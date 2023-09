ရုပ်ကြွင်းအင်းဆက်ပိုးမွှားများကို စမ်းသပ်မှုများသည် စစ်မှန်သောအရောင်များပေါ်တွင် အလင်းလင်းစေသည်။

By

Nanjing University၊ Chinese Academy of Sciences နှင့် University College Cork တို့မှ သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် ရုပ်ကြွင်းအင်းဆက်အချို့တွင် အရောင်အသွေးကို ခန့်မှန်းနိုင်စေမည့် နည်းပညာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ပယင်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားသော အရာများ မပါဝင်ဘဲ ရုပ်ကြွင်း အင်းဆက်များ၏ အရောင်အမှန်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ခက်ခဲကြောင်း ယခင်လေ့လာမှုများက ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဤကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် monochromatic ဖြစ်ပြီး မီးခိုးရောင်အဆင်းများတွင် ထူးခြားသောပုံစံများ ပါဝင်သည်။ Proceedings of the Royal Society B တွင်ထုတ်ဝေသည့် ၎င်းတို့၏ လတ်တလောလေ့လာမှုတွင်၊ အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ချဉ်းကပ်ပုံနှင့် တွေ့ရှိချက်များကို ဖော်ပြသည်။

အရောင်ပုံစံများကို ခန့်မှန်းရန်၊ သုတေသီများသည် ယခင်က ရရှိခဲ့သော ရုပ်ကြွင်းနမူနာများနှင့် ပုံစံတူ ခေတ်မီအင်းဆက်များကို နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါ ခေတ်မီ အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို အလူမီနီယမ်သတ္တုပြားဖြင့် ထုပ်ပိုးထားပြီး အပူချိန် 200° မှ 500°C အတွင်း ဖုတ်ခြင်းဖြင့် ပုံတူရုပ်ကြွင်းများကို ပြုလုပ်ထားသည်။ ထို့နောက် အဖွဲ့သည် နမူနာများကို စကင်န်ဖတ်ထားသော အီလက်ထရွန်အဏုကြည့်မှန်ဘီလူးဖြင့် စစ်ဆေးကာ ၎င်းတို့ကို ရုပ်ကြွင်းနမူနာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။

ဖုတ်ထားသောနမူနာများပေါ်ရှိ အမဲရောင်အကွက်များသည် မယ်လနင်ဓာတ်ကြွယ်ဝသော exoskeleton ၏နေရာများနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း တွေ့ရှိချက်များက ဖော်ပြသည်။ ဤအမဲစက်များသည် အပူဒဏ်ကို ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ပြိုကွဲပျက်စီးမှုကိုလည်း ပိုမိုခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ယင်းက ရုပ်ကြွင်းအင်းဆက်ပိုးမွှားများရှိ မည်းမှောင်သောနေရာများသည် မယ်လနင်ပါဝင်မှုပိုများသည့် ရှေးခေတ်သတ္တဝါများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်ဟု ညွှန်ပြနေသည်။ ထို့ကြောင့် ဤပိုမှောင်သောနေရာများသည် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းများ၏ အရောင်အသွေးကို ခန့်မှန်းရန် သဲလွန်စများ ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

အင်းဆက်ပိုးမွှားများကို အပူပေးခြင်းသည် ကွဲပြားသောပုံစံသို့မကူးပြောင်းမီ ၎င်းတို့လုံးဝမည်းသွားသည့် ကြားခံအဆင့်ဖြစ်စေကြောင်း အဖွဲ့မှလည်း လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကဲ့သို့ စမ်းသပ်မှုများသည် ရုပ်ကြွင်းအင်းဆက်များ၏ အရောင်အသွေးကို ခန့်မှန်းခြင်းအတွက် သုတေသနအသစ်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စေနိုင်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ဤလေ့လာမှုသည် ရုပ်ကြွင်းအင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏ အရောင်ပုံစံများကို ခန့်မှန်းခြင်းအတွက် နည်းပညာအသစ်ကို သရုပ်ပြသသည်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းနမူနာများနှင့် အတုလုပ်ထားသော ရုပ်ကြွင်းနမူနာများနှင့် အတုလုပ်ထားသော ခေတ်မီအင်းဆက်ပိုးမွှားများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် သုတေသီများသည် မယ်လနင်ပါဝင်မှုပိုများသော ရှေးဟောင်းသတ္တဝါများ၏ အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ဆက်စပ်နိုင်ဖွယ်ရှိသည့် မှောင်မိုက်သောနေရာများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ဤနည်းပညာသည် ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း အင်းဆက်ပိုးမွှားများ၏ အရောင်အသွေးကို လေ့လာခြင်းအတွက် လမ်းကြောင်းအသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။

အရင်းအမြစ်- Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333