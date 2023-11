နာဆာက လူတိုင်းကို ဂျူပီတာရဲ့လ ယူရိုပါလိဂ်ဆီ ပို့ပေးဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။

NASA သည် အာကာသဝါသနာရှင်များအတွက် Europa Clipper အာကာသစူးစမ်းလေ့လာရေးယာဉ်ပေါ်တွင် ပါရှိမည့် မိုက်ခရိုချစ်ပ်တစ်ခုပေါ်တွင် ၎င်းတို့၏အမည်များကို ရေးထွင်းရန် ထူးထူးခြားခြားအခွင့်အရေးတစ်ခု ပေးနေသည်။ အဆိုပါ အာကာသယာဉ်သည် လာမည့်ငါးနှစ်အတွင်း ဂျူပီတာသို့ ပတ်လမ်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် စီစဉ်ထားပြီး ဓာတ်ငွေ့ဘီလူးကြီး၏ ထူးခြားဆန်းကြယ်သော လများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် ယူရိုပါကို စူးစမ်းလေ့လာရန်၊ နေထိုင်နိုင်မှု လက္ခဏာများကို ရှာဖွေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ယူရိုပါလိဂ်သည် ၎င်း၏အပြင်ဘက်အလွှာအောက်ရှိ သမုဒ္ဒရာတစ်ခုပါ၀င်သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ခန့်မှန်းကြသည်။

ဤပဏာမခြေလှမ်းသည် ဆန်းသစ်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း NASA သည် အများသူငှာပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် အာကာသမစ်ရှင်အသီးသီးတွင် ၎င်းတို့၏တက်ကြွစွာပါဝင်မှုကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၏ကြာရှည်ခံသည့်အစဉ်အလာတစ်ခုရှိသည်။ 1995 ခုနှစ်တွင် ပထမဆုံး Mars Rover ဖြစ်သော Sojourner ကို 19 ရာစု အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ Sojourner Truth မှ အသက် 12 နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ အကြံပြုချက်ဖြင့် အမည်ပေးခဲ့သည်။ အခြားဥပမာတစ်ခုတွင် Cassini-Huygens စုံစမ်းရေးယာဉ်ပေါ်တွင် Saturn သို့ ပေးပို့ခဲ့သည့် လက်မှတ်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာကို သယ်ဆောင်သည့် မီနီဒီဗီဒီတစ်ခု ပါဝင်သည်။

Europa Clipper မစ်ရှင်သည် ယူရိုပါလိဂ်တွင် အနာဂတ်မစ်ရှင်များအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆင်းသက်သည့်နေရာများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ၎င်းသည် ဂျူပီတာနှင့် ဝေးကွာသော ဘက်ခြမ်းကို စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး ဓာတ်ငွေ့ဘီလူးကြီးကို မျက်နှာမူသည့်ဘက်တွင် နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ကြာ စစ်တမ်းကောက်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ခရီးစဉ်အပြီးတွင် အာကာသယာဉ်သည် ဂျူပီတာ၏ အခြားလများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည့် Ganymede နှင့် တမင်တကာ တိုက်မိမည်ဖြစ်သည်။

ယနေ့အထိ၊ မိုက်ခရိုချစ်ပ်ပေါ်တွင် ထည့်သွင်းရန်အတွက် အမည်ပေါင်း 840,000 ကျော်ကို တင်သွင်းထားပြီးဖြစ်ကာ တစ်ဦးချင်းစီသည် ဒီဇင်ဘာ 31 ရက် နောက်ဆုံးထား၍ ၎င်းတို့၏အမည်များကို ထည့်သွင်းရန် အခွင့်အရေး ကျန်ရှိသေးသည်။ ပါဝင်ရန် စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် NASA ၏ website တွင် europa.nasa.gov သို့ ရိုးရှင်းစွာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီး စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ Europa Clipper သည် US Poet Laureate Ada Limon ရေးသော "In Praise of Mystery: Europa for Poem" ဟူသော အထူးကဗျာတစ်ပုဒ်ကိုလည်း သယ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

အာကာသထဲသို့ အမည်များ ပေးပို့ခြင်းသည် လူသားမျိုးနွယ်၏ မခံမရပ်နိုင်သော သိချင်စိတ်ပြင်းပြမှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မွေးရပ်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ ကန့်သတ်ချက်များကို ကျော်လွန်ပြီး စူးစမ်းလိုသည့် မယိမ်းယိုင်သော ဆန္ဒကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။ Europa Clipper သည် ၎င်း၏ ဇာတ်ဝင်ခန်းခရီးကို စတင်နေချိန်တွင် ၎င်းသည် ထောင်ပေါင်းများစွာသော လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် အိပ်မက်များကို သယ်ဆောင်လာကာ ကြီးမားကျယ်ပြန့်သော စကြဝဠာကြီးတွင် ၎င်းတို့၏ အမှတ်အသားများကို ချန်ထားခဲ့ရန် စိတ်အားထက်သန်နေမည်ဖြစ်သည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

1. ဤအစီအစဉ်တွင် မည်သူမဆို ပါဝင်နိုင်ပါသလား။

လုံးဝ! ဤအစီအစဉ်သည် မည်သူမဆို ၎င်းတို့၏အမည်ကို ဂျူပီတာ၏လ ယူရိုပါသို့ ပေးပို့နိုင်စေခြင်းဖြင့် လူတိုင်းအတွက် ဖွင့်လှစ်ထားသည်။

2. အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံးရက်မှာ ဘယ်အချိန်လဲ။

အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန် နောက်ဆုံးရက်မှာ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ဖြစ်သည်။

3. Europa Clipper သည် အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းများကို သယ်ဆောင်သွားမည်နည်း။

အမည်များအပြင်၊ အာကာသယာဉ်သည် အမေရိကန် ကဗျာဆရာ Ada Limon ရေးသားသော “In Praise of Mystery: A Poem for Europa” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အာကာသယာဉ်တွင် ပါ၀င်မည်ဖြစ်သည်။

4. Europa Clipper မစ်ရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက်ကား အဘယ်နည်း။

Europa Clipper မစ်ရှင်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယူရိုပါလိဂ်ကို စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့် နေထိုင်နိုင်မှု လက္ခဏာများကို ရှာဖွေရန်နှင့် လပေါ်သို့ အနာဂတ်မစ်ရှင်များအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ဆင်းသက်မည့်နေရာကို ဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။

5. ယခုအချိန်အထိ အမည်မည်မျှ စုဆောင်းထားသနည်း။

Europa Clipper မစ်ရှင်အတွက် နာမည်ပေါင်း 840,000 ကျော်ကို စုဆောင်းထားပြီးဖြစ်သည်။