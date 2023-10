ဂရင်းလန်းရေခဲလွှာသည် ယခင်ထင်ထားသည်ထက် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

မကြာသေးမီက ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် လေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ ဂရင်းလန်းရေခဲလွှာသည် ယခင်ယုံကြည်ထားသည်ထက် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ သုတေသီများက ရေခဲလွှာသည် လူတို့၏ ပူနွေးလာမှုကို နှေးကွေးစွာ တုံ့ပြန်ပြီး ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ဖြတ်တောက်ကာ လာမည့်ရာစုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း အရည်ပျော်ခြင်းမှ တားဆီးနိုင်သည်ဟု သုတေသီများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။

Potsdam Institute for Climate Impact Research and the Arctic University of Norway မှ သုတေသီများက ပြုလုပ်သော အဆိုပါ လေ့လာမှုတွင် ရေခဲလွှာပေါ်ရှိ မတူညီသော အပူချိန် အခြေအနေများ၏ အလားအလာများကို အတုယူရန် ကွန်ပျူတာ မော်ဒယ်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အရေးကြီးသော အပူချိန် သတ်မှတ်ချက်ကို ယာယီကျော်သွားလျှင်ပင် နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ၍ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာမည့် အတက်အဆင်းအမှတ်ကို တားဆီးရန် ဖြစ်နိုင်ချေ ရှိဆဲဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့က သုံးသပ်ခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို ဖြေလျှော့သင့်သည်ဟု သုတေသီများက အလေးပေးပြောဆိုသည်။ ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေးနှင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည် အရေးကြီးပြီး အရေးတကြီး ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ၎င်းတို့က ဆိုသည်။ လေ့လာမှုသည် ရေခဲလွှာများ ထပ်မံ အရည်ပျော်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် စက်မှုမခေတ်မီ အဆင့်များထက် 1.5 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် မပိုသော ကမ္ဘာ့အပူချိန်ကို တည်ငြိမ်စေရန် အရေးကြီးကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။

ဂရင်းလန်းရေခဲလွှာသည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျွန်း၏ 80% ခန့်ကို ဖုံးလွှမ်းနေပြီး လက်ရှိတွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ လုံးဝအရည်ပျော်သွားပါက ကမ္ဘာ့ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်သည် ၂၄ ပေခန့် မြင့်တက်လာမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ကမ်းရိုးတန်းမြို့များအတွက် ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ ဖြစ်ပေါ်စေမည်ဖြစ်သည်။

ဤလေ့လာမှုသည် ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရန် ချက်ခြင်းလုပ်ဆောင်ပါက ရေခဲလွှာပြိုကျမှုနှင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် ရုတ်ချည်းမြင့်တက်မှု အဆိုးဆုံးအခြေအနေများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော် ရာစုနှစ်အနည်းငယ်ကျော် နှောင့်နှေးခြင်းသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာနိုင်သောကြောင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေးအချိန်သည် အရေးကြီးပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ဂရင်းလန်းရေခဲလွှာသည် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်သည်ဟု လေ့လာမှုက အကြံပြုထားသော်လည်း ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် ရေခဲလွှာများ အရည်ပျော်မှုအန္တရာယ်များကို လျှော့ချရန် အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြသည်။

