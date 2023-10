NASA ၏ ၁၆ ကြိမ်မြောက် ဗွန်ဘရွန် အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေး စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် အာကာသသိပ္ပံနှင့် စူးစမ်းလေ့လာရေးတို့ကို အာရုံစိုက်ရန်။

NASA သည် 16 ကြိမ်မြောက် ဗွန်ဘရွန်း အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲသို့ အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်မှ ၂၇ ရက်အထိ ကျင်းပမည့် အလာဘားမားရှိ University of Alabama တွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ ကျင်းပမည့် 25th Annual von Braun Space Exploration Symposium သို့ တက်ရောက်ရန် မီဒီယာကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ကြားထားသည်။ ယခုနှစ်၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ "Advancing Space- LEO to Lunar and Beyond" ဖြစ်ပြီး စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် အစိုးရ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ပညာရှင်များမှ နောက်ဆုံးပေါ် တိုးတက်မှုများ၊ အနာဂတ် အခွင့်အလမ်းများနှင့် အာကာသသိပ္ပံနှင့် စူးစမ်းရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ဆွေးနွေးကြမည့် အစိုးရ၊ စက်မှုနှင့် ပညာရှင်များမှ ဟောပြောသူများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။

NASA ပါဝင်သူများထဲတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Bill Nelson သည် အောက်တိုဘာလ 25 ရက်နေ့တွင် ဆုပေးပွဲနေ့လည်စာစားပွဲတွင် မှတ်ချက်များပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါနေ့လယ်စာစားပွဲတွင် လူသားဆင်းသက်သည့်စနစ်များအကြောင်း ဆွေးနွေးမှုလည်း ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ Administrator Nelson နှင့် စကားပြောလိုသော မီဒီယာသည် Jackie McGuinness ကို [email protected] တွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ စာတမ်းဖတ်ပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် စိတ်ဝင်စားသော မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များသည် အထောက်အထားများအတွက် [email protected] သို့မဟုတ် 703-866-0021 တွင် American Astronautical Society အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Jim Way သို့ ဆက်သွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နံနက်တွင် Artemis panel ကိုလည်း ထိန်းညှိပေးမည့် NASA's Marshall Space Flight Center ၏ ယာယီဒါရိုက်တာ Joseph Pelfrey မှ အဖွင့်အမှာစကားဖြင့် စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ Marshall Space Flight Center မှ အခြားသော စပီကာများတွင် Shane Canerday၊ အာကာသ အင်ဂျင်နီယာ၊ Space Launch Systems ပရိုဂရမ်၏မန်နေဂျာ John Honeycutt၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာရုံး၏ လက်ထောက်မန်နေဂျာ Dayna Ise၊ Mallory James၊ အာကာသအင်ဂျင်နီယာ၊ အင်ဂျင်နီယာ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး၏ ဒါရိုက်တာ Mary Beth Koelbl၊ Propulsion ၏အကြီးတန်းနည်းပညာခေါင်းဆောင် Jason Turpin၊ Human Landing System Program ၏ မန်နေဂျာ Lisa Watson-Morgan ၊

စာတမ်းဖတ်ပွဲနှင့် အစီအစဉ်အပြည့်အစုံအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် astronautical.org/events/vbs တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

အရင်းအမြစ်များ- NASA PR Newswire