Renaissance သရုပ်သကန်များ- ဂလက်ဆီများဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ် အလင်းဖြာခြင်း။

By

Maynooth University မှ ရူပဗေဒပညာရှင်များသည် Renaissance simulations ဟုခေါ်သော အဆန်းသစ်ဆုံးသော ကွန်ပြူတာ simulations အစုအဝေးကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပြီး အစောပိုင်းစကြဝဠာအတွင်း ဂလက်ဆီများဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ James Webb Space Telescope (JWST) မှ ပြုလုပ်သော စူးစမ်းလေ့လာမှုများနှင့် ကိုက်ညီသော အဆိုပါ simulation များသည် စကြာဝဠာ၏ မူလအစကို နားလည်ရန် အဖိုးတန်ကိရိယာတစ်ခု ပေးစွမ်းသည်။

JWST မှ ကနဦးတွေ့ရှိချက်များသည် အစောပိုင်း ဂလက်ဆီဖွဲ့စည်းမှုနှင့် လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအကြား ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကွဲလွဲမှုကို ဖော်ပြသည်။ တယ်လီစကုပ်မှတစ်ဆင့် အစောပိုင်း ဂလက်ဆီများကို သတိပြုမိသည်မှာ မျှော်လင့်ထားသည်ထက် ပိုမိုတောက်ပပြီး ကြီးမားလာကာ ရှိပြီးသား မော်ဒယ်များ၏ တိကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။

Maynooth မှ ဒေါက်တာ John Regan မှ ဦးဆောင်ပြီး US ရှိ Georgia Institute of Technology မှ သုတေသီများနှင့် ပူးပေါင်း၍ အဆိုပါ လေ့လာမှုအား Open Journal of Astrophysics တွင် ထုတ်ဝေခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့မှ တီထွင်ထားသော သရုပ်ဖော်မှုများသည် ပေါင်းစည်းပြီး အမှောင်ထု “halos” အဖြစ် ပေါင်းစပ်ကာ မိနစ်ပိုင်း “အမှောင်ထုများ” ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့် ခြေရာခံမှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကာ နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်ကြည့်နေသော ဂလက်ဆီများကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

သရုပ်ဖော်မှုများသည် စကြာဝဠာရူပဗေဒဆိုင်ရာ သီအိုရီပုံစံများဖြင့် ဤဂလက်ဆီများ၏ ညီညွတ်မှုကို အတည်ပြုရုံသာမက Population III ကြယ်များဟုသိကြသော စကြာဝဠာ၏ပထမဆုံးကြယ်များဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုလည်း ပေးစွမ်းသည်။ ဤကြယ်များသည် ယနေ့ခေတ် ကြယ်များထက် ပိုမိုကြီးမားပြီး တောက်ပနေမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။

Dr. Regan က "James Webb Space Telescope သည် အစောပိုင်းစကြဝဠာဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို တော်လှန်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်" ဟူသော အစောပိုင်းစကြာဝဠာအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုအပေါ် JWST ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်များဖြင့်၊ ၎င်းသည် ၎င်း၏လက်ရှိအသက်အရွယ်၏ 1% အောက်သာရှိသေးသည့် Big Bang ပြီးနောက် နှစ်သန်းပေါင်းရာနှင့်ချီမျှသာရှိသောကြောင့် ယခုအခါ စကြဝဠာကြီးကို လှမ်းကြည့်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။

Maynooth မှ Ph.D ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူ Joe McCaffrey မှ ဦးဆောင်ရေးသားသူ Joe McCaffrey သည် စကြဝဠာကြီး၏ ခမ်းနားသော ဇာတ်ကြောင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်စေရန် Simulations များ၏ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ သုတေသီများသည် အစောပိုင်းစကြာဝဠာအတွင်း ကြီးမားသောတွင်းနက်များ ကြီးထွားမှုကို စူးစမ်းလေ့လာရန်အတွက် အဆိုပါ simulation များကို အသုံးချရန် ရည်မှန်းထားသည်။

Renaissance သရုပ်ဖော်မှုများမှတဆင့်၊ ရူပဗေဒပညာရှင်များသည် ဂလက်ဆီဖွဲ့စည်းခြင်းဝန်းကျင်ရှိ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုများကို ဖော်ထုတ်ပြီး စကြာဝဠာ၏နို့စို့အရွယ်တွင် ပေါက်ဖွားလာသော ထူးခြားသောအဖြစ်အပျက်များကို အလင်းပေးစွမ်းနိုင်သော ချောက်ကမ်းပါးများတွင် ရှိနေကြသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

မေး- Renaissance simulations တွေက ဘာတွေလဲ။

Renaissance simulations များသည် Maynooth တက္ကသိုလ်မှ ရူပဗေဒပညာရှင်များမှ ဖန်တီးထားသော ဆန်းပြားသောကွန်ပြူတာ simulations များဖြစ်သည်။ ဤပုံသဏ္ဍာန်များသည် အစောပိုင်းစကြဝဠာရှိ ဂလက်ဆီများဖွဲ့စည်းပုံကို နားလည်ရန်နှင့် James Webb Space Telescope (JWST) မှ ပြုလုပ်ထားသော စူးစမ်းလေ့လာမှုများနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။

မေး- James Webb အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းရဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေက ဘာကိုဖော်ပြတာလဲ။

JWST လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည် အစောပိုင်း ဂလက်ဆီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လက်တွေ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအကြား ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ကွဲလွဲမှုကို အရိပ်အမြွက်ပြခဲ့သည်။ ပထမဆုံး ဂလက်ဆီများကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သော နဂါးငွေ့တန်းများသည် ခန့်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုတောက်ပပြီး ပိုမိုကြီးမားလာကာ ရှိပြီးသား မော်ဒယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။

Q: Simulation တွေက ဘယ်လိုထူးခြားလဲ။

သရုပ်ဖော်မှုများသည် စကြာဝဠာဗေဒဆိုင်ရာ ရူပဗေဒဆိုင်ရာ သီအိုရီပုံစံများဖြင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာထားသော ဂလက်ဆီများ၏ ညီညွတ်မှုကို အတည်ပြုသည်။ ၎င်းတို့သည် စကြဝဠာ၏ ပထမဆုံးကြယ်များဖြစ်သည့် Population III ကြယ်များဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်း ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေကာ ယနေ့ခေတ်ကြယ်များထက် ပိုမိုကြီးမားပြီး တောက်ပမည်ဟု ယူဆပါသည်။

မေး- ဘယ်သူက စာသင်တာလဲ။

လေ့လာမှုအား Maynooth တက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာ John Regan မှ ဦးဆောင်ပြီး US ရှိ Georgia Institute of Technology မှ သုတေသီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တွေ့ရှိချက်ကို Open Journal of Astrophysics တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။

မေး- သုတေသနမှာ James Webb Space Telescope က ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်ပါသလဲ။

James Webb အာကာသကြည့်မှန်ပြောင်းသည် အစောပိုင်းစကြာဝဠာဆိုင်ရာ ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို တော်လှန်ခဲ့သည်။ Big Bang ပြီးနောက် နှစ်သန်းပေါင်း ရာဂဏန်းမျှသာ ရှိသေးသောကြောင့် စကြဝဠာအတွင်းသို့ တစေ့တစောင်း လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်ကာ ပြင်းထန်သော ကြယ်ဖွဲ့စည်းမှုအချိန်နှင့် တွင်းနက်ကြီးများ ပေါ်ပေါက်လာမှုကို ထင်ရှားစေသည်။

မေး- ဒီနယ်ပယ်မှာ သုတေသနလုပ်ဖို့ ဘာတွေရှိလဲ။

သုတေသီများသည် အစောပိုင်းစကြဝဠာအတွင်း ကြီးမားသောတွင်းနက်များ ကြီးထွားလာမှုကို ထပ်မံစုံစမ်းရန် သရုပ်ဖော်မှုများကို အသုံးချရန် ရည်ရွယ်သည်။ JWST မှ ပြုလုပ်သော လေ့လာတွေ့ရှိချက်များသည် သီအိုရီဆိုင်ရာ မော်ဒယ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို လမ်းညွှန်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ စကြာဝဠာဇစ်မြစ်ကို ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နားလည်နိုင်စေရန် လမ်းခင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။