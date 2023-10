စွမ်းအင်အသစ်အရင်းအမြစ်- မော်လီကျူးရွေ့လျားမှုမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရိတ်သိမ်းခြင်း။

By

မော်လီကျူးများ၏ ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် အလားအလာရှိသော နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုကို သိပ္ပံပညာရှင်များက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လှိုင်းစွမ်းအင်နည်းပညာသည် ထိရောက်သော ဓာတ်အားထုတ်လုပ်သည့်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း၊ ကျန်ရှိသည့် မော်လီကျူးများပင်လျှင် အသုံးချနိုင်သော မွေးရာပါစွမ်းအင်များပါရှိကြောင်း သုတေသီများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။

APL Materials တွင် ထုတ်ဝေသည့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင် သုတေသီများသည် အရည်ထဲတွင် မော်လီကျူးများ၏ သဘာဝအတိုင်း ရွေ့လျားမှုမှ စွမ်းအင်ကို ဖမ်းယူသည့် မော်လီကျူးစွမ်းအင် ရိတ်သိမ်းသည့် ကိရိယာကို စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ အရည်တွင် ပီဇိုလျှပ်စစ်ပစ္စည်း၏ နာနိုအာရွေများကို နစ်မြှုပ်ခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် အရည်၏ရွေ့လျားမှုကို တည်ငြိမ်သောလျှပ်စီးကြောင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့သည်။ ဤအောင်မြင်မှုသည် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ရှိ လေနှင့် အရည်များစွာကိုပေး၍ သိသိသာသာ စွမ်းအင်ပမာဏကို ထုတ်လွှတ်နိုင်သည့် အလားအလာရှိသည်။

စက်ပစ္စည်းသည် ရွေ့လျားမှုကို တွေ့ကြုံရသည့်အခါ လျှပ်စစ်အလားအလာကို ထုတ်ပေးသည့် ဇင့်အောက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုထားသည်။ သုတေသီများသည် ဇင့်အောက်ဆိုဒ်ကြိုးများ၏ ရွေ့လျားမှုကို ပင်လယ်ရေမှော်များ နှင့် နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ကြသည်။ ဤစက်ပစ္စည်း၏ အားသာချက်မှာ မည်သည့် ပြင်ပအင်အားစုများကိုမျှ အားမကိုးဘဲ ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်း သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်ရင်းမြစ် ဖြစ်လာစေခြင်း ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သမားရိုးကျ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ကွဲပြားသည့် အရည်များ၏ မော်လီကျူး အပူရွေ့လျားမှုမှတစ်ဆင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ထုတ်ပေးနိုင်ခြေကို ပွင့်စေပါသည်။

ဒီနည်းပညာအတွက် Application တွေက ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ အစားထိုးနိုင်သော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများကဲ့သို့သော နာနိုနည်းပညာများကို အားဖြည့်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ စက်အား ကီလိုဝပ်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် full-size generator များအထိ ချဲ့နိုင်သည်။ သုတေသီများသည် မတူညီသော အရည်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် piezoelectric ပစ္စည်းများနှင့် စက်ပစ္စည်းဗိသုကာအသစ်များကို စမ်းသပ်ခြင်းဖြင့် စက်ပစ္စည်း၏ စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆကို မြှင့်တင်ရန် လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။

ဤထူးခြားသော သုတေသနပြုချက်သည် လေ၊ ရေအားလျှပ်စစ် သို့မဟုတ် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကဲ့သို့သော သမားရိုးကျ ပြင်ပအရင်းအမြစ်များအပေါ် မမူတည်ဘဲ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လမ်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ မော်လီကျူးများ၏ မွေးရာပါ စွမ်းအင်ကို အသုံးချနိုင်မှုသည် အနာဂတ်တွင် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး သန့်ရှင်းသော စွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်များအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။

