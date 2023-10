အာကာသခေတ်သည် ကမ္ဘာ့လေထုပေါ်တွင် ၎င်း၏အမှတ်အသားကို ချန်ထားခဲ့သည်။

By

Proceedings of the National Academy of Sciences တွင် မကြာသေးမီက ထုတ်ဝေခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ အာကာသခေတ်သည် ကမ္ဘာ၏လေထုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်နှင့် ဂြိုလ်တုလွှတ်တင်မှု အရေအတွက် တိုးမြင့်လာခြင်းနှင့် ပြန်လှည့်လာခြင်းတို့ကြောင့် သုတေသီများသည် လေထုအတွင်းရှိ aerosols တွင် သတ္တုပမာဏများစွာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသတ္တုပါဝင်မှုသည် လေထုဓာတုဗေဒကို ပြောင်းလဲစေပြီး အိုဇုန်းလွှာနှင့် ရာသီဥတုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

National Oceanic and Atmospheric Administration မှ Dan Murphy မှ ဦးဆောင်သော သုတေသနအဖွဲ့သည် အာကာသယာဉ် သတ္တုစပ်များတွင် အသုံးပြုသည့် အချိုးအစားများနှင့် ကိုက်ညီသော ဒြပ်စင် 20 ကျော်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အာကာသယာဉ်ပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုမှ လစ်သီယမ်၊ အလူမီနီယမ်၊ ကြေးနီနှင့် ခဲကဲ့သို့သော သတ္တုအချို့၏ ဒြပ်ထုသည် သဘာဝ စကြ၀ဠာဖုန်မှုန့်တွင် တွေ့ရှိရသည့် အဆိုပါသတ္တုများ၏ ပြင်းအားထက် များစွာကျော်လွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အံ့သြစရာကောင်းတာက အိုဇုန်းလွှာကို ကာကွယ်ပေးတဲ့ ဆာလဖျူရစ်အက်ဆစ် အမှုန်အမွှားတွေရဲ့ 10% နီးပါးမှာ အလူမီနီယမ်နဲ့ အခြားအာကာသယာဉ်သတ္တုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။

2030 တွင် ဂြိုဟ်တုပေါင်း 50,000 အထိ ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ခန့်မှန်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း စထရာတိုစဖရီရစ်ဆာလ်ဖူရစ်အက်ဆစ်အမှုန်များ၏ ထက်ဝက်အထိ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ခြင်းမှ သတ္တုများပါဝင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ လေထု၊ အိုဇုန်းလွှာနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သက်ရှိများအပေါ် သက်ရောက်မှုများကို မသိရသေးပါ။

စထရာတိုစဖီးယားကို လေ့လာခြင်းသည် လူသားများနေထိုင်ခြင်းမရှိသော ဒေသဖြစ်သောကြောင့် စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည်။ အမြင့်ဆုံး လေယာဉ်ခရီးစဉ်များသာ ဤဒေသကို အချိန်တိုအတွင်း ဝင်ရောက်ပါ။ သို့သော်လည်း NASA ၏ ဝေဟင်သိပ္ပံပရိုဂရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် သိပ္ပံပညာရှင်များသည် စထရာတိုစဖီးယား၏ နမူနာများကို စုဆောင်းရန်အတွက် သုတေသနလေယာဉ်များကို အသုံးပြုကြသည်။ နမူနာယူထားသောလေသည် လတ်ဆတ်ပြီး အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေရန် သေချာစေရန် တူရိယာများကို နှာခေါင်းပုံးတွင် ချိတ်ထားသည်။

စထရာတိုစဖီးယားသည် လေထု၏ တည်ငြိမ်ပြီး ငြိမ်သက်နေပုံရသော အလွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိ သက်ရှိများကို အန္တရာယ်ရှိသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်မှ ကာကွယ်ရန် အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အိုဇုန်းလွှာ၏ အိမ်ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အိုဇုန်းလွှာလွှာသည် ခြိမ်းခြောက်မှုခံနေရသော်လည်း ၎င်းကို ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်နှင့် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန် ညှိနှိုင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

အာကာသလွှတ်တင်ခြင်းနှင့် ပြန်လာမှု အရေအတွက် တိုးလာခြင်းသည် စထရာတိုစဖီးယားအတွင်းသို့ သတ္တုများ ပိုမိုရောက်ရှိစေခြင်းအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ ဒုံးပျံများလွှတ်တင်ပြီး ဂြိုလ်တုများ ဖြန့်ကျက်ချထားသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် သိပ္ပံပညာရှင်များ နားလည်ရန် ကြိုးစားဆဲနည်းလမ်းများဖြင့် လေထုကို ရိုက်ခတ်နိုင်သည့် အလားအလာရှိသည့် သတ္တုအမှုန်အမွှားများကို ချန်ထားခဲ့သည်။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် လေ့လာမှုသည် ကမ္ဘာ့လေထုပေါ်ရှိ အာကာသခေတ်၏ အကျိုးဆက်များကို ဆုံးဖြတ်ရန် နောက်ထပ်သုတေသနပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ အာကာသယာဉ်နှင့် ဂြိုဟ်တုများမှ သတ္တုများ တိုးပွားလာခြင်းသည် ရာသီဥတု၊ အိုဇုန်းလွှာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ အလုံးစုံ နေထိုင်နိုင်မှုတို့အတွက် သက်ရောက်မှုများ ရှိနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။

