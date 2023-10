သွန်းသောဆားများရှိ အီလက်ထရွန်အသစ်များသည် ဆားလောင်စာသုံးဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်

ဆားလောင်စာသုံး ဓာတ်ပေါင်းဖိုများ၏ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိစေသည့် တွေ့ရှိချက်တစ်ခုဖြစ်သည့် သွန်းသောဆားများနှင့် ဓါတ်ပြုသောအခါတွင် အီလက်ထရွန်သည် ထူးခြားသောပြည်နယ်သုံးခုကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များက ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Oak Ridge အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်တို့မှ သုတေသီများသည် ပိုလျှံနေသော အီလက်ထရွန်တစ်ခုကို ဇင့်ကလိုရိုက်ဆားအဖြစ်သို့ သွန်းလောင်းကာ သရုပ်ဖော်ကာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အခြေအနေသုံးရပ်ကို လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြေအနေတစ်ခုတွင်၊ အီလက်ထရွန်သည် ဇင့်အိုင်းယွန်းနှစ်ခုပါသော မော်လီကျူးအစွန်းရောက်တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာသည်။ နောက်တစ်မျိုးမှာ၊ အီလက်ထရွန်သည် ဇင့်အိုင်းယွန်းတစ်ခုပေါ်တွင် နေရာချထားသည်။ တတိယအခြေအနေတွင်၊ ဆားအိုင်းယွန်းများစွာပေါ်မှ အီလက်ထရွန်သည် ပျံ့နှံ့သွားပါသည်။

သွန်းသောဆားဓာတ်ပေါင်းဖိုများကို အနာဂတ်နျူကလီးယားဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျက်ရှိပြီး ဆားများသွန်းသောအမူအကျင့်ကို ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သည်ကို နားလည်ရန်မှာ အရေးကြီးပါသည်။ ဤလေ့လာမှုသည် မြင့်မားသောရောင်ခြည်နှင့်ထိတွေ့သောအခါ အီလက်ထရွန်နှင့်ဆားများကြား အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို အလင်းပြသည်။ အီလက်ထရွန်သည် zinc dimers နှင့် monomers အပါအဝင် အမျိုးမျိုးသောမျိုးစိတ်များဖွဲ့စည်းခြင်းကို လွယ်ကူချောမွေ့စေပြီး သို့မဟုတ် delocalized ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုတေသီများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤကနဦးတွေ့ရှိချက်များသည် အချိန်ပိုကြာလာသောအခါတွင် အခြားမျိုးစိတ်များ မည်သို့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သနည်း၊ ၎င်းတို့သည် အီလက်ထရွန်နှင့် ဆားများကို မည်သို့တုံ့ပြန်နိုင်သည်ဟူသော မေးခွန်းများ ထွက်ပေါ်လာသည်။

ဤသုတေသနသည် DOE's Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Center (MSEE EFRC) ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး The Journal of Physical Chemistry B. အဖွဲ့သည် အခြားသော ဓာတ်ပြုမှုပုံစံများကို စမ်းသပ်ဖော်ထုတ်ရန် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ လေ့လာမှုတွင် အီလက်ထရွန်များသည် အရည်ပျော်သောဆားများနှင့် မည်ကဲ့သို့ ပြုမူဆက်ဆံပုံကို တန်ဖိုးရှိသော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း နောက်ထပ်လေ့လာရန် ကျန်ရှိသေးသည်။ အနာဂတ် သုတေသနသည် အခြားသော ဆားစနစ်များနှင့် အရည်ပျော်သော ဆားများအပေါ် ဓါတ်ရောင်ခြည်၏ သက်ရောက်မှုများကို စုံစမ်းပါမည်။

အရင်းအမြစ်- Oak Ridge အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း