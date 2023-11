Didier Raoult ၏ သုတေသနကို ပတ်လည်ဝိုင်းနေသော အငြင်းပွားဖွယ်ရာများ- ပိုမိုနီးကပ်သော အသွင်အပြင်

COVID-19 အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကုသမှုအဖြစ် hydroxychloroquine ၏ ထောက်ခံအားပေးမှုကြောင့် လူသိများသော ပြင်သစ် ကူးစက်ရောဂါ သိပ္ပံပညာရှင် Didier Raoult သည် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကြောင့် ၎င်း၏ စာတမ်းနှစ်စောင်ကို မကြာသေးမီက ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီး ဆုတ်ယုတ်မှုနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ယခင်က ဦးဆောင်ခဲ့သော သုတေသနအင်စတီကျု Raoult မှ ထုတ်ဝေသည့် ရာနှင့်ချီသော ထုတ်ဝေမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အခြားသိပ္ပံပညာရှင်များက အနီရောင်အလံများ လွှင့်တင်ပြီးနောက် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

ပြင်းထန်သော အာဟာရချို့တဲ့မှုတွင် ပြင်းထန်ပြင်းထန်သော အာဟာရချို့တဲ့မှုတွင် "Increased Gut Redox and Depletion of Anaerobic and Methanogenic Prokaryotes" နှင့် "Gut Microbiota Alteration is Characterized in a Proteobacteria and Fusobacteria Bloom in Kwashiorkor and a Bacteroidetes Paucity" ခေါင်းစဉ်တပ်ထားသော စာတမ်းနှစ်စောင်ကို Marasficus တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ 2016 နှင့် 2019 တို့တွင် အသီးသီးရှိသည်။ ဤစာတမ်းများသည် သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း ၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖော်ပြသော ကိုးကားချက်ပေါင်း ၁၆၀ ခန့်ကို စုဆောင်းထားသည်။

တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရေးသတိပေးချက်များသည် လေ့လာမှု၏ပါဝင်သူများအခြေစိုက်ရာ နိုင်ဂျာ သို့မဟုတ် ဆီနီဂေါရှိ ကျင့်ဝတ်ကော်မတီတစ်ခုထံမှ သင့်လျော်သော ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုချက်မရှိခြင်းကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ စာရေးဆရာများသည် သက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများကို မပေးနိုင်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာတွင် ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းကို သဘောမတူသော Raoult သည် မှတ်ချက်ပေးရန် တောင်းဆိုမှုများကို တုံ့ပြန်ရာတွင် နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့သည်။

Raoult ၏အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သည့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ Elisabeth Bik အပါအဝင် နိုးနိုးကြားကြားရှိသော PubPeer သုံးစွဲသူများက လူအများအာရုံစိုက်လာခဲ့ကြသည်။ Raoult ၏ စာတမ်းများစွာနှင့် အလားတူစိုးရိမ်မှုများကို ယခင်ကဖော်ထုတ်ခဲ့ဖူးသော Bik သည် ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်မှုများဖြစ်နိုင်ချေကို မီးမောင်းထိုးပြရန် သူမ၏ကြိုးပမ်းမှုကြောင့် နှောင့်ယှက်မှုနှင့် တရားဥပဒေဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။

မှတ်သားစရာမှာ၊ ပြန်ရုပ်သိမ်းထားသော စာတမ်းနှစ်စောင်သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ Marseille ရှိ Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection (IHU-MI) မှ ပိုမိုကြီးမားသော သုတေသနအဖွဲ့၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ တူညီသော ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်နံပါတ်ကို စူးစမ်းလေ့လာနေသော်လည်း တူညီသောဘာသာရပ်များကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် သံသယများ တိုးလာခဲ့သည်။ နမူနာများနှင့် နိုင်ငံများ၊ ဝေဖန်သူများသည် 2022 နွေရာသီတွင် ၎င်းတို့၏စိုးရိမ်မှုများကို သိပ္ပံနည်းကျအစီရင်ခံစာများနှင့် အခြားဂျာနယ်များကို သတိပေးခဲ့သော်လည်း တုံ့ပြန်မှုမရရှိခဲ့ပါ။

စွပ်စွဲချက်များ၏ လေးနက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ထုတ်ဝေသူ PLOS သည် Raoult ၏ စာတမ်းပေါင်း 50 နီးပါးကို စိုးရိမ်ကြောင်းဖော်ပြပြီး ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အတည်ပြုချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စတင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဤစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး နောက်ဆုံး ကောက်ချက်ချမှုကို အနည်းဆုံး နောက်ထပ်တစ်နှစ်အထိ မျှော်လင့်ထားမည်မဟုတ်ပါ။

2021 ခုနှစ်တွင် Raoult သည် ပြင်သစ်အမျိုးသား ဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေး ထုတ်ကုန်များ ဘေးကင်းရေး အေဂျင်စီမှ စစ်ဆေးပြီးနောက် IHU-MI ၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ စစ်ဆေးမှုသည် လူသားဘာသာရပ်များပါ၀င်သည့် သုတေသနဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို သိသိသာသာ ချို့ယွင်းချက်မလိုက်နာကြောင်း ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။

အငြင်းပွားမှုများနှင့် ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမှုများသည် သိပ္ပံသုတေသနများ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို သံသယဖြစ်စေနိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် ခိုင်မာသောကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကြီးကြပ်မှုနှင့် သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများကို လိုက်နာခြင်း၏အရေးကြီးမှုကို မီးမောင်းထိုးပြပါသည်။ ထိုသို့သောဖြစ်ရပ်များကို သိရှိနားလည်ခြင်းသည် သိပ္ပံပညာအသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း နိုးနိုးကြားကြားရှိမှုကို အားပေးပြီး သုတေသနတွင် အမြင့်ဆုံးကျင့်ဝတ်စံနှုန်းများကို သေချာစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ် စိစစ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း အလေးပေးဖော်ပြသည်။

မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ (မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)

မေး- Didier Raoult ရဲ့ စာတမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အဓိက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေက ဘာတွေလဲ။

A- အဓိကစိုးရိမ်ရသည့်အချက်မှာ သင်တန်းသားများ အခြေစိုက်ရာ နိုင်ဂျာ သို့မဟုတ် ဆီနီဂေါတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် လေ့လာမှုများအတွက် သင့်လျော်သော ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုချက်မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

မေး- Raoult ရဲ့ စာတမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်သူက စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေ ရှိလာတာလဲ။

A- Raoult ၏စာတမ်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုများကို နိုးနိုးကြားကြားရှိသော PubPeer အသုံးပြုသူများ၊ အထူးသဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ Elisabeth Bik က လူအများအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။

မေး- Raoult ၏ စာတမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ထုတ်ဝေသူ PLOS က မည်သို့ အရေးယူခဲ့သနည်း။

A- PLOS သည် Raoult ၏ စာတမ်းပေါင်း 50 နီးပါးကို စိုးရိမ်သောကဖော်ပြမှုများဖြင့် အမှတ်အသားပြုပြီး ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အတည်ပြုချက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပြီးမြောက်ရန် အနည်းဆုံး နောက်ထပ် တစ်နှစ် အချိန်ယူရမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။

မေး- Didier Raoult က IHU-MI ဒါရိုက်တာအဖြစ် ဘာကြောင့် အနားယူခဲ့တာလဲ။

A- Raoult သည် လူသားဘာသာရပ်များပါ၀င်သည့် သုတေသနဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများကို ဆိုးရွားစွာ ချို့ယွင်းချက်များနှင့် မလိုက်နာကြောင်း ဖော်ထုတ်ခဲ့သည့် ပြင်သစ်အမျိုးသားဆေးဝါးနှင့် ကျန်းမာရေး ထုတ်ကုန်များ ဘေးကင်းရေးအေဂျင်စီမှ စစ်ဆေးပြီးနောက် IHU-MI ၏ ဒါရိုက်တာအဖြစ် အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။