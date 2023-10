Fruit Flies တွင် ဆုလာဘ်ရှာသည့် အပြုအမူ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကို သော့ဖွင့်ခြင်း။

By

University of Oxford's Center for Neural Circuits and Behavior မှ ဇီဝဆေးသုတေသနအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် ဆုလာဘ်ရှာဖွေသောအပြုအမူများသည် ဦးနှောက်၏သဘာဝအန္တရာယ်-ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပုံကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ သစ်သီးယင်ကောင်များကို လေ့လာရာတွင် သုတေသီများသည် မှတ်ဉာဏ်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အပြုအမူပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု လူသိများသော သစ်သီးပျံဦးနှောက်၏ ကောင်းစွာလေ့လာထားသော မှိုခန္ဓာကိုယ်ကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။

Nature ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေသည့် ၎င်းတို့၏ အဆန်းကြယ်သော လေ့လာမှုတွင် သုတေသနအဖွဲ့သည် အသီးအနှံမှ ထုတ်လွှတ်သော အာရုံကြောများကို အတားအဆီးမဲ့ ဆုလာဘ်ရှာသည့် အပြုအမူများတွင် ၎င်းတို့၏ အခန်းကဏ္ဍကို စူးစမ်းလေ့လာရန် ဦးနှောက်ရှိ ဒိုပါမင်း ထုတ်လွှတ်သော အာရုံကြောများကို ခြယ်လှယ်ခဲ့သည်။ ယခင်က သုတေသနပြုချက်များအရ အဆိုပါ အာရုံကြောများသည် အပြုအမူ ပြုပြင်မွမ်းမံရာတွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဆုငွေနှင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို မနှစ်သက်သော အပြုအမူများတွင် ပါ၀င်သော သီးခြား အာရုံကြောများကို အတုအယောင် အသက်သွင်းခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် ယင်ကောင်များတွင် အတားအဆီးမဲ့ ဆုလာဘ်ရှာသည့် အပြုအမူများကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။

စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာက လေ့လာမှုက အသီးအနှံတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ သဘာဝအတိုင်း ဆုချတဲ့ ဒဏ်ပေးစနစ်ကိုလည်း ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ပါတယ်။ ခံစားချက်များကို ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိသော ဒိုပါမင်း အာရုံကြောအချို့သည် အပြစ်ပေးခံရခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် အာရုံကြောများ၏ လုပ်ဆောင်မှုကို အမှန်တကယ် ချို့ယွင်းစေသည်။ ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကြားမှ ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အမူအကျင့် ဆက်လက်တည်ရှိနေပုံကို အလင်းပြသည်။

ဆုငွေရှာသည့် အပြုအမူဆိုင်ရာ အခြေခံ ယန္တရားများကို နားလည်ခြင်းသည် လူနှင့် တိရစ္ဆာန်များတွင် ၎င်း၏ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ငွေကြေးအမြတ်အစွန်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းဥစ္စာသုံးစွဲမှုအတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးစေသောအပြုအမူများတွင် ပါဝင်ခြင်းကဲ့သို့သော လူသားဥပမာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မျိုးစိတ်များနှင့် ဤသုတေသန၏ဆက်စပ်မှုကို သရုပ်ပြသည်။ လူသားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ရှေးဦး ဦးနှောက်ရှိသည့် သစ်သီးယင်ကောင်များကို လေ့လာခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် ဆုလာဘ်ရှာဖွေသော အပြုအမူများကို အုပ်ချုပ်သည့် အခြေခံမူများကို အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းများ ရရှိနိုင်သည်။

ဤထူးခြားဆန်းသစ်သော သုတေသနသည် ဆုလာဘ်ရှာဖွေခြင်းနှင့် အန္တရာယ်-ရှောင်လွှဲခြင်းအပြုအမူများပါ၀င်သော အာရုံကြောဆားကစ်များအတွင်း ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာ နက်ရှိုင်းစွာ စူးစမ်းလေ့လာမည့် အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်နိုင်ခြေများကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။ ဤအာရုံကြောပတ်လမ်းများ၏ ရှုပ်ထွေးရှုပ်ထွေးမှုများကို ပုံဖော်ခြင်းဖြင့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် လူသားများတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူများကို လျော့ပါးစေရန် သို့မဟုတ် တားဆီးရန် ချဉ်းကပ်မှုအသစ်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

မေး- ဒိုပါမင်းထုတ်လွှတ်တဲ့ အာရုံကြောတွေက ဘာလဲ။

A- Dopamine-release neurons များသည် ပျော်ရွှင်မှု၊ လှုံ့ဆော်မှု၊ နှင့် ဆုလာဘ်တို့နှင့်ဆက်စပ်နေသော dopamine ကိုထုတ်လွှတ်သည့် ဦးနှောက်ဆဲလ်များဖြစ်သည်။

Q: မှိုကိုယ်ထည်ကဘာလဲ။

A- မှိုကိုယ်ထည်သည် မှတ်ဉာဏ်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အပြုအမူပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွင် ပါဝင်သည့် အသီးအနှံများ၏ ဦးနှောက်အတွင်းရှိ ဒေသတစ်ခုဖြစ်သည်။

မေး- ဆုလာဘ်ရှာတဲ့ အမူအကျင့်ကို နားလည်ဖို့ ယင်ကောင်တွေကို ဘာကြောင့် လေ့လာတာလဲ။

A- သစ်သီးယင်ကောင်များသည် ရိုးရှင်းသော ဦးနှောက်ရှိသောကြောင့် ၎င်းတို့အား ဆုလာဘ်ရှာဖွေခြင်းကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးသော အခြေခံမူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရန်အတွက် စံပြဖြစ်ပေသည်။

မေး- ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များကြားမှ ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့် အပြုအမူသည် မည်သို့ဆက်လက်တည်ရှိနေသနည်း။

A- ဆုပေးသည့် ခံစားချက်များအတွက် တာဝန်ရှိသော ဒိုပါမင်း အာရုံကြောအချို့သည် ပြစ်ဒဏ်ရှောင်ခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် အာရုံကြောများကို ထိခိုက်စေပြီး အတားအဆီးမဲ့ ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့် အပြုအမူများကို မောင်းနှင်ပေးကြောင်း လေ့လာမှုက ဖော်ပြသည်။

မေး- ဒီသုတေသနက လူသားတွေကို ဘယ်လိုအကျိုးပြုသလဲ။

A- ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူများပါ၀င်သည့် အာရုံကြောပတ်လမ်းကြောင်းများကို နားလည်ခြင်းဖြင့်၊ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် လူသားများတွင် အန္တရာယ်ရှိသော ဆုလာဘ်ရှာဖွေသည့်အပြုအမူများကို တားဆီးခြင်း သို့မဟုတ် လျော့ပါးစေခြင်းဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းဉာဏ်များရရှိနိုင်ပါသည်။