Kepler 385 Planetary System ဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော ကတ်တလောက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

NASA ၏ Kepler မစ်ရှင်မှ 385 ခုနှစ်တွင် ကုန်ဆုံးခဲ့သည့် ဆယ်စုနှစ်နီးပါးကြာ ဂြိုဟ်လိုက်ရှာဖွေရေး မစ်ရှင်မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် Kepler 2018 ဂြိုလ်စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါစနစ်သည် ကမ္ဘာနှင့် အလင်းနှစ် 4,670 ခန့်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။ ၎င်းတို့ကြယ်နှင့် နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေသော ဂြိုလ်ခုနစ်လုံး ပါဝင်သည်။ အချို့သောဂြိုဟ်များကို 2014 ခုနှစ်တွင်အစောပိုင်းကအတည်ပြုခဲ့သော်လည်း၊ မွမ်းမံထားသော catalog သည်စနစ်အတွင်းရှိဂြိုလ်များအားလုံး၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုပြီး၎င်းတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုအသစ်သောထိုးထွင်းအမြင်များကိုပေးသည်။

NASA ၏ Ames သုတေသနစင်တာမှ သုတေသနပညာရှင် Jack Lissauer ဦးဆောင်သော exoplanet သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့သည် ယနေ့အထိ Kepler ဂြိုလ်များ၏ အတိကျဆုံးစာရင်းကို စုစည်းထားသည်။ ၎င်းတို့၏ တွေ့ရှိချက်များကို "Kepler Planet Candidates ၏ မွမ်းမံထားသော Catalog of Accuracy and Orbital Periods on Accuracy and Orbital Periods" ခေါင်းစဉ်အောက်တွင် ၎င်းတို့၏ တွေ့ရှိချက်များကို Journal of Planetary Science တွင် ထုတ်ဝေမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည့်စုံသော ဤကတ်တလောက်သည် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များအား ဤ exoplanets များ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ပိုမိုလေ့လာနိုင်စေပြီး ဤဝေးကွာသောကမ္ဘာများအကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အသိပညာကို တိုးချဲ့ပေးမည်ဖြစ်သည်။

Kepler 385 စနစ်၏ အထူးခြားဆုံးသော ရှုထောင့်တစ်ခုမှာ ဂြိုဟ်ခုနစ်လုံးစလုံးသည် ကမ္ဘာထက်ကြီးသော်လည်း နက်ပကျွန်းထက်ငယ်သော ဂြိုဟ်များဖြစ်သည်။ အတွင်းအကျဆုံး ဂြိုလ်နှစ်ခုသည် ကျောက်ဆောင်များဖြစ်ပြီး ပါးလွှာသောလေထုကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ ကျန်ဂြိုလ်ငါးလုံးသည် ကမ္ဘာ၏အရွယ်အစား နှစ်ဆခန့်ရှိပြီး ထူထပ်သောလေထုများရှိသည်။ ဤထူးခြားသောစနစ်သည် သိပ္ပံပညာရှင်များအတွက် ဂြိုလ်စနစ်များကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်သဘောပေါက်စေရန်နှင့် ဤဝေးကွာသောကမ္ဘာများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်စကြာဝဋ္ဌာစနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ရန် အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးစွမ်းနိုင်စေရန်အတွက် ရွှေတွင်းတွင်းအချက်အလက်များကို တင်ဆက်ပေးပါသည်။

မွမ်းမံထားသော ကတ်တလောက်တွင် Kepler 385 စနစ်အား မီးလင်းစေရုံသာမက ဂြိုလ်သား 4,400 နီးပါးနှင့် 700 ဂြိုဟ်စုံစနစ်များဆိုင်ရာ အချက်အလက်များလည်း ပါဝင်သည်။ ESA ၏ Gaia အာကာသယာဉ်မှ ဒေတာကို အသုံးပြု၍ လက်ခံရရှိသော ကြယ်များ၏ တိုင်းတာမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် ဂြိုဟ်ပေါင်းစုံမှ ဂြိုလ်ပတ်လမ်းကြောင်းများ၏ သဘောသဘာဝကို ထိုးထွင်းသိမြင်နားလည်မှုအသစ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်စေသည့် ဖြတ်သန်းမှုကြာချိန်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်ခဲ့သည်။

စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက ရွေ့လျားနေတဲ့ ဂြိုလ်တွေ ပိုရှိတဲ့စနစ်တွေမှာ စက်ဝိုင်းပတ်လမ်းကြောင်းတွေ ပိုများလာတယ်ဆိုတာ လေ့လာမှုက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုမိုတိုက်ရိုက်နှင့် မော်ဒယ်-အမှီအခိုကင်းသော ချဉ်းကပ်မှုဖြင့် ပံ့ပိုးထားသော ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ကူးပြောင်းသွားသောဂြိုလ်ငယ်များနှင့်အတူ ပတ်လမ်းကြောင်း eccentricities သေးငယ်သည်ဟူသော ယခင်ယူဆချက်ကို စိန်ခေါ်ထားသည်။

ပြင်းထန်သောရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုကြောင့် Kepler 385 စနစ်သည် လူမနေနိုင်သော်လည်း၊ ဤမွမ်းမံထားသော ကတ်တလောက်က exoplanetary စနစ်များကို ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို ကြွယ်ဝစေပြီး နောက်ထပ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများအတွက် လမ်းခင်းပေးပါသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဒေတာနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့်၊ နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များနှင့် သုတေသီများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဂလက်ဆီ၏ အံ့ဖွယ်များကို ဆက်လက်စူးစမ်းနိုင်ပြီး exoplanetary စနစ်များ၏ နက်နဲသောအရာများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

Kepler 385 ဂြိုလ်စနစ်ဆိုတာဘာလဲ။

Kepler 385 ဂြိုလ်စနစ်သည် ကမ္ဘာမှ အလင်းနှစ် 4,670 ခန့်အကွာတွင်တည်ရှိသော ကြယ်စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ကမ္ဘာထက်ကြီးသော်လည်း နက်ပကျွန်းထက်ငယ်သော ဂြိုလ်ခုနစ်လုံး ပါ၀င်ပြီး ၎င်းတို့၏ကြယ်နှင့် နီးကပ်စွာ လည်ပတ်နေသည်။

အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော ကတ်တလောက်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ အဘယ်နည်း။

မွမ်းမံထားသော ကတ်တလောက်သည် ယနေ့အထိ Kepler ဂြိုဟ်သားများ၏ အတိကျဆုံးစာရင်းကို ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များအား exoplanets များ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နေအဖွဲ့အစည်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်စေပါသည်။ ကတ်တလောက်တွင် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အခြားဂြိုဟ်သားလောင်းများနှင့် ဂြိုဟ်စုံစနစ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များလည်း ပါဝင်သည်။

Kepler 385 စနစ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သနည်း။

ဒေတာနှင့် နည်းလမ်းများကို သန့်စင်ခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် Kepler 385 စနစ်တွင် ဂြိုလ်ခုနစ်လုံးရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပတ်သက်သော အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသစ်ပေးခဲ့သည်။ အချို့သောဂြိုဟ်များသည် ကျောက်ဆောင်များဖြစ်ပြီး ပါးလွှာသောလေထုများပါရှိပြီး အချို့ဂြိုဟ်များသည် ထူထပ်သောလေထုများရှိသည်ဟု ကတ်တလောက်က အကြံပြုထားသည်။ ၎င်းသည် ဂြိုဟ်ခြောက်လုံး သို့မဟုတ် ဂြိုလ်များ လှည့်ပတ်နေသည့် ကြယ်တစ်စင်း၏ ရှားပါးမှုကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။

ဂြိုဟ်ပေါင်းစုံစနစ်များတွင် ဂြိုလ်ပတ်လမ်းကြောင်းများ၏ သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုက ဘာကို တွေ့ရှိခဲ့သနည်း။

ယခင်ယူဆချက်များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် ရွေ့လျားနေသော ဂြိုလ်များ ပိုများသော စနစ်များသည် စက်ဝိုင်းပတ်လမ်းကြောင်းများ ပိုများလေ့ရှိကြောင်း လေ့လာမှုက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤကောက်ချက်သည် ယခင်ရှုပ်ထွေးသောပုံစံများကို စိန်ခေါ်သည့် တိုက်ရိုက်နှင့် မော်ဒယ်-အမှီအခိုကင်းသော ချဉ်းကပ်မှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။

Kepler 385 စနစ်သည် နေထိုင်နိုင်ပါသလား။

မဟုတ်ပါ၊ Kepler 385 စနစ်သည် နေထိုင်၍မရနိုင်ပါ။ စနစ်အတွင်းရှိ ဂြိုလ်ခုနစ်လုံးစလုံးသည် နေထိုင်နိုင်သောဇုန်အတွင်းတွင် ကောင်းမွန်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ကြယ်များမှ ပြင်းထန်သောရောင်ခြည်များကို ရရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေစကြာဝဋ္ဌာရှိ မည်သည့်ဂြိုလ်များထက်မဆို ဧရိယာအလိုက် အပူကို ပိုမိုရရှိကြသည်။