သန္တာကိုလိုနီ အရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်သည် ပင်လယ်ရေကြောင်း ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကျန်းမာရေးကို ဆုံးဖြတ်သည်။

အဏ္ဏဝါသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဟာဝိုင်အီတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ရကျောင်းသား Sofia Ferreira ၏ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့သော လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကျန်းမာရေးကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် သန္တာကိုလိုနီအရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်၏ အရေးပါမှုကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ Nature ဂျာနယ်တွင် ထုတ်ဝေသည့် အဆိုပါ လေ့လာမှုသည် ဂူအမ်ရှိ သန္တာကျောက်တန်းများ နေထိုင်ရာ ရှုပ်ထွေးမှုကို မည်ကဲ့သို့ လွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကို ခန့်မှန်းခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။

သန္တာကျောက်များသည် သဘာဝ၏ ဗိသုကာပညာရှင်များဖြစ်ပြီး မတူကွဲပြားသော နေထိုင်စရာများနှင့် အဏ္ဏဝါမျိုးစိတ်များအတွက် ခိုလှုံရာများကို ဒီဇိုင်းဆွဲကြသည်။ Ferreira ၏အဖွဲ့သည် ဂူအမ်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ သန္တာကျောက်တန်းနေရာ 3 ခုကို မြေပုံဆွဲရန်အတွက် နည်းပညာမြင့် ရေအောက်ကင်မရာများနှင့် 208D ဓာတ်ပုံရိုက်နည်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် သန္တာကျောက်တန်းပေါင်း ၁၂,၀၀၀ ကျော်ကို တစ်ဦးချင်း အကဲဖြတ်ကာ ၎င်းတို့၏ အရွယ်အစားနှင့် ကြီးထွားပုံသဏ္ဍာန်ကို ဖမ်းယူထားသည်။

သန္တာကိုလိုနီတစ်ခု၏ မျဉ်းကွေးနှင့် ထောင့်တိုင်းသည် ကျယ်ပြန့်သော အဏ္ဏဝါမျိုးစိတ်များကို တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေကြောင်း လေ့လာမှုက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ သန္တာကိုလိုနီအရွယ်အစားနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်ပုံစံများသည် ဂူအမ်သန္တာကျောက်တန်းများတွင် နေထိုင်ရာနေရာရှုပ်ထွေးမှု၏ ခိုင်မာသောကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များဖြစ်ပြီး သန္တာကျောက်တန်းစောင့်ကြည့်ရေးအစီအစဉ်များတွင် ထည့်သွင်းသင့်သည်ဟု သုတေသီများက သုံးသပ်ခဲ့သည်။

သန္တာကျောက်တန်းများသည် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖိအားပေးမှုများကြောင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများ တိုးလာနေပါသည်။ ဤဂေဟစနစ်များ၏ အတွင်းပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းသည် ၎င်းတို့၏ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ Ferreira သည် ၎င်းတို့၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များကို မျှော်လင့်ချက်ပေးကာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုအောက်တွင် သန္တာကျောက်တန်းများနေထိုင်ရာနေရာများအတက်အကျပေါ်ရှိ သန္တာကျောက်တန်းများနှင့်ဆက်စပ်သောသက်ရှိများ၏အနာဂတ်သုတေသနအတွက် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။

ဤလေ့လာမှုသည် သန္တာကိုလိုနီလက္ခဏာများနှင့် အဏ္ဏဝါဂေဟစနစ်ရှုပ်ထွေးမှုတို့ကြား ရှုပ်ထွေးသောဆက်နွယ်မှုကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ သန္တာကိုလိုနီများသည် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်ကျက်စားပုံအား ထိုးထွင်းသိမြင်လာခြင်းဖြင့်၊ သုတေသီများသည် ဤအရေးကြီးသောဂေဟစနစ်ကိုကာကွယ်ရန် ပိုမိုထိရောက်သောထိန်းသိမ်းမှုဗျူဟာများကို တီထွင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

