လူ့ဆဲလ်များသည် အရွယ်အစားနှင့် ရေတွက်မှုပုံစံကို လိုက်နာကြသည်။

Proceedings of the National Academy of Sciences တွင် ထုတ်ဝေသည့် မကြာသေးမီက လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်၊ McGill University မှ သုတေသီများသည် သက်ရှိများ တစ်ခုလုံးကို သင်္ချာသင်္ချာ အချိုးညီညီ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် လူသားဆဲလ်များတွင် စွဲမက်ဖွယ်ပုံစံတစ်ခုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုသည် ဆဲလ်အရွယ်အစားနှင့် အရေအတွက်အကြား ပြောင်းပြန်ဆက်နွယ်မှုကို ဖော်ထုတ်ပြသပြီး ဤကိန်းရှင်များကြားတွင် အပေးအယူလုပ်ရန် အကြံပြုထားသည်။

ဆဲလ်အရွယ်အစားနှင့် အရေအတွက်သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားမှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း ယခုအချိန်အထိ လူသားအားလုံး၏ သက်ရှိများတစ်လျှောက် ဤအချက်များကြား ဆက်စပ်မှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လေ့လာမှုမရှိသေးပါ။ ဤကွာဟချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် သုတေသနအဖွဲ့သည် ဆဲလ်အရွယ်အစားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖန်တီးကာ အဓိကဆဲလ်အမျိုးအစားများတစ်လျှောက် ရေတွက်ရန် ထုတ်ဝေထားသော အရင်းအမြစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်မှ အချက်အလက်များကို စုစည်းခဲ့သည်။

လေ့လာမှု၏ တွေ့ရှိချက်များအရ ဆဲလ်အရွယ်အစား တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဆဲလ်အရေအတွက် လျော့နည်းလာပြီး အပြန်အလှန်အားဖြင့် လျော့နည်းသွားကြောင်း သိရသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပေးထားသော အရွယ်အစား အတန်းတစ်ခုအတွင်းရှိ ဆဲလ်များသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ စုစုပေါင်း ဆယ်လူလာ ဇီဝလောင်စာအတွက် ညီတူညီမျှ ပံ့ပိုးပေးကြောင်း ဆိုလိုသည်။ ဆဲလ်အရွယ်အစားနှင့် အရေအတွက်အကြား ဆက်စပ်မှုသည် ဆဲလ်အမျိုးအစားများနှင့် အရွယ်အစား အတန်းအစားများတွင် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြပြီး တစ်သမတ်တည်းဖြစ်သော homeostasis ပုံစံကို ညွှန်ပြသည်။

အမျိုးသားတစ်ဦးတွင် ဆဲလ်ပေါင်း ၃၆ ထရီလီယံခန့်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများတွင် ဆဲလ်ပေါင်း ၂၈ ထရီလီယံဝန်းကျင်ရှိပြီး ဆယ်နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ဦးတွင် ဆဲလ်ပေါင်း ၁၇ ထရီလီယံခန့်ရှိကြောင်း သုတေသီများက ခန့်မှန်းထားသည်။ ဆဲလ်ဇီဝလောင်စာများ ဖြန့်ဖြူးမှုကို ကြွက်သားနှင့် အဆီဆဲလ်များက လွှမ်းမိုးထားသော်လည်း သွေးနီဥများ၊ သွေးဥဆဲလ်များနှင့် သွေးဖြူဥများသည် ဆဲလ်အရေအတွက်အပေါ် သိသာထင်ရှားသော သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။

စိတ်ဝင်စားစရာမှာ၊ ဆဲလ်အမျိုးအစားတစ်ခုစီသည် တစ်ဦးချင်းစီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်လျှောက် တစ်ပုံစံတည်းရှိနေသော အရွယ်အစားအပိုင်းအခြားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤပုံစံသည် နို့တိုက်သတ္တဝါမျိုးစိတ်များတစ်လျှောက် တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီး ဆဲလ်ဇီဝဗေဒ၏ အခြေခံနိယာမကို အကြံပြုထားသည်။

ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ဤသုတေသနပြုချက်သည် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ဆဲလ်အရွယ်အစားနှင့် အရေအတွက်တို့ကြား ရှုပ်ထွေးသော ဆက်နွယ်မှုကို မီးမောင်းထိုးပြသည်။ တွေ့ရှိချက်များသည် ဆဲလ်များ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအတွက် အဖိုးတန်သော ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ဇီဝဗေဒနယ်ပယ်တွင် နောက်ထပ်ရှာဖွေစူးစမ်းမှုများအတွက် လမ်းကြောင်းအသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

သတင်းရပ်ကွက်များ:

- အမျိုးသားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ၏ရှေ့ဆက်မှုများ (2023)

- ကမ္ဘာနှင့်ဂြိုဟ်သိပ္ပံဌာန၊ McGill တက္ကသိုလ်၊ ကနေဒါ။