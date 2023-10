သဘာဝတရား၏ နိယာမအသစ်- ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် ရှုပ်ထွေးသော စနစ်များအားလုံးတွင် အကျုံးဝင်သည်။

By

သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ဒဿနိကပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် "ပျောက်ဆုံးနေသောသဘာဝတရား" ဟုခေါ်သော ပြင်းထန်သောအယူအဆတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် ဇီဝသက်ရှိများအတွက် အကန့်အသတ်မရှိသော်လည်း စကြဝဠာအတွင်းရှိ ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များအားလုံး၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ အက်တမ်ဖွဲ့စည်းပုံများအထိ သက်ဆိုင်သည့် အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က စောဒကတက်ကြသည်။ အဖွဲ့သည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ် အခြေခံ၍ ကွဲပြားသောဖွဲ့စည်းပုံများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအပေါ် အခြေခံ၍ ရွေးချယ်ပါက စနစ်တစ်ခု၊ အသက်ရှင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသက်မရှိသောမည်သည့်စနစ်မဆို တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမည်ဟု ဖော်ပြထားသည့် "လုပ်ဆောင်ချက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ တိုးမြှင့်ရေးဥပဒေ" ကို အဆိုပြုပါသည်။

သုတေသီများသည် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စနစ်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်သုံးရပ်- အစိတ်အပိုင်းများ များပြားမှု၊ ကွဲပြားမှုရှိသော အစီအစဉ်များနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် ရွေးချယ်မှုတို့ကို ဖော်ထုတ်ကြသည်။ ဤဝိသေသလက္ခဏာများသည် မတူညီသောနယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ရှုပ်ထွေးသော ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်စနစ်များအတွက် ဘုံဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုကြသည်။

ဤစကြာဝဠာသဘာဝတရား၏ သော့ချက်မှာ “လုပ်ဆောင်ချက်အတွက် ရွေးချယ်ခြင်း” ဟူသော အယူအဆတွင် တည်ရှိသည်။ သုတေသီများသည် Darwin ၏ သဘာ၀ရွေးချယ်မှုသီအိုရီကို ချဲ့ထွင်ကာ လုပ်ဆောင်မှုကို တည်ငြိမ်မှု၊ ရှင်သန်တက်ကြွမှုနှင့် အသစ်အဆန်းဟူ၍ သုံးမျိုးခွဲခြားထားသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရှင်သန်မှုဆိုင်ရာ လက္ခဏာများပေါ်တွင် အကန့်အသတ်မရှိသော်လည်း စနစ်တစ်ခု၏ လက်ရှိတည်ရှိမှု၊ ကွဲပြားမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုကို အထောက်အကူပြုသည့် အရည်အချင်းများ ပါဝင်သည်။

လေ့လာမှုသည် ဤသီအိုရီကို ဇီဝဗေဒနှင့် ဇီဝဗေဒမဟုတ်သော အကြောင်းအရာနှစ်ခုလုံးမှ ဥပမာများဖြင့် သရုပ်ဖော်ထားသည်။ ၎င်းသည် အလင်းများပေါင်းစပ်ခြင်းမှ ရှုပ်ထွေးသောအပြုအမူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်အထိ ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ သက်ရှိများ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ သို့သော် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အယူအဆသည် အော်ဂဲနစ်သက်ရှိထက် ကျော်လွန်သည်။ ဥပမာ၊ ဓာတ်သတ္တုနိုင်ငံသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းကိုပြသထားပြီး၊ ရိုးရှင်းသောသတ္တုဖွဲ့စည်းပုံများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုရှုပ်ထွေးသည့်အရာများကို တိုးပွားလာစေပါသည်။

ထို့အပြင်၊ ကြယ်များသည် စကြဝဠာ၏ ဓာတုကွဲပြားမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးမှုကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုလေးလံသော ဒြပ်စင်များကို အတုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အံ့ဩမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။

သုတေသနက Darwinian ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည် ဤပိုမိုကျယ်ပြန့်သော သဘာဝဖြစ်စဉ်အတွင်း အထူးကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြသည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ သက်ရှိများ ကွဲပြားမှုကို တွန်းအားပေးသည့် အခြေခံမူများသည် သက်မဲ့စနစ်များနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။

ဤလေ့လာမှုကို Proceedings of the National Academy of Sciences တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးမှ သိပ္ပံပညာရှင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသစ်အဆန်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် သွက်လက်မြဲမြံမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် ရှုပ်ထွေးသောစနစ်များ၏ စကြဝဠာဆိုင်ရာ သဘောထားကို အသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြင့်၊ ဤသုတေသနပြုချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အပေါ် နားလည်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြဲတစေ ပြောင်းလဲနေသော စကြာဝဠာ၏ မွေးရာပါလက္ခဏာတစ်ခုအဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးပါသည်။

