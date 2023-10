Quantum Materials များတွင် အီလက်ထရွန် စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် နည်းလမ်းသစ် တီထွင်ခဲ့သည်။

By

Penn State မှ သုတေသီများသည် ကွမ်တမ်ပစ္စည်းများအတွင်း အီလက်ထရွန် စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် လျှပ်စစ်နည်းလမ်းကို တီထွင်ခဲ့ပြီး အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများနှင့် ကွမ်တမ်ကွန်ပြူတာများတွင် တိုးတက်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အစွန်းတစ်လျှောက် အီလက်ထရွန်များ စီးဆင်းမှု စွမ်းအင်မဆုံးရှုံးသည့် ကွမ်တမ် နိုမ့်ခမ်း (QAH) အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပြသသည့် ပစ္စည်းများတွင် အဆိုပါနည်းလမ်းကို သရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် QAH insulator ဟုခေါ်သော ပစ္စည်းများတွင် ဖြစ်ပေါ်ပြီး၊ ၎င်းတို့အစွန်းများပေါ်တွင်သာ လက်ရှိစီးဆင်းနေသော topological insulator များဖြစ်သည်။ QAH insulator တွင် လက်ရှိ pulse ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် အီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှု၏ ဦးတည်ချက်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်ကြောင်း သုတေသီများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အီလက်ထရွန်စီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းသည် ကွမ်တမ်နည်းပညာများတွင် သတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းတို့ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

အီလက်ထရွန် စီးဆင်းမှု လမ်းကြောင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း၏ ယခင်နည်းလမ်းသည် ပြင်ပသံလိုက်အပေါ်တွင် မူတည်ပြီး စမတ်ဖုန်းကဲ့သို့ သေးငယ်သော စက်ပစ္စည်းများအတွက် လက်တွေ့မကျပေ။ လျှပ်စစ်နည်းလမ်းအသစ်သည် ပိုမိုအဆင်ပြေပြီး ထိရောက်သောဖြေရှင်းချက်ကို ပေးပါသည်။ သုတေသီများသည် အသုံးချလျှပ်စီးကြောင်း၏ သိပ်သည်းဆကို တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် QAH insulator ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပြီး သံလိုက်ပြုလုပ်ခြင်းလမ်းကြောင်းနှင့် အီလက်ထရွန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ ဦးတည်ရာကို ပြောင်းလဲစေသည့် အလွန်မြင့်မားသော လက်ရှိသိပ်သည်းဆကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သံလိုက်မှ အီလက်ထရွန်းနစ်ထိန်းချုပ်မှုသို့ ကွမ်တမ်ပစ္စည်းများတွင် ထိန်းချုပ်မှုသို့ ကူးပြောင်းမှုသည် ရိုးရာမှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အပြောင်းအရွှေ့နှင့် ဆင်တူပြီး သံလိုက်အား နည်းပညာအသစ်များတွင် အီလက်ထရွန်နစ်နည်းလမ်းများဖြင့် အစားထိုးသည့် အပြောင်းအလဲဖြစ်သည်။

သုတေသနအဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ နည်းစနစ်ကို သီအိုရီအရ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပေးပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ အီလက်ထရွန်များကို ခေတ္တရပ်ရန်နှင့် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် QAH အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပြသရန် အာရုံစိုက်လျက်ရှိသည်။ ရေရှည်ရည်မှန်းချက်မှာ QAH အကျိုးသက်ရောက်မှုကို နည်းပညာအရ ပိုမိုသက်ဆိုင်ရာအပူချိန်များတွင် ပုံတူပွားရန်ဖြစ်သည်။ သုတေသနကို တပ်မတော်သုတေသနရုံး၊ လေတပ်သိပ္ပံသုတေသနရုံးနှင့် အမျိုးသားသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်းတို့က ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ထားပြီး Penn State ရှိ Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science နှင့် Gordon and Betty Moore Foundation ၏ EPiQS Initiative၊ .

အရင်းအမြစ်- Penn State တက္ကသိုလ်

အဓိပ္ပာယ်:

- Quantum anomalous Hall (QAH) အကျိုးသက်ရောက်မှု- ပစ္စည်းတစ်ခု၏အနားတစ်လျှောက် အီလက်ထရွန်များ စီးဆင်းမှု စွမ်းအင်မဆုံးရှုံးစေသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု။

- QAH လျှပ်ကာများ- QAH အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပြသသည့် ပစ္စည်းများ၊ ၎င်းတို့၏ အစွန်းများပေါ်တွင်သာ စီးဆင်းနေသော topological insulator အမျိုးအစားဖြစ်သည်။

- Topological insulator သည် ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းရှိ insulator တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်း၏ထူးခြားသော အီလက်ထရွန်းနစ်တီးဝိုင်းဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် ၎င်း၏မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် အစွန်းများပေါ်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လွှတ်နိုင်သည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- Penn State တက္ကသိုလ် (URL ပေးထားခြင်းမရှိပါ)