အာကာသယာဉ်၏ သက်ရောက်မှုသည် ကမ္ဘာမြေအပေါ်ပိုင်းလေထုအပေါ် သိပ္ပံပညာရှင်များက ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။

ကမ္ဘာ့လေထုအပေါ်ပိုင်းရှိ ဒုံးပျံများနှင့် အာကာသယာဉ်များမှ ကြွင်းကျန်ခဲ့သော အပျက်အစီးများသည် ရာသီဥတုအပေါ် ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင်များက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Proceedings of the National Academy of Sciences တွင် ထုတ်ဝေသည့် မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ကမ္ဘာမြေ၏ စထရာတိုစဖီးယားရှိ အလူမီနီယမ်နှင့် ထူးခြားဆန်းပြားသော သတ္တုများ အများအပြားကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သုတေသီအဖွဲ့သည် အဆိုပါ ရှားပါးသတ္တုများကို ပြန်လည်ဝင်ရောက်စဉ်အတွင်း အာကာသယာဉ် မီးလောင်မှုမှ အစပြုကြောင်း ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ကြီးထွားလာနေသော အာကာသလုပ်ငန်းသည် ကမ္ဘာ၏ အပေါ်ပိုင်းလေထုအပေါ် မည်ကဲ့သို့ သက်ရောက်မှုရှိသည်နှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်မှုများ တိုးပွားစေသည်။

အဆိုပါ လေ့လာမှုတွင် လေထုအတွင်း လေထုအတွင်း လေထုအတွင်း လေထုညစ်ညမ်းမှုများကို စုဆောင်းရန် အကဲဆတ်သည့် ကိရိယာတစ်ခု တပ်ဆင်ထားသည့် အထူးသုတေသနလေယာဉ်ကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ စုဆောင်းရရှိထားသော အချက်အလက်များအရ လစ်သီယမ်၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီနှင့် ခဲ အပါအဝင် ဒြပ်စင် 20 ကျော်သည် အာကာသယာဉ်တွင် အသုံးပြုသည့် အချိုးအစားများနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း ညွှန်ပြခဲ့သည်။ ဤသတ္တုများကို အိုဇုန်းလွှာကို ကာကွယ်ရန် လိုအပ်သော ဆာလဖူရစ်အက်ဆစ် အမှုန်အမွှားများ၏ 10% ခန့်တွင် တွေ့ရှိရသည်။

ဒုံးပျံပစ်လွှတ်မှု အရေအတွက် တိုးလာခြင်းသည် စထရာတိုစဖီးယားတွင် ဤသတ္တုအမှုန်များ စုဆောင်းခြင်းကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါသည်။ 2022 ခုနှစ်တွင် စံချိန်တင် ဒုံးပျံပစ်လွှတ်မှု 180 ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီး အာကာသလုပ်ငန်းသည် ဂြိုလ်တုများနှင့် အာကာသယာဉ်များကို ဆက်လက်လွှတ်တင်နေသောကြောင့် အဆိုပါအရေအတွက် တိုးလာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ အထူးသဖြင့် နေမှ အန္တရာယ်ရှိသော ရောင်ခြည်များကို စုပ်ယူရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်သည့် အိုဇုန်းလွှာအပေါ် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ လူသားများ ပျံသန်းမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို နားလည်ရန် လိုအပ်ကြောင်း သုတေသီများက အလေးပေး ပြောကြားခဲ့သည်။

လေ့လာမှု၏ တွေ့ရှိချက်များသည် ကမ္ဘာ့လေထုအတွင်း ဖြစ်ပေါ်နေသော အပြောင်းအလဲများကို လေ့လာပြီး နားလည်သဘောပေါက်ရန် အရေးကြီးကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။ လူသားများ၏ သိမ်းပိုက်မှုနှင့် အာကာသဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ယခင်က ထင်ထားသည်ထက် ပိုသိသာသည်။ အာကာသစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကျိုးဆက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ နားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် လျော့ပါးသက်သာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ သုတေသနကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

Source: Proceedings of the National Academy of Sciences (လေ့လာမှု)