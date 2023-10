ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုသည် လင်းနို့များ၏ ထူးကဲသော သက်တမ်းကို ခြိမ်းခြောက်နေကြောင်း လေ့လာမှုအရ သိရသည်။

By

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုအရ လင်းနို့များ၏ သက်တမ်းသည် ကမ္ဘာ့အပူချိန် မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် အန္တရာယ်ရှိနိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ University College Dublin နှင့် University of Bristol တို့မှ သိပ္ပံပညာရှင်များက ပြုလုပ်သော သုတေသနသည် တောရိုင်းမြင်းခွာလင်းနို့အုပ်စု၏ ဆောင်းခိုသည့် သံသရာကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။

လင်းနို့များ၏ hibernation ကာလအတွင်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများသည် ၎င်းတို့၏ အသက်တာရှည်မှုအတွက် တာဝန်ရှိသော မော်လီကျူးယန္တရားအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း သုတေသီများက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ခရိုမိုဆုန်း၏အဆုံးများကိုကာကွယ်ပေးသည့် DNA ၏အပိုင်းအစဖြစ်သည့် Telomeres သည် ဆဲလ်တစ်ခုကွဲသွားတိုင်း အတိုချုံ့သည်။ ဤအတိုကောက်ဖြစ်စဉ်သည် အိုမင်းခြင်းနှင့် အိုမင်းခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် ဆက်နွယ်နေသည်။

ပူနွေးသော အခြေအနေများကြောင့် ဆောင်းခိုရာမှ မကြာခဏ ထွက်လာသော လင်းနို့များသည် ယခင်ဆောင်းရာသီများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပိုတိုတောင်းသော telomeres ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ University College Dublin မှ ပရော်ဖက်ဆာ Emma Teeling က ဤတွေ့ရှိချက်များအပေါ် စိုးရိမ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အပူချိန်များ မြင့်တက်လာခြင်းသည် တောလင်းနို့များတွင် ဆောင်းခိုခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ကန့်သတ်နိုင်သည်ဟု ဖော်ပြခဲ့သည်။

လေ့လာမှု၏ ဦးဆောင်ရေးသားသူ ဒေါက်တာ Megan Power သည် ဆောင်းတွင်းသုံးမျိုးတွင် မြင်းခွာလင်းနို့ အကောင် 200 ကျော်ကို တယ်လိုမီရက်စ်တွင် ဆောင်းခိုခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ဆန်းစစ်လေ့လာခဲ့သည်။ ဆောင်းခိုရာသီတွင် ဆောင်းခိုရာသီအတွင်း တိုတောင်းခြင်းထက် telomeres များ တိုးလာခြင်းဖြင့် ဆောင်းခိုခြင်းသည် ပြန်လည်နုပျိုခြင်းပုံစံအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကြောင်း သုတေသနပြုချက်များအရ သိရသည်။ ဤတိုးချဲ့မှုသည် telomeric DNA ကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲ သူ့ကိုယ်သူ ပုံတူပွားစေနိုင်သည့် အင်ဇိုင်း telomerase ၏ဖော်ပြမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။

လေ့လာမှု၏ တွေ့ရှိချက်များသည် လင်းနို့များ၏ တာရှည်ခံသဘာဝအပေါ် ပြောင်းလဲလာသော ရာသီဥတုအခြေအနေများ၏ အလားအလာများကို အလေးပေးဖော်ပြသည်။ လင်းနို့များကဲ့သို့သော မျိုးပွားမှုနှုန်း ရှည်လျားပြီး မျိုးပွားမှုနှုန်း နှေးကွေးသော မျိုးစိတ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင် ပြောင်းလဲမှုများကို အထူး ခံနိုင်ရည်ရှိကြသည်။ သုတေသီများသည် လင်းနို့များ၏ သက်ရောက်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး လျင်မြန်သော ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် အရေးကြီးကြောင်း သုတေသီများက အလေးပေးဖော်ပြသည်။

ဆောင်းခိုနေစဉ်အတွင်း telomeres တိုးချဲ့မှုတွင် telomerase ၏အခန်းကဏ္ဍကို ရှာဖွေရန် နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု လိုအပ်ပါသည်။ လေ့လာမှုသည် လင်းနို့များ၏ ဂေဟစနစ်နှင့် ဂေဟစနစ်အပေါ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး ယင်းထူးခြားသော သတ္တဝါများကို ကာကွယ်ရန် ဆက်လက်သုတေသနနှင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများ လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြသည်။

