအား အမြင်သစ်ဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

မေး- James Webb အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းဆိုတာ ဘာလဲ။

A- James Webb Space Telescope သည် အနီအောက်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကောင်းကင်အရာဝတ္ထုများကို လေ့လာရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် NASA မှ လုပ်ဆောင်သည့် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးစခန်းဖြစ်သည်။

မေး- James Webb အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းမှ နောက်ဆုံးပုံရိပ်က ဘာကိုဖော်ပြတာလဲ။

ဖြေ- တယ်လီစကုပ်မှ ရိုက်ကူးထားသော ပုံရိပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏နဂါးငွေ့တန်းဂလက်ဆီ၏အလယ်ဗဟိုရှိ အလွန်ကြီးမားသောတွင်းနက်အနီးတွင်တည်ရှိသော Sagittarius C ဟုလူသိများသော ကြယ်ဖွဲ့စည်းသည့်ဒေသ၏ မကြုံစဖူးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပြသထားသည်။

မေး- ဂလက်ဆီစင်တာကို လေ့လာတာက ဘာကြောင့် အရေးကြီးတာလဲ။

A- ဂလက်ဆီဗဟိုချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဂလက်ဆီအတွင်း လွန်ကဲသောပတ်ဝန်းကျင်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကြယ်ဖွဲ့စည်းပုံသီအိုရီများကို အပြင်းအထန်စမ်းသပ်ရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါသည်။

မေး- ပရိုတိုစတားတွေက ဘာတွေလဲ။

A- ပရိုတိုစတားများသည် ကြယ်များဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်စဉ်တွင် ကြယ်များဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှ ဒြပ်ထုများ စုဆောင်းနေဆဲဖြစ်သည်။

မေး- ပရိုတိုစတား-ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ တိမ်တိုက်ရဲ့ သိပ်သည်းဆက ဘယ်လောက်လဲ။

A- ပုံရှိ ပရိုတိုစတားများကို ကာရံထားသော တိမ်များသည် အလွန်သိပ်သည်းပြီး ၎င်းနောက်မှ ကြယ်များမှ အလင်းရောင်ကို ပိတ်ဆို့ကာ လူနည်းသော ဒေသအသွင်အပြင်ကို ဖန်တီးပေးပါသည်။