CubeSats ၏ ခရီးစဉ်- ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်သိမ်ပေါ်တွင် ဆင်းသက်ရန်အတွက် စမ်းသပ်ထားသော ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်း

ယခုမှစ၍ တစ်နှစ်အတွင်း ဥရောပအာကာသအေဂျင်စီ (ESA) သည် ဂြိုဟ်သိမ် Didymos ကို စူးစမ်းလေ့လာရန် ဒုတိယမြောက် လူသားအာကာသယာဉ်ဖြစ်သည့် Hera မစ်ရှင်ကို လွှတ်တင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ NASA ၏ DART မစ်ရှင်သည် ယခင်က Didymos ၏လကလေး Dimorphos ထဲသို့ ပျက်ကျခဲ့သော်လည်း Hera သည် ကျန်ရစ်ခဲ့သော မီးတောင်ထိပ်ကို စူးစမ်းလေ့လာရန်နှင့် ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အလင်းပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ထားသည်။

ESA ၏ Planetary Defense ပရိုဂရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ Hera ၏ အဓိကတာဝန်မှာ Dimorphos နှင့် Didymos ပေါ်ရှိ DART မစ်ရှင်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာရန်ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်များအား ကမ္ဘာမြေသို့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားအန္တရာယ်များကို တားဆီးခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် သိပ္ပံပညာရှင်များအား ကူညီပေးခြင်း။ ထို့အပြင်၊ Hera သည် Robust Ballistic Landings ဟုလူသိများသော ထူးခြားသောဆင်းသက်သည့်နည်းလမ်းကို မိတ်ဆက်ပေးသည့် နည်းပညာသရုပ်ပြမစ်ရှင်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ဆွဲငင်အားအနည်းဆုံးဖြင့် လှည့်ပတ်နေသောဂြိုဟ်သိမ်တစ်ခုပေါ်သို့ ဆင်းသက်ခြင်းသည် စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 12 ကီလိုဂရမ်အလေးချိန်ရှိသော CubeSats၊ Milani နှင့် Juventus တို့သည် Hera နှင့် အတူ ဒွိဂြိုလ်ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများကို လေ့လာနိုင်စေရန် ၎င်းတို့၏တူရိယာများကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိရိယာများတွင် spectrometer တစ်ခု၊ မတည်ငြိမ်မှုများနှင့် အော်ဂဲနစ်များကို ထောက်လှမ်းရန် သာမိုဂြိုလ်မီတာ၊ Dimorphos ၏အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကို စစ်ဆေးရန်အတွက် ရေဒါတစ်ခုနှင့် gravimeter တစ်ခုတို့ ပါဝင်သည်။ ကင်မရာများ နှင့် ရေဒီယို ကိရိယာ တန်ဆာပလာ များသည် ခြောက်လခန့် ကြာမြင့်မည့် စာမေးပွဲ လုပ်ငန်းစဉ် တွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေမည် ဖြစ်သည်။

၎င်းတို့၏မစ်ရှင်အပြီးတွင်၊ Milani နှင့် Juventus တို့သည် Dimorphos သို့ဆင်းသက်ရန်ကြိုးစားရန်စီစဉ်ထားသည်။ Glasgow တက္ကသိုလ်မှ ဦးဆောင်စာရေးဆရာ Iosto Fodde မှ မကြာသေးမီက စာတမ်းတွင် "Binary Asteroid of the Secondary on the Robust Ballistic Landings of Robust Ballistic Landings" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် CubeSats သည် အောင်မြင်စွာဆင်းသက်နိုင်ရန် ဆန်းသစ်သောနည်းလမ်းကို တင်ဆက်ထားသည်။

အကြမ်းပတမ်း တိုက်ချင်းပစ် ကမ်းတက်ခြင်းဆိုသည်မှာ စွမ်းအားမရှိသော ဆင်းသက်ခြင်းနည်းပညာကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်သော Chebyshev interpolation (NCI) နည်းပညာကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ CubeSats သည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဖြစ်နိုင်သောပြည်နယ်များ၏ တိုးတက်မှုနှုန်းကို တွက်ချက်သည်။ ၎င်းသည် ဆင်းသက်သည့်လမ်းကြောင်းကို ပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ကာ သက်ရောက်မှုအလျင်နှင့် ထောင့်များကို ကန့်သတ်ရန် ကူညီပေးသည်။ ရလဒ်သည် ဆင်းသက်အောင်မြင်မှု 20% တိုးလာပြီး သမားရိုးကျနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဆင်းသက်ခြေရာကို သိသာစွာ လျော့ကျစေသည်။

NASA ၏ OSIRIS-REx ကဲ့သို့သော ရှုပ်ထွေးပြီး တန်ဖိုးကြီးသည့် မစ်ရှင်များသည် ကမ္ဘာမြေသို့ ဂြိုဟ်သိမ်နမူနာများ ပြန်လည်ရောက်ရှိခြင်း၏ အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုးပြနေသော်လည်း စာတမ်းရေးသားသူများသည် ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများပေါ်တွင် အခြေခံ အာကာသယာဉ် ဆင်းသက်ခြင်းသည် အဖိုးတန်သော သိပ္ပံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ထုတ်ပေးကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြထားသည်။ ဤဆင်းသက်မှုများသည် ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများ၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်များကို ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စေပြီး အတွင်းပိုင်းတိုင်းတာမှုများကို ခွင့်ပြုပေးပါသည်။

လာမည့် Hera မစ်ရှင်နှင့် CubeSats ၏ အထွတ်အထိပ် ဆင်းသက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုနှင့်အတူ သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် အင်ဂျင်နီယာများသည် ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်သိမ်ရှာဖွေရေးတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် တိုးတက်မှုများအတွက် စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်။ Robust Ballistic Landing method မှ ပေးဆောင်သော ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဆင်းသက်အောင်မြင်မှုနှုန်းသည် အနာဂတ်မစ်ရှင်များအတွက် တံခါးများပွင့်စေပြီး ဤစကြာဝဠာအရာဝတ္ထုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။

အမေးအဖြေများ

1. Hera မစ်ရှင်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ။

Hera မစ်ရှင်သည် ESA ၏ Planetary Defense ပရိုဂရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဂြိုဟ်သိမ် Didymos နှင့် ၎င်း၏လငယ် Dimorphos ပေါ်ရှိ NASA ၏ DART မစ်ရှင်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာရန် ရည်ရွယ်သည်။

2. အကြမ်းပတမ်း ပဲ့ထိန်းတပ် ကမ်းတက်နည်းစနစ်က ဘာလဲ။

Robust Ballistic Landing သည် CubeSats သည် ၎င်းတို့၏ ဆင်းသက်ရာလမ်းကြောင်းများကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် သက်ရောက်မှုမရှိသော Chebyshev interpolation (NCI) နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ သက်ရောက်မှုအလျင်နှင့် ထောင့်များကို တွက်ချက်ပေးသည့် စွမ်းအားမရှိသော ဆင်းသက်သည့်နည်းလမ်းကို ရည်ညွှန်းသည်။

3. Milani နှင့် Juventus တို့သည် Hera မစ်ရှင်တွင် မည်သို့ပါဝင်မည်နည်း။

Milani နှင့် Juventus၊ Hera နှင့်အတူ CubeSats တို့သည် spectrometer၊ thermogravimeter၊ ရေဒါ၊ gravimeter၊ ကင်မရာများနှင့် ရေဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများအပါအဝင် ဒွိဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများကို လေ့လာနိုင်စေရန် ကိရိယာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။

4. ဂြိုဟ်သိမ် မျက်နှာပြင် ဆင်းသက်ခြင်း၏ အလားအလာ အကျိုးကျေးဇူးကား အဘယ်နည်း။

ဂြိုဟ်သိမ် မျက်နှာပြင် ဆင်းသက်ခြင်းများသည် ဂြိုဟ်သိမ်ဂြိုဟ်မွှားများ၏ အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများဆိုင်ရာ အဖိုးတန် သိပ္ပံဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည်။ ထို့အပြင်၊ in-site တိုင်းတာမှုများသည် ဤစကြာဝဠာအရာဝတ္ထုများအကြောင်း နောက်ထပ် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

5. Robust Ballistic Landing နည်းလမ်းသည် အဘယ်တိုးတက်မှုများကို ပေးဆောင်သနည်း။

သမားရိုးကျနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက Robust Ballistic Landing နည်းပညာသည် ဆင်းသက်အောင်မြင်မှုနှုန်းကို 20% သိသိသာသာတိုးစေပြီး CubeSats ၏ဆင်းသက်ခြေရာကို လျှော့ချပေးသည်။