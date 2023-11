ဆယ်ကျော်သက်များသည် အရွယ်ရောက်ပြီးသူများကဲ့သို့ ထင်မြင်လာသောအခါတွင်

By

Nature Communications တွင် ထုတ်ဝေထားသော အမိုက်စား လေ့လာမှုတစ်ခုသည် ဆယ်ကျော်သက်များတွင် အမှုဆောင်လုပ်ငန်း၏ ရင့်ကျက်မှုဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များကို ပေးပါသည်။ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာသည် လူတစ်ဦးချင်းစီအား အစီအစဉ်ဆွဲရန်၊ အလုပ်များကြားပြောင်းရန်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် အာရုံထွေပြားမှုများကို တွန်းလှန်နိုင်စေသည့် သိမြင်မှုစွမ်းရည်အစုတစ်စုကို ရည်ညွှန်းသည်။ လေ့လာမှုအရ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းသည် ပုံမှန်အားဖြင့် အသက် ၁၈ နှစ်တွင် ရင့်ကျက်မှုသို့ ရောက်ရှိသည်။

သုတေသနတွင် မတူညီသောဒေတာအတွဲလေးခုတွင် ပါဝင်သူ 10,000 ကျော်ထံမှ အချက်အလက်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကာ ဆယ်ကျော်သက်များတွင် သိမြင်နိုင်စွမ်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ပြည့်စုံသောဇယားကို ပြသထားသည်။ တွေ့ရှိချက်များသည် မိဘများ၊ ပညာပေးသူများ၊ စိတ်ရောဂါအထူးကုများနှင့် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ နယ်နိမိတ်များကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်အတွက် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။

“မိဘတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ တော်တော်များများက 'ကျွန်မရဲ့ အသက် 18 နှစ်အရွယ်ဟာ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ဖြစ်လာဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး' လို့ Pittsburgh School of the University of psychiatry ပါမောက္ခ Beatriz Luna က ပြောပါတယ်။ ဆေးဝါး။ “အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်စွမ်းသည် အသက်အရွယ်အရ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး၊ အနည်းဆုံး ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခုတွင်၊ အသက် 18 နှစ်တွင် ရင့်ကျက်လာပါသည်။”

ဤလေ့လာမှုမတိုင်မီ၊ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏အချိန်ဇယားသည် ကလေးဘဝ၏ကောင်းမွန်စွာမှတ်တမ်းတင်ထားသောမှတ်တိုင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်မှုနည်းပါးခဲ့သည်။ အပျိုဖော်ဝင်စ နှင့်ဆက်စပ်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ရှုပ်ထွေးသောဒေတာအတွဲများကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် ကိရိယာများမရှိခြင်းသည် ဆယ်ကျော်သက်၏ ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ပုံဖော်ရန် ယခင်ကြိုးပမ်းမှုများကို အဟန့်အတားဖြစ်စေခဲ့သည်။

"ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အများသဘောတူချက်ကို တင်ပြလိုပြီး နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တင်ပြလိုသည်" ဟု ဦးဆောင်စာရေးဆရာ Brenden Tervo-Clemmens မှ ရှင်းပြသည်။ “ဒါဟာ ကြီးမားတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံပါပဲ။ မကြာသေးမီအချိန်အထိ သုတေသီများအတွက် မရရှိနိုင်သော ကိရိယာများကို ကျွန်ုပ်တို့ အသုံးပြုနေပါသည်။”

အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ဒေတာအတွဲများတစ်လျှောက် အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် မျိုးပွားနိုင်သော တိုးတက်မှုဇယားများကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့်၊ ဤသုတေသနပြုချက်သည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှတ်တိုင်များပေါ်တွင် ကုထုံးနှင့် ဆေးဝါးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာရန် တံခါးဖွင့်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ၏ ရင့်ကျက်မှု၏ ပုံမှန်အချိန်ဇယားကို နားလည်ခြင်းသည် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် မကြာခဏပေါ်ပေါက်လေ့ရှိသော schizophrenia ကဲ့သို့သော စိတ်ရောဂါများကို အစောပိုင်းရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။

