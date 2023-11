Io ၏ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်

By

NASA's Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, the University of Arizona နှင့် Arizona State University တို့မှ သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် ဂျူပီတာ၏ လများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သော Io ၏ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကို အလင်းပေးခဲ့ပါသည်။ Juno အာကာသယာဉ်ပေါ်ရှိ အာရုံခံကိရိယာများမှရရှိသော အပူထုတ်လွှတ်မှုဒေတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် Io မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြင်ကွင်းကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ကြသည်။

ယခင် သုတေသနပြုချက်များအရ Io သည် နေအဖွဲ့အစည်းအတွင်း မီးတောင်အတက်ကြွဆုံးအရာဝတ္ထုဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်သည် calderas နှင့် သွန်းသောကျောက်မြစ်များဖုံးလွှမ်းထားသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဤပြင်းထန်သော မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု၏ အရင်းအမြစ်ကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်မှာ ကြာပါပြီ။ ဂျူပီတာ၏ ဆွဲငင်အားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒီရေအပူသည် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကို လောင်ကျွမ်းစေရန် လိုအပ်သော အပူကို ထုတ်ပေးရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ပျံ့နှံ့နေသော ယူဆချက်က အကြံပြုထားသည်။ သို့သော်လည်း ဤအပူသည် Io အတွင်းနက်ရှိုင်းမှ ဆင်းသက်လာခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏ မျက်နှာပြင်နှင့် ပိုနီးကပ်ခြင်း ရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများ ရှိခဲ့သည်။

လေ့လာမှုအသစ်သည် နောက်ဆုံးယူဆချက်အား ထောက်ခံသည့် ခိုင်လုံသောအထောက်အထားများ ပေးဆောင်သည်။ Io သည် ၎င်း၏အောက်လတ္တီတွဒ်များတစ်လျှောက် မြင့်မားသောလတ္တီတွဒ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Io သည် အပူဓာတ် 60% ပိုထုတ်သည်ကို သုတေသီများက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်သည် မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုအတွက် တာဝန်ရှိသော အပူသည် လ၏မျက်နှာပြင်အောက်၌ စုစည်းနေကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။ သုတေသီများက အိုင်အိုတွင် ပျော့ပျောင်းသော အပေါ်ယံအင်္ကျီ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အပေါ်ယံလွှာအောက်ရှိ သွန်းသော သမုဒ္ဒရာများပင် ရှိနေနိုင်သည်ဟု သုတေသီများက အဆိုပြုသည်။

သုတေသနအဖွဲ့မှ ဖန်တီးထားသော Io မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမြင်သည် မီးတောင်ဟော့စပေါ့ ၂၆၆ ခုကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပေါ် အခြေခံထားသည်။ ဤပြည့်စုံသော အပူမြေပုံသည် လကမ္ဘာအနှံ့ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု၏ ဖြန့်ဖြူးမှုနှင့် ပြင်းထန်မှုကို တန်ဖိုးရှိသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ယခင်သုတေသနတွင် အာရုံစိုက်မှုအနည်းငယ်ရရှိခဲ့သော Io ၏ဝင်ရိုးစွန်းများကို လေ့လာခြင်း၏ အရေးပါမှုကိုလည်း မီးမောင်းထိုးပြသည်။

အိုင်အိုမီးတောင်၏ ဒိုင်းနမစ်များကို နားလည်ခြင်းသည် ဂြိုလ်ဘူမိဗေဒ၏ နက်နဲသောအရာများနှင့် ကောင်းကင်ကိုယ်ထည်များကို ပုံသွင်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများသည် Io ၏ ဆန်းကြယ်သော မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုအတွက် ပိုမိုအသေးစိတ်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါတွေ့ရှိချက်များအပေါ်တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ်တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Io မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုအတွက် အဓိကအပူကဘာလဲ။

အိုင်အိုမီးတောင် လှုပ်ရှားမှုအတွက် အဓိက အပူသည် ဂျူပီတာ၏ ဆွဲငင်အားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဒီရေအပူဟု ယူဆရသည်။ အိုင်အိုနှင့် ဂျူပီတာကြား အကွာအဝေးတွင် အပြောင်းအလဲများသည် လ၏ ကျောက်ဆောင်ပစ္စည်းများအတွင်း ပွတ်တိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ကာ အပူကို ထုတ်ပေးသည်။

Io ၏ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုအတွက် အပူသည် မည်သည့်နေရာတွင် တည်ရှိသနည်း။

သုတေသနအသစ်က Io မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုအတွက် တာဝန်ရှိသော အပူသည် အထူးသဖြင့် ၎င်း၏အောက်လတ္တီတွဒ်တစ်လျှောက်တွင် လ၏မျက်နှာပြင်အောက်၌ စုစည်းနေကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ ဤရှာဖွေတွေ့ရှိချက်သည် ပျော့ပျောင်းသော အပေါ်ပိုင်းအင်္ကျီ သို့မဟုတ် အိုင်အို၏ အပေါ်ယံလွှာအောက်ရှိ သွန်းသော သမုဒ္ဒရာများပင် ဖြစ်နိုင်ချေကို ညွှန်ပြသည်။

အိုင်အိုမီးတောင် လှုပ်ရှားမှုအပေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ရှုမြင်ပုံကို မည်သို့ဖန်တီးခဲ့သနည်း။

Juno အာကာသယာဉ်ပေါ်ရှိ အာရုံခံကိရိယာများမှရရှိသော အပူထုတ်လွှတ်မှုဒေတာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် Io ၏ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြင်ကွင်းကို ဖန်တီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သုတေသီများသည် ဂျူနို၏ ပတ်လမ်းမှ ဂျူပီတာ၏ ဝင်ရိုးစွန်းများ ပတ်လမ်းမှ အချက်အလက်အသစ်များနှင့် အိုင်အိုတစ်ဝှမ်းရှိ မီးတောင် ၂၆၆ လုံးကို မြေပုံဆွဲရန် ယခင်ဒေတာများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

Io ၏ အစွန်းအထင်းများကို လေ့လာခြင်းသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးကြီးသနည်း။

Io ၏ ဝင်ရိုးစွန်းများကို လေ့လာခြင်းသည် လပေါ်ရှိ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှု၏ ပျံ့နှံ့မှုနှင့် ပြင်းထန်မှုကို နားလည်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ယခင်သုတေသနများသည် Io ၏ အီကွေတာအပေါ် အဓိကအာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ဝင်ရိုးစွန်းများအကြောင်းကို မသိရှိခဲ့ကြပါ။ လေ့လာမှုအသစ်သည် Io ၏ မီးတောင်ဖြစ်စဉ်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နားလည်မှုရရှိရန် ဝင်ရိုးစွန်းဒေသများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လိုအပ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။

source: Phys.org