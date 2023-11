ဆောင်းဦး 2023 စည်းဝေးပွဲ၌ ရရှိခဲ့သော မှတ်တိုင်အသစ်များ- သိပ္ပံနှင့် အနုပညာ ရှေ့ဆောင်သူများကို ဂုဏ်ပြုခြင်း

By

Place des Arts တွင်ကျင်းပသည့် ဆောင်းဦးရာသီ 2023 ဘွဲ့နှင်းသဘင်တွင် ကျောင်းသား 1,000 ခန့်သည် Salle Wilfrid-Pelletier စင်မြင့်ကိုဖြတ်၍ ၎င်းတို့၏ ကောင်းစွာရရှိထားသောဘွဲ့များရရှိရန် လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြသည်။ တက္ကသိုလ်သည် သိပ္ပံနှင့် အနုပညာတွင် ၎င်းတို့၏ ထူးထူးခြားခြား ပံ့ပိုးကူညီမှုများကြောင့် ထူးချွန်သူများကို အသိအမှတ်ပြုရန် ဤအခွင့်အရေးကို ရယူခဲ့သည်။

နံနက်ပိုင်း အခမ်းအနားတွင် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခံရသူမှာ ဂုဏ်ထူးဆောင် သိပ္ပံပါရဂူ ဂုဏ်ထူးဆောင် မီမီအောင်ဖြစ်သည်။ အောင်သည် NASA ၏ Jet Propulsion Laboratory (JPL) တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် ရှေ့ဆောင် အာကာသအင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူမသည် အခြားဂြိုဟ်တစ်ခုပေါ်တွင် ပါဝါနှင့် ထိန်းချုပ်ပျံသန်းနိုင်စေရန် ပထမဆုံးသော လေယာဉ်ကို ဖန်တီးပြီး အောင်မြင်စွာ ပျံသန်းနိုင်ခဲ့သည်။ “Ingenuity” လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အဆန်းကြယ်ဆုံး လေယာဉ်ဟာ အင်္ဂါဂြိုလ်ရဲ့ ပါးလွှာတဲ့ လေထုထဲမှာ ပျံတက်ခဲ့ပြီး အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ၃၉ စက္ကန့်ကြာ ဝေဟင်မှာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ ရိုက်ညီနောင်များ၏ ပထမဆုံးပျံသန်းမှုမှာ ၁၂ စက္ကန့်သာ ကြာမြင့်သည်။ Aung ၏ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးသည် လွန်ခဲ့သည့် နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း “Ingenuity” အတွက် အောင်မြင်သော မစ်ရှင် ၆၀ ကျော်ကို ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ သူမ၏ ကောင်းကင်ယံကိုချဲ့ထွင်ရင်း Aung သည် မကြာသေးမီက Amazon ၏ Project Kuiper တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ ပရိုဂရမ်စီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာပတ်လမ်းနိမ့်ပိုင်းရှိ ဂြိုလ်တုကွန်ရက်မှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ broadband အင်တာနက်အသုံးပြုခွင့်ကို တိုးမြှင့်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။

မွန်းလွဲပိုင်းတွင် တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ၌ အနုပညာရှင်နှင့် McGill ဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်သော Robert Houle အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ဥပဒေပါရဂူဘွဲ့ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ လူနေကျောင်းမှာ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူအဖြစ် Houle ရဲ့ခရီးက သူ့ကို စိတ်ဖြေသိမ့်စေပြီး ပန်းချီဆွဲခြင်းနဲ့ သူ့ကိုယ်သူ ဖော်ပြနိုင်စေခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့သောဆယ်စုနှစ်ငါးခုအတွင်း၊ သူသည် ခေတ်ပြိုင်ကနေဒါအနုပညာတွင် ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ Houle သည် ဌာနေတိုင်းရင်းသား အနုပညာရှင်များကို အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဌာနေတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်မှုကို ထူထောင်ရန်အတွက် ၎င်း၏ဘဝကို မြှုပ်နှံထားသည်။ ထူးခြားသည်မှာ သူသည် Canadian Museum of Civilization တွင် ခေတ်ပြိုင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားအနုပညာ၏ ပထမဆုံး ပြတိုက်မှူးဖြစ်လာပြီး Ontario College of Art and Design မှ ဌာနေလေ့လာရေးဆိုင်ရာ ပထမဆုံးပါမောက္ခလည်းဖြစ်သည်။ Houle ၏ Canadian အနုပညာအတွက် ထူးခြားသောပံ့ပိုးမှုများကြောင့် သူသည် ကနေဒါအနုပညာသမိုင်းတွင် Excellence အတွက် Janet Braide Memorial Award အပါအဝင် ဂုဏ်ထူးများစွာရရှိခဲ့သည်။

ဆောင်းဦး 2023 ဘွဲ့နှင်းသဘင်သည် သိပ္ပံနှင့် အနုပညာနယ်နိမိတ်များကို တွန်းပို့ခဲ့သော ဤထူးခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အောင်မြင်မှုများကို ဂုဏ်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ ထိရောက်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုများသည် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအား အမြင့်အသစ်သို့ တက်လှမ်းရန်နှင့် ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်အမွေအနှစ်များကို ဖန်တီးရန် သံသယဖြစ်ဖွယ်ကောင်းသည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Honoris causa ကဘာလဲ။

Honoris causa သည် ပုံမှန်ပညာရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကို ပြီးမြောက်အောင် လက်ခံသူမပါဘဲ တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းမှ ချီးမြှင့်သော ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ကို ညွှန်ပြရန် သုံးသော လက်တင်ဝေါဟာရဖြစ်သည်။

မီမီအောင်က ဘယ်သူလဲ။

မီမီအောင်သည် အခြားဂြိုလ်ပေါ်တွင် ပါဝါနှင့်ထိန်းချုပ်ပျံသန်းမှုအောင်မြင်ရန် "Ingenuity" ဟု အမည်ပေးထားသည့် ပထမဆုံးလေယာဉ်ကို ဖန်တီးခြင်းနှင့် ပျံသန်းခြင်းတို့ကို ဦးဆောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။

Robert Houle က ဘယ်သူလဲ။

Robert Houle သည် ပန်းချီဆရာ၊ လူနေအိမ်ကျောင်းမှ အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူဖြစ်ပြီး ခေတ်ပြိုင် ကနေဒါအနုပညာတွင် ထင်ရှားသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ သူသည် ဌာနေတိုင်းရင်းသား အနုပညာရှင်များအတွက် မပျင်းမရိ ထောက်ခံအားပေးမှုနှင့် ပညာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဦးဆောင်မှုဖြင့် လူသိများသည်။