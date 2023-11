NASA ၏ Europa Clipper Space Probe- ၎င်းတို့၏ အမှတ်အသားကို အာကာသထဲတွင် ထားခဲ့ရန် ကမ္ဘာမြေကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

NASA သည် ၎င်းတို့၏လာမည့် Europa Clipper အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးနှင့်အတူ ဂျူပီတာ၏လ၊ ယူရိုပါသို့ ထူးခြားသောမစ်ရှင်တစ်ခု စတင်ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ ဤရည်မှန်းချက်ကြီးသောကြိုးပမ်းမှုသည် လ၏ အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မှုအလားအလာကို စူးစမ်းလေ့လာရန် ရည်ရွယ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်မှာ၊ NASA သည် အာကာသယာဉ်ပေါ်တွင် တင်ဆောင်မည့် မိုက်ခရိုချစ်ပ်တစ်ခုပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏အမည်များကို ရေးထွင်းထားခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ လူများအား ဤသမိုင်းဝင်ခရီးတွင် ပါဝင်ရန် အခွင့်အရေးတစ်ခု ပေးနေသည်။

၎င်း၏သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင် NASA သည် ၎င်းတို့၏အမည်များကို အာကာသသို့ပေးပို့ရန် ဖိတ်ကြားချက်များကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် လူအများနှင့် မကြာခဏ ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သည်။ လူထုထောက်ခံမှုကို မွေးမြူရန် ရည်ရွယ်သည့် ဤအစဉ်အလာသည် Earthlings နှင့် စကြဝဠာ၏ အံ့ဖွယ်အရာများကြားတွင် ခိုင်မာသော ချိတ်ဆက်မှုကို တိုးပွားစေခဲ့သည်။ ရိုဗာများကို အမည်ပေးခြင်းမှ လက်ရေးဖြင့်ရေးထားသော လက်မှတ်များ ပို့ဆောင်ခြင်းအထိ NASA သည် ၎င်းတို့၏ ကောင်းကင်ရှာဖွေမှုများတွင် လူများပါ၀င်ရန် တီထွင်ဖန်တီးမှုနည်းလမ်းများကို ဆက်လက်ရှာဖွေခဲ့သည်။

Europa Clipper ဖြစ်ရပ်တွင်၊ NASA သည် လူတစ်ဦးချင်းစီအား စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်အတူလိုက်ပါမည့် မိုက်ခရိုချစ်ပ်တွင် ၎င်းတို့၏အမည်များထည့်ရန် ဖိတ်ကြားထားသည်။ အာကာသယာဉ်သည် ယူရိုပါလိဂ်သို့ ချဉ်းကပ်လာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် လ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများကို စူးစမ်းရှာဖွေကာ ၎င်း၏မျက်နှာပြင်အောက်ရှိ သမုဒ္ဒရာ၏ အရိပ်အယောင်များကို စေ့စေ့စပ်စပ် ရှာဖွေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် မစ်ရှင်သည် အနာဂတ်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆင်းသက်သည့်နေရာတစ်ခုကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။

ယနေ့အထိ၊ အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးတွင် ထူးထူးခြားခြား အများသူငှာ အကျိုးစီးပွားအတွက် သက်သေခံချက်ဖြစ်သည့် Europa Clipper ၏ မိုက်ခရိုချစ်ပ်တွင် ထည့်သွင်းရန်အတွက် အမည်ပေါင်း 840,000 ကျော်ကို တင်ပြထားပြီးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အာကာသယာဉ်သည် US ကဗျာဆရာ Ada Limon ၏ "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" အမည်ရှိ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်ဇစ်မြစ်၏ ပဟေဠိဆန်သော သဘာဝကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဂုဏ်ပြုပါသည်။

Europa Clipper ကို လာမည့်နှစ် အောက်တိုဘာလတွင် လွှတ်တင်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ၎င်းသည် အင်္ဂါဂြိုလ်နှင့် ကမ္ဘာကို ဖြတ်ကျော်ကာ ဂျူပီတာသို့ မရောက်ရှိမီ ၎င်း၏ ခရီးအစကို အမှတ်အသားပြုရန် စီစဉ်ထားသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ၎င်း၏ဂျူပီတာဘက်သို့ မျက်နှာမူခြင်းနှင့် အလှမ်းဝေးသည့်ဘက်နှစ်ဖက်စလုံးကို စူးစမ်းလေ့လာကာ ယူရိုပါလိဂ်ကို နှစ်အတော်ကြာ စောင့်ကြည့်လေ့လာရန် စီစဉ်ထားသည်။ အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ Europa Clipper ၏မစ်ရှင်သည် ဂျူပီတာ၏ နောက်ထပ်လများဖြစ်သည့် Ganymede သို့ သိသိသာသာ ပျက်ကျသွားမည်ဖြစ်သည်။

ဤကြိုးပမ်းမှုသည် စကြာဝဠာနှင့်ပတ်သက်သော လူအများ၏ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့် စပ်စုချင်စိတ်ကို မွေးမြူရန် NASA ၏ ကတိကဝတ်ကို သက်သေပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူများကို Europa Clipper တွင် အမှတ်အသားပြုထားခြင်းဖြင့် NASA သည် တစ်နည်းတစ်ဖုံ အထီးကျန် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးယာဉ်အဖြစ် လူသားရှာဖွေမှု၏ စုပေါင်းစိတ်ဓာတ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် အာကာသယာဉ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနေသည်။

အမေးအဖြေများ

1. ဒီမစ်ရှင်မှာ ဘယ်လိုပါဝင်နိုင်မလဲ။

ပါဝင်ရန်၊ europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ သို့ ရိုးရှင်းစွာဝင်ရောက်ပြီး အာကာသယာဉ်၏မိုက်ခရိုချစ်ပ်တွင် သင့်အမည်ကို ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မတိုင်မီ ပေါင်းထည့်ပါ။

2. တင်သွင်းနိုင်သော အမည်အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်ရှိပါသလား။

ကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ နာဆာသည် မိုက်ခရိုချစ်ပ်ပေါ်တွင် တတ်နိုင်သမျှ နာမည်များစွာ ထည့်သွင်းရန် ကြိုဆိုပါသည်။

3. ကျွန်ုပ်၏အမည်ကို တင်သွင်းပြီးနောက် အတည်ပြုချက်တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိပါမည်လား။

NASA သည် တစ်ဦးချင်းအတည်ပြုချက်များကို မပေးသော်လည်း၊ သင်၏အမည်ကို မိုက်ခရိုချစ်ပ်ပေါ်တွင် ထည့်သွင်းထားကြောင်း စိတ်ချပါ။

4. Europa Clipper သည် မည်သည့်အချိန်တွင် ယူရိုပါလိဂ်သို့ ရောက်ရှိရန် မျှော်လင့်သနည်း။

အားလုံးအဆင်ပြေပါက အာကာသယာဉ်သည် လွှတ်တင်သည့်နေ့မှ ငါးနှစ်ခန့်အကြာတွင် ဂျူပီတာ၏ ပတ်လမ်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်သည်။

5. ၎င်း၏မစ်ရှင်ပြီးဆုံးပြီးနောက် Europa Clipper တွင်ဘာဖြစ်လာမည်နည်း။

အဆိုပါ အာကာသယာဉ်သည် ဂျူပီတာ၏ နောက်ထပ်လများဖြစ်သည့် Ganymede သို့ ပျက်ကျရန် စီစဉ်ထားသည်။