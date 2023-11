ဒေသခံဒဏ္ဍာရီကို ဂုဏ်ပြုရန်အတွက် Nossal အထက်တန်းကျောင်းတွင် ရုပ်တုအသစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။

By

Berwick ရှိ Nossal အထက်တန်းကျောင်းသည် Sir Gustav Nossal AC ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ထင်ရှားသော အသက်အရွယ် ကြေးရုပ်တုတစ်ခုကို မကြာသေးမီက ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ နိုင်ငံတကာမှ ကျော်ကြားသော ပန်းပုဆရာ Gillie နှင့် Marc တို့က ဖန်တီးထားသောကြောင့် ဤကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ရုပ်တုသည် Sir Nossal ၏ ထူးထူးခြားခြား သိပ္ပံနည်းကျ အောင်မြင်မှုများ၊ ကျောင်းအတွက် တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပံ့ပိုးကူညီမှု၊ ချဉ်းကပ်ရလွယ်ကူသော သဘာဝနှင့် ဖော်ရွေသော သဘာဝကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။

နိုဝင်ဘာလ 20 ရက်နေ့တွင် ကျောင်းအသိုင်းအ၀ိုင်းသည် Sir Nossal ၏တည်မြဲသောအမွေအနှစ်ကို အထိမ်းအမှတ်ပြု၍ ရုပ်ထုကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းကို သက်သေခံရန် စုဝေးခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းကောင်စီဥက္ကဌ ဒေါက်တာ John Inns က 2019 ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော ကျောင်း၏ 10 နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်နေ့နှင့် တိုက်ဆိုင်သော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် နှစ်အတော်ကြာ ဂရုတစိုက် စီစဉ်ပြင်ဆင်ပြီးနောက် နောက်ဆုံးတွင် ရုပ်တုကြီး အသက်ဝင်လာသည်ကို တွေ့မြင်ရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ 2020 ခုနှစ်။

Nossal အထက်တန်းကျောင်း တည်ထောင်သူ ကျောင်းအုပ်ကြီး Roger Page က ရုပ်တု၏ အရေးပါမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူ၏ အတွေးအမြင်များကို မျှဝေခဲ့သည်။ ကျောင်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း Sir Nossal ၏ အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကို မီးမောင်းထိုးပြရင်း၊ Page သည် ရုပ်တုသည် ၎င်းတို့၏ချိတ်ဆက်မှုအတွက် သင့်လျော်သောဂုဏ်ပြုမှုတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု ၎င်း၏မျှော်လင့်ချက်ကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ Sir Nossal သည် ကျောင်းသား၊ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဧည့်သည်များနှင့် အပြန်အလှန် ဆက်ဆံရန် အချိန်ယူ၍ ကျောင်းသို့ မကြာခဏ လာရောက်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤမြတ်နိုးဖွယ်ရာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေး၏သင်္ကေတအနေဖြင့်၊ Sir Nossal ထိုင်နေသည့် ကြေးရုပ်တုကို ကျောင်းရှေ့ဝင်ပေါက်တွင် ထင်ရှားစွာပြသမည်ဖြစ်သည်။

၎င်း၏ဒေသခံအသိအမှတ်ပြုမှုအပြင်၊ Sir Gustav Nossal သည် နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံတကာမှ ကျော်ကြားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။ 2000 ခုနှစ်တွင် Australian of the Year ဆုကို Sir Nossal က သြစတြေးလျနှင့် ကမ္ဘာ့အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင် ဖျောက်ဖျက်၍မရသော အမှတ်အသားတစ်ခု ချန်ထားခဲ့သည်။ ခုခံအား ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်တွင် သူ၏ အထွတ်အထိပ် အလုပ်များ နှင့်အတူ လူသားချင်း စာနာ ထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှု မြောက်မြားစွာကိုလည်း သူကိုယ်တိုင် မြှုပ်နှံထားသည်။ သူ၏ ထင်ရှားသော အောင်မြင်မှုများမှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွင် ကာကွယ်ဆေးနှင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်ကို ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Bill and Melinda Gates Foundation ၏ ကာကွယ်ဆေးအစီအစဉ်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။

Sir Nossal သည် 1931 ခုနှစ်တွင် သြစတြီးယားတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး ငယ်ရွယ်စဉ်တွင် သြစတြေးလျသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဘာသာစကားအခက်အခဲကို ကျော်လွှားပြီး ပညာရေးတွင် ထူးချွန်ကာ ကျောင်းတွင် ထိပ်တန်းကျောင်းသားဖြစ်လာကာ နောက်ဆုံးတွင် University of Sydney မှ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၊ Sir Nossal သည် သူ၏ Ph.D. Melbourne တက္ကသိုလ်မှာ။ သူ၏ ထင်ရှားကျော်ကြားသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်သည် သူ့ကို မဲလ်ဘုန်း၏ ကျော်ကြားသော Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research (WEHI) သို့ 1965 မှ 1996 အထိ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။

Sir Nossal က ကျောင်းတွင် သူ၏ ဆက်လက်လွှမ်းမိုးမှုနှင့်အတူ ရုပ်တုသည် အနာဂတ်မျိုးဆက်များ ၎င်းတို့၏အိပ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် လှုံ့ဆော်ပေးမည်ဟု ၎င်း၏မျှော်လင့်ချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သြစတြေးလျသည် အခွင့်အလမ်းကောင်းများရရှိသည့် နိုင်ငံဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်များအား သတိပေးခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ရှေ့တွင် ရပ်တည်ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် ဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Sir Gustav Nossal က Nossal အထက်တန်းကျောင်းမှာ သူတို့ရဲ့အချိန်တွေကို မြတ်နိုးစိတ်နဲ့ အမှတ်ရနေဖို့ လူတိုင်းကို တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။

ကျောင်းအသိုင်းအဝိုင်း၏ အလှူငွေများနှင့် PSW Uniforms နှင့် Edunet Computers ကဲ့သို့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေးသွင်းသူများထံမှ ရက်ရောစွာ လှူဒါန်းမှုများနှင့် Sir Gustav Nossal ၏ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော ပံ့ပိုးမှုများကို အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် WEHI မှ များပြားလှသော လှူဒါန်းမှုဖြင့် ရုပ်တုကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းကိုယ်တိုင်။

-

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Sir Gustav Nossal က ဘယ်သူလဲ။

Sir Gustav Nossal သည် သြစတြီးယားနွယ်ဖွား သြစတြေးလျ သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်ပြီး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ သူသည် immunology နယ်ပယ်တွင်သူ၏အလုပ်အတွက်ကျော်ကြားပြီးဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနအတွက်တကမ္ဘာလုံးတွင်သိသာထင်ရှားသောပံ့ပိုးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Sir Nossal သည် 2000 ခုနှစ်တွင် Australian of the Year Award ကိုရရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့နှင့် Bill and Melinda Gates Foundation's Vaccine Program ကဲ့သို့သော လေးစားထိုက်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ခေါင်းဆောင်ရာထူးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။

Nossal အထက်တန်းကျောင်းမှာ ရုပ်တုကို ဘာကြောင့် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့တာလဲ။

Sir Gustav Nossal ၏အောင်မြင်မှုများ၊ ကျောင်းအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းသူ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်သူ၏ချဉ်းကပ်ရလွယ်ကူသောသဘောသဘာဝကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက် Nossal အထက်တန်းကျောင်းတွင်ကြေးရုပ်တုကိုပြသခဲ့သည်။ ထိုရုပ်တုသည် ကျောင်းသားများနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် လှုံ့ဆော်မှုရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ် သူ၏ သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးကူညီမှုများနှင့် သူ၏ လက်ရှိသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ရုပ်တုကို ဘယ်သူဖန်တီးတာလဲ။

အဆိုပါ ရုပ်တုအား နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ပန်းပုဆရာ Gillie နှင့် Marc တို့က ထုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ထူးခြားသော စွမ်းရည်နှင့် ထင်ရှားသော ရုပ်ပုံများ၏ အနှစ်သာရနှင့် အောင်မြင်မှုများကို ဖမ်းယူနိုင်သောကြောင့် လူသိများသည်။